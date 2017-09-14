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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9932993399349935

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 39
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
36%
14
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:50

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Конкретнее можно?
Что для них изменилось при Черчилле?

Нема бажання шукати.
Але людина, яка "Занимает ключевые посты в правительстве Великобритании, Уинстон Черчилль определяет политику страны и стратегию ведения военных действий Британскими вооруженными силами во время Второй мировой войны" досягає від підлеглих цього як?
Вимогами...

Тобто заміню: не примусом, а вимогами до посадовців.

Вимоги не изменились, остались совершенно обычными.
Госзаказы изменились, ограничения изменились (карточки и т.п.).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:51

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Зомбованим марно щось доказувати.
Дозвіл не дає Байден, президент США - Байден але винуватий ..... Трамп. :D :D :D

Це як Порошенко був Президентом у 2014-2019, але досі у 2024 винен у всьому Порошенко.

Не пишите глупости. Такого тут никто не писал.

Як це "тут никто не писал"? Десятки разів писали.
Зараз ця тема стихла. Напевно тому що пішов другий строк Зеленського. Тепер попередник Зе - сам Зе. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:57

  Hotab написав:stm

Флай меня может защитить,


«Сладкая сказка» про фарш, который «назад не прокручивается» разбилась о суровую реальность ТЦК-ного бусика. Потому «дорогой спасатель» пока в криивке, так как на платформе ШРТ смертельная угроза.

Вот ты просто завидуешь такому филиппинко счастью...)))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти вже програв )
Є факти, ти хочешь здати теріторії України

Загугли що таке факти, інтелектуал))
Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 17:57

  sens написав:
  ЛАД написав:......
Пока что на волю это временно, до суда.
Если виновен, то после суда сядет на несколько лет.
По крайней мере, так должно быть.

Нагадайте що саме повинно бути?)
По-перше, в таких випадках засідання суду проходять повільно, по-друге, якщо треба буде призупинити провадження, напишуть клопотання і піде в батальйон Тиса

Какой вариант вы предлагаете?
Расстрел на месте по законам военного времени?
Революционные тройки?
Есть другие варианты?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:04

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.

бо політично нецелесообразно.
а по факту тцк немає повноважень когось затримувати навіть, не те що доставляти

Не має.
Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ти вже програв )
Є факти, ти хочешь здати теріторії України

Загугли що таке факти, інтелектуал))
Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована

Розважай мене далі ))

Факт може розумітися як явище або подія, що об'єктивно відбулися насправді, і це може бути підтверджено засобами чуттєвого сприйняття та показаннями приладів. Факт являє собою одиничний випадок, в якому представлено вияв певного закону світу; а закон зі свого боку узагальнює факти. Факт об'єктивний і відносно незалежний від способів його виявлення, а тому в процесах пізнання і мислення відіграє роль свідчень про істинний стан речей. Факт слугує вихідним пунктом проникнення в сутність природного і соціального світу[1]. Найпростіший факт (елементарний факт) відображає якість одного об'єкта або відношення між двома чи більше об'єктами, що не може поділятися на менші одиниці інформації[2].

Також факт може тлумачитися як знання, вірогідність якого не викликає сумніву, забезпечується прямим зіставленням з реальною ситуацією насправді за допомогою відчуттів, сприймання, уявлення. Факт тут — це знання безпосереднє, наочно-образне і підкріплене досвідом. На базі системи фактів, які підтверджують або спростовують певну думку, вибудовується теорія. Теорія систематизує факти, описує і пояснює їх, чим передбачає нові, ще невідомі факти[1].

Факт може мати й значення судження або висловлення, що мають статус істинних, а тому в процесах пізнання та мислення виступають підставами для визначення істинності інших суджень або висловлювань, входячи до складу процедур доведення та логічного доказу. При логічній дедукції судження чи висловлювання в формі фактів слугують засновками, з яких випливають логічні наслідки або висновки. Застосовуючись при індукції, факти виступають аргументами, що більшою чи меншою мірою підтверджують або спростовують тезу — положення або систему положень, істинність яких встановлюється[1].
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:11

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Це як Порошенко був Президентом у 2014-2019, але досі у 2024 винен у всьому Порошенко.

Не пишите глупости. Такого тут никто не писал.

Як це "тут никто не писал"? Десятки разів писали.
Зