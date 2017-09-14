ЛАД написав:............. Классный вывод! Законная процедура нет политической необходимости с ними бороться. Долго думали?
а что вас не усраивает. со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста 1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит. 2. есть политическая необходимость срочно решать проблему. 3. действуем в обход закона.
теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?
1. Выгорит, но долго и муторно. А нужно срочно, "ещё вчера". Нарушение очевидное и не требует доказательств. Как в ваших же примерах с нарушением ПДД. 2. С уклонистом есть военная необходимость. Но при отправке в армию его не наказывают, а только принуждают выполнить конституционную обязанность. 3. В обход закона привод в ТЦК. Дальше всё по закону и никакие права гражданина не нарушаются. Он просто идёт выполнять свою обязанность.
С казнокрадом. 1. Выгорит, но долго и муторно. Срочности нет. Если даже он действительно казнокрад, то он арестован и/или (как минимум) отстранён от должности на время следствия и суда. Т.е. возможности дальнейшего нарушения казнокрад лишён. Преступление не очевидно и требует доказательств. 2. Политическая необходимость есть. Но она требует неотвратимости наказания, а не срочности. Причём именно наказания. С заключением в тюрьму, возможно, с последующим ограничением прав. 3. Как действовать в обход закона? Посадить его в тюрьму, конфисковать имущество, лишить прав в будущем без суда? Хотите такой вариант? Уже было.
Просто разные требования. И не по принципу бедный/богатый. Разные по сути.
ЛАД написав:Конкретнее можно? Что для них изменилось при Черчилле?
Нема бажання шукати. Але людина, яка "Занимает ключевые посты в правительстве Великобритании, Уинстон Черчилль определяет политику страны и стратегию ведения военных действий Британскими вооруженными силами во время Второй мировой войны" досягає від підлеглих цього як? Вимогами...
Тобто заміню: не примусом, а вимогами до посадовців.
jump написав:Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави
У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави. https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/
вніс 10% спиздженого і на волю
Пока что на волю это временно, до суда. Если виновен, то после суда сядет на несколько лет. По крайней мере, так должно быть.
sens написав:якщо казати як є , у мене немає ніякої реакції до всіх учасників , лише обговорення теми , щодо законності дій працівниками ТЦК - порушення багатьох статей , а працівники поліції закривають очі і виключають відеофіксацію правопорушення з боку ( вини ) саме працівників ТЦК , фактично кого відловлюють , розуміючи що опіру не буде роблять що заманеться
Я в курсе, я не люблю желе и холодец ) личные, безэмоциональные, а просто вкусовые предпочтения могут быть не только в еде, но и в выборе людей в окружении )
ЛАД написав:Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил
чому? а якщо цей перехожий 23/02/22 впав в кому а сьогодні якраз прокинувся і йде в ТЦК Посадові особи з ТЦК вчиняють кримінальних злочин (групове викрадення) у відповідь на потенційну адмінку пересічного
ЛАД написав:"забываете, что первым нарушил закон "ухилянт"
незавжди. недавно було відео де чоловік 8-10 оточили перехожого, він їм показує документи, розмова була напевно на підвищених тонах, потім вони розходяться але один з поліцаїв чи тцк наносить кілька ударів кулаками та ногами перехожому, в т.ч. в обличчя. Просто щоб знав хто тут бос а хто гівно