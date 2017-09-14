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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9932993399349935>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.

бо політично нецелесообразно.
а по факту тцк немає повноважень когось затримувати навіть, не те що доставляти
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:35

  detroytred написав:.............
Кому провести?
Президенту, кму, ГК і т.д. до стрільця роти охорони ТЦК?
Правильно. Їм провести мобілізацію незаброньованих громадян.

:?:
Что это значит?

Почати з себе. Змінитися... і змінити все навколо себе. В тому просторі, в якому вони виконують свої функції, обов'зки.
А в чому вони полягають? Визначено.
Це все і є обставинами та умовами, в яких нижчестоящі (пересічні) служать, працюють, живуть.
А там і люди МОЖЕ?! потягнуться. На кращі умови служби.


Або. По мінімуму....
І альтернатива -- банальний примус.
Який, до речі, теж ще зуміти реалізувати треба.

Вы иногда пишете очень трезвые вещи.
А иногда хотите построить коммунизм на просторах вселенной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:37

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил

чому? а якщо цей перехожий 23/02/22 впав в кому а сьогодні якраз прокинувся і йде в ТЦК

Ну, це вже дуже фантастичний варіант. :)

Посадові особи з ТЦК вчиняють кримінальних злочин (групове викрадення) у відповідь на потенційну адмінку пересічного

Адмінка не потенційна, вона вже є - неоновлені дані.
Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.

  ЛАД написав:"забываете, что первым нарушил закон "ухилянт"

незавжди. недавно було відео де чоловік 8-10 оточили перехожого, він їм показує документи, розмова була напевно на підвищених тонах, потім вони розходяться але один з поліцаїв чи тцк наносить кілька ударів кулаками та ногами перехожому, в т.ч. в обличчя. Просто щоб знав хто тут бос а хто гівно

То це вже чиста уголовщина, яка не має жодного відношення до роботи ТЦК. Це тех саме, що чоловіка побив на вулиці якийсь хуліган. Тут легко можна писати на нього заяву в поліцію.



Якщо порушено процедуру,є в наявності відео докази, нададуть експертизи, то є гірший варіант для тцк , проте це час і гроші.

Зараз навіть малий бізнес вважає краще дати податківцю на лапу і отримати найменший штраф аніж оскаржувати в суді неправомірні дії.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:39

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:.............
Классный вывод!
Законная процедура :arrow: нет политической необходимости с ними бороться.
Долго думали?


а что вас не усраивает.
со слов стм как власть действует в направлении обывателя-уклониста
1. по закону долго и муторно. и не факт что выгорит.
2. есть политическая необходимость срочно решать проблему.
3. действуем в обход закона.

теперь это же рассматриваем в плоскости казнокрадов. если нет второго пункта то третий и не возникнет. все останется на первом пункте. по закону - муторно, долго и не факт что выгорит. сложно?

1. Выгорит, но долго и муторно. А нужно срочно, "ещё вчера".
Нарушение очевидное и не требует доказательств. Как в ваших же примерах с нарушением ПДД.
2. С уклонистом есть военная необходимость. Но при отправке в армию его не наказывают, а только принуждают выполнить конституционную обязанность.
3. В обход закона привод в ТЦК. Дальше всё по закону и никакие права гражданина не нарушаются. Он просто идёт выполнять свою обязанность.

С казнокрадом.
1. Выгорит, но долго и муторно. Срочности нет. Если даже он действительно казнокрад, то он арестован и/или (как минимум) отстранён от должности на время следствия и суда. Т.е. возможности дальнейшего нарушения казнокрад лишён.
Преступление не очевидно и требует доказательств.
2. Политическая необходимость есть. Но она требует неотвратимости наказания, а не срочности. Причём именно наказания. С заключением в тюрьму, возможно, с последующим ограничением прав.
3. Как действовать в обход закона? Посадить его в тюрьму, конфисковать имущество, лишить прав в будущем без суда?
Хотите такой вариант? Уже было.

Просто разные требования. И не по принципу бедный/богатый. Разные по сути.

