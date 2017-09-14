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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 993099319932993399349935>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Байден - президент, Трамп - фактично ніхто.
Тому фраза "Трамп вставляє нам палки в колеса покруче Байдена" - маячня.
Я не знаю як коментувати відверту маячню.

Байден - робить недостатньо для підтримки України.
Трапм - прикладає зусилля щоб знизити підтримку України.
Через те, що можливості різні - то й результат різний.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 16:59

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:.............
Классный вывод!
Законная процедура :arrow: нет политической необходимости с ними бороться.
Долго думали?


а что вас не усраивает.
со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста
1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.
2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.
3. действуем в обход закона.

теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?

1. Выгорит, но долго и муторно. А нужно срочно, "ещё вчера".
Нарушение очевидное и не требует доказательств. Как в ваших же примерах с нарушением ПДД.
2. С уклонистом есть военная необходимость. Но при отправке в армию его не наказывают, а только принуждают выполнить конституционную обязанность.
3. В обход закона привод в ТЦК. Дальше всё по закону и никакие права гражданина не нарушаются. Он просто идёт выполнять свою обязанность.

С казнокрадом.
1. Выгорит, но долго и муторно. Срочности нет. Если даже он действительно казнокрад, то он арестован и/или (как минимум) отстранён от должности на время следствия и суда. Т.е. возможности дальнейшего нарушения казнокрад лишён.
Преступление не очевидно и требует доказательств.
2. Политическая необходимость есть. Но она требует неотвратимости наказания, а не срочности. Причём именно наказания. С заключением в тюрьму, возможно, с последующим ограничением прав.
3. Как действовать в обход закона? Посадить его в тюрьму, конфисковать имущество, лишить прав в будущем без суда?
Хотите такой вариант? Уже было.

Просто разные требования. И не по принципу бедный/богатый. Разные по сути.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:01

  ЛАД написав:Конкретнее можно?
Что для них изменилось при Черчилле?

Нема бажання шукати.
Але людина, яка "Занимает ключевые посты в правительстве Великобритании, Уинстон Черчилль определяет политику страны и стратегию ведения военных действий Британскими вооруженными силами во время Второй мировой войны" досягає від підлеглих цього як?
Вимогами...

Тобто заміню: не примусом, а вимогами до посадовців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:05

  jump написав:Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави :lol:

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/

вніс 10% спиздженого і на волю 8)

Пока что на волю это временно, до суда.
Если виновен, то после суда сядет на несколько лет.
По крайней мере, так должно быть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:09

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп. :D :D :D

Це як Порошенко був Президентом у 2014-2019, але досі у 2024 винен у всьому Порошенко.

Не пишите глупости. Такого тут никто не писал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:11

  sens написав:якщо казати як є , у мене немає ніякої реакції до всіх учасників , лише обговорення теми , щодо законності дій працівниками ТЦК - порушення багатьох статей , а працівники поліції закривають очі і виключають відеофіксацію правопорушення з боку ( вини ) саме працівників ТЦК , фактично кого відловлюють , розуміючи що опіру не буде роблять що заманеться

Я в курсе, я не люблю желе и холодец ) личные, безэмоциональные, а просто вкусовые предпочтения могут быть не только в еде, но и в выборе людей в окружении )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:14

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Так мукачівський котел - то вже до тебе

молодець, незручне пропустив а до крапки з комою доє..вся

Вже стаєшь в третю позицію - до тебе доколупались, біднесенький )

А коли сам, цитивав мої дописи так, шо тобі більше подобається, вириваючи з контексту, багато чого пропускаючи - так тобі було норм

В цю гру можно грати вдвох ))

То як там в мукачевському котлі, памперси вже поміняв ? скількі разів вже поміняв ? )
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:15

з 14 бригад 4

  ЛАД написав:В общем верно.
Но остаётся всё тот же вопрос - как провести эффективную мобилизацию?


https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3905966-zelenskij-zaaviv-so-ukraina-ne-moze-sporaditi-navit-4-iz-14-neobhidnih-brigad.html
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 вер, 2024 17:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:15

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А что есть такая возможность?

2-5 тис у.о. і "відстрочка" до наступної зустрічі. Сума залежить від багатьох факторів

Это я знаю.
Но это не официально.
У sens это прозвучало, как официальная возможность. Или я неправильно понял. Он пишет слишком загадочно (для меня).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:17

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил

чому? а якщо цей перехожий 23/02/22 впав в кому а сьогодні якраз прокинувся і йде в ТЦК
Посадові особи з ТЦК вчиняють кримінальних злочин (групове викрадення) у відповідь на потенційну адмінку пересічного
  ЛАД написав:"забываете, что первым нарушил закон "ухилянт"

незавжди. недавно було відео де чоловік 8-10 оточили перехожого, він їм показує документи, розмова була напевно на підвищених тонах, потім вони розходяться але один з поліцаїв чи тцк наносить кілька ударів кулаками та ногами перехожому, в т.ч. в обличчя. Просто щоб знав хто тут бос а хто гівно

Мосфільм
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