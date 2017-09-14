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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99319932993399349935>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:скількі разів вже поміняв ? )

Песікот та форуми. Інструкція
1) висмоктати з пальця припущення про опонента
2) максимально часто його повторювати
3) чим більше повторюєш тим смішніше
Профіт.
А з іншого боку є факти: коли була загроза Чернігову то незламний Песікот замість ТРО втік в протилежному напрямку, про що сам і писав.
Але боягузи звісно інші, ті що нейдуть на фронт. Але й він нейшов, і тепер теж нейде, но это другое (с)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:21

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп

От-от, зомбованим марно щось доказувати. Трамп вставляє нам палки в колеса покруче Байдена, і це ще його не обрали. Але трамп прийде - порядок наведе

Байден - президент, Трамп - фактично ніхто.
Тому фраза "Трамп вставляє нам палки в колеса покруче Байдена" - маячня.
Я не знаю як коментувати відверту маячню.

А коли півроку крутили пейси з допомогою Україні ? То це Байден був ?

Чи це робив Трамп через підконтрольний йому Конгресс, бо там була більшість респів

Я навіть не знаю, як коментувати, коли ти відмовляєшься від реальности, а пишешь як зомбований

Хоча я знаю, потім ти вибачишься, що помилявся і підешь далі писати маячню
А Україна буде без допомоги при гипотетичному Трампі

Як було з повномасштабним нападом
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:24

  flyman написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил

чому? а якщо цей перехожий 23/02/22 впав в кому а сьогодні якраз прокинувся і йде в ТЦК
Посадові особи з ТЦК вчиняють кримінальних злочин (групове викрадення) у відповідь на потенційну адмінку пересічного
  ЛАД написав:"забываете, что первым нарушил закон "ухилянт"

незавжди. недавно було відео де чоловік 8-10 оточили перехожого, він їм показує документи, розмова була напевно на підвищених тонах, потім вони розходяться але один з поліцаїв чи тцк наносить кілька ударів кулаками та ногами перехожому, в т.ч. в обличчя. Просто щоб знав хто тут бос а хто гівно

Мосфільм

Было видео не одно как мужик дубасит женщину. Какие мои действия? Ненависть ко всем мужчинам на свете, ненависть только к Летусроку, ненависть к тестеру потому что "грудью" защищает лапочку Летусрока?
Самый невероятный вариант: Флай меня может защитить, но цена не устроит )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:27

  ЛАД написав:С казнокрадом.
1. Выгорит, но долго и муторно. Срочности нет. Если даже он действительно казнокрад, то он арестован и/или (как минимум) отстранён от должности на время следствия и суда. Т.е. возможности дальнейшего нарушения казнокрад лишён.
Преступление не очевидно и требует доказательств.
2. Политическая необходимость есть. Но она требует неотвратимости наказания, а не срочности. Причём именно наказания. С заключением в тюрьму, возможно, с последующим ограничением прав.
3. Как действовать в обход закона? Посадить его в тюрьму, конфисковать имущество, лишить прав в будущем без суда?
Хотите такой вариант? Уже было.

Просто разные требования. И не по принципу бедный/богатый. Разные по сути.


по вашим рассуждениям стойкое ощущение что вам все равно чем будут воевать мобилизованные. главное толпу нагнать. а мне помнится как вы вопрошали - а где деньги взять? что то у вас изменилось во взглядах?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:29

  Letusrock написав:
  pesikot написав:скількі разів вже поміняв ? )

Песікот та форуми. Інструкція
1) висмоктати з пальця припущення про опонента
2) максимально часто його повторювати
3) чим більше повторюєш тим смішніше
Профіт.
А з іншого боку є факти: коли була загроза Чернігову то незламний Песікот замість ТРО втік в протилежному напрямку, про що сам і писав.
Але боягузи звісно інші, ті що нейдуть на фронт. Але й він нейшов, і тепер теж нейде, но это другое (с)