Кім Чен Ін вважає інакше і тридцять страчених за повінь можновладців
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ще раз:
є факти
  pesikot написав:Да, я виїхав з Чернігова

а ще емоційні припущення
  pesikot написав:сцишься, сидячі далеко

закругляйся, не засмічуй гілку.
Відкрий з Будівельником окрему тему де буде вимога в кожному реченні писати "брехня, ідіоти, сикуни". Впевнений це буде одна з топ-тем
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:43

  stm написав:
  sens написав:якщо казати як є , у мене немає ніякої реакції до всіх учасників , лише обговорення теми , щодо законності дій працівниками ТЦК - порушення багатьох статей , а працівники поліції закривають очі і виключають відеофіксацію правопорушення з боку ( вини ) саме працівників ТЦК , фактично кого відловлюють , розуміючи що опіру не буде роблять що заманеться

Я в курсе, я не люблю желе и холодец ) личные, безэмоциональные, а просто вкусовые предпочтения могут быть не только в еде, но и в выборе людей в окружении )


Ще можна додати, якщо неможливо вирішити одне складне питання,то треба його розбити на декілька простих і вирішувати. Так само з хімічними речовинами і сполуками - робити хімічні реакції до утворення води і простої речовини. Але це неможливо сказати саме про холодне і солодке,як ви описали.

Так само немає нічого постійного ніж рішення ВСУ.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:43

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Но какие "права і свободи" вони обмежують?

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Право на гідність.
Більше не став дивитись, які ще.

Неверно, прочитайте текст этих статей.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. ...

При доставке в ТЦК никто не принижує його гідність и т.д. и никто его не арестовывает.
Избиение в ТЦК это уже чистое нарушение закона. Такое бывает и в полиции. В таких случаях надо подавать в суд.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:46

  tester7336 написав:
  ЛАД написав: Речь о взаимоотношениях "тцкашника" и "ухилянта". Вы почему-то доказываете, что нарушает закон только "тцкашник" (он, действительно, нарушает), но "забываете, что первым нарушил закон "ухилянт". Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил, а "ухилянт" только нарушит в будущем, когда силой принудит "ухилянта" пройти в ТЦК.


в 100500 раз.
я обсуждаю действия со стороны государства к разным категориям граждан Украины действия которых негативно влияют на нашу обороноспособность.
если государство считает что кто то казнокрад-коррупционер то запускается строго законный механизм.
если же тцк считает что работяга ухылянт - по почкам и в бус. минуя законную процедуру.

Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:47

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Но какие "права і свободи" вони обмежують?

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Право на гідність.
Більше не став дивитись, які ще.

Неверно, прочитайте текст этих статей.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. ...

При доставке в ТЦК никто не принижує його гідність и т.д. и никто его не арестовывает.
Избиение в ТЦК это уже чистое нарушение закона. Такое бывает и в полиции. В таких случаях надо подавать в суд.

Спочатку подається скарга на дії керівнику з додаванням доказів - медичної експертизи. В залежності від відповіді і реакції вирішувати що робити далі
sens
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:50

  Letusrock написав:ще раз:
є факти
  pesikot написав:Да, я виїхав з Чернігова

а ще емоційні припущення
  pesikot написав:сцишься, сидячі далеко

закругляйся, не засмічуй гілку.
Відкрий з Будівельником окрему тему де буде вимога в кожному реченні писати "брехня, ідіоти, сикуни". Впевнений це буде одна з топ-тем


Ти вже програв )

Є факти, ти хочешь здати теріторії України
І ти про це сам писав і я тебе цитував

Тепер, як тільки ти щось таке напишешь, я буду поруч, я тобі про це буду нагадувати )

Відкрий з таким ж, окрему гілку і там розганяйте зраду, там постіть відосики про злобне ТЦК

PS. Ти забув маленький факт. Я виїхав, але я майже одразу повернувся
А ти хочешь виїхати назавжди

Бачишь, яка різниця ))

Тільки я проти здачі теріторій і я тут
А ти хочешь здати теріторії, щоб виїхати назавжди(?)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 вер, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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