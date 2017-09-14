Додано: Сер 18 вер, 2024 16:59

tester7336 написав: ЛАД написав: .............

Классный вывод!

Законная процедура нет политической необходимости с ними бороться.

Долго думали? .............Классный вывод!Законная процедуранет политической необходимости с ними бороться.Долго думали?



а что вас не усраивает.

со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста

1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.

2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.

3. действуем в обход закона.



теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно? а что вас не усраивает.со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.3. действуем в обход закона.теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?

военная

1. Выгорит, но долго и муторно. А нужно срочно, "ещё вчера".Нарушение очевидное и не требует доказательств. Как в ваших же примерах с нарушением ПДД.2. С уклонистом естьнеобходимость. Но при отправке в армию его не наказывают, а только принуждают выполнить конституционную обязанность.3. В обход закона привод в ТЦК. Дальше всё по закону и никакие права гражданина не нарушаются. Он просто идёт выполнять свою обязанность.С казнокрадом.1. Выгорит, но долго и муторно. Срочности нет. Если даже он действительно казнокрад, то он арестован и/или (как минимум) отстранён от должности на время следствия и суда. Т.е. возможности дальнейшего нарушения казнокрад лишён.Преступление не очевидно и требует доказательств.2. Политическая необходимость есть. Но она требует неотвратимости наказания, а не срочности. Причём именно наказания. С заключением в тюрьму, возможно, с последующим ограничением прав.3. Как действовать в обход закона? Посадить его в тюрьму, конфисковать имущество, лишить прав в будущем без суда?Хотите такой вариант? Уже было.Просто разные требования. И не по принципу бедный/богатый. Разные по сути.