Продовжуй, продовжуй ))
Як тебе проперло

Да, я виїхав з Чернігова
Але до того, допомагав чим міг

Тільки є різниця, я сидів в місті, яке було в облозі
А ти сцишься, сидячі далеко за хребтом - давайте здавати теріторії, бо тобі страшно, тобі виїхати хочеться

Тому, не ставай в третю позицію, поміняй памперси і сиди мовчки ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:30

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил

чому? а якщо цей перехожий 23/02/22 впав в кому а сьогодні якраз прокинувся і йде в ТЦК

Ну, це вже дуже фантастичний варіант. :)

Посадові особи з ТЦК вчиняють кримінальних злочин (групове викрадення) у відповідь на потенційну адмінку пересічного

Адмінка не потенційна, вона вже є - неоновлені дані.
Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.

  ЛАД написав:"забываете, что первым нарушил закон "ухилянт"

незавжди. недавно було відео де чоловік 8-10 оточили перехожого, він їм показує документи, розмова була напевно на підвищених тонах, потім вони розходяться але один з поліцаїв чи тцк наносить кілька ударів кулаками та ногами перехожому, в т.ч. в обличчя. Просто щоб знав хто тут бос а хто гівно

То це вже чиста уголовщина, яка не має жодного відношення до роботи ТЦК. Це тех саме, що чоловіка побив на вулиці якийсь хуліган. Тут легко можна писати на нього заяву в поліцію.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:31

stm

Флай меня может защитить,


«Сладкая сказка» про фарш, который «назад не прокручивается» разбилась о суровую реальность ТЦК-ного бусика. Потому «дорогой спасатель» пока в криивке, так как на платформе ШРТ смертельная угроза.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:34

  ЛАД написав:
  jump написав:Мільйонні розкрадання на ремонті доріг: за ексголову Дніпропетровської ОВА внесли 30 млн застави :lol:

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/09/18/7475662/

вніс 10% спиздженого і на волю 8)

Пока что на волю это временно, до суда.
Если виновен, то после суда сядет на несколько лет.
По крайней мере, так должно быть.

Нагадайте що саме повинно бути?)
По-перше, в таких випадках засідання суду проходять повільно, по-друге, якщо треба буде призупинити провадження, напишуть клопотання і піде в батальйон Тиса
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:34

  tester7336 написав:по вашим рассуждениям стойкое ощущение что вам все равно чем будут воевать мобилизованные. главное толпу нагнать. а мне помнится как вы вопрошали - а где деньги взять? что то у вас изменилось во взглядах?

Тестер что мне делать с отношением к мужчинам. Они убивають хладнокровно пенсіонерів и избивают женщин... Почему вы грудью защищаете не пенсионеров, а убийц и рукоприкладывателей? Я на форуме могу выложить ролик Бетона, признание Бетона что Летусрока надо изолировать ибо все беды от мужчин. Зачем эта защита мужчин? Вы что перекручиваете, если среди ваших знакомых женщин есть те, кого не избил мужчина это ещё не о чём не говорит, через неделю изобьет.
Востаннє редагувалось stm в Сер 18 вер, 2024 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:34

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Байден - президент, Трамп - фактично ніхто.
Тому фраза "Трамп вставляє нам палки в колеса покруче Байдена" - маячня.
Я не знаю як коментувати відверту маячню.

Байден - робить недостатньо для підтримки України.
Трапм - прикладає зусилля щоб знизити підтримку України.
Через те, що можливості різні - то й результат різний.

Опозиція зазвичай робить речі проти влади! На те вона і опозиція, щоб ставляти владі палки в колеса.
Трампу плювати на Україну, він робить(робив) ці речі проти Байдена. - схоже у тебе мало звилин щоб це зрозуміти.

Обама Україні зброї не давав. НУЛЬ! Зате коли Трамп прийшов до влади - він зброю Україні дав. Вперше! Хоча ніяких нових загроз не було.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 18 вер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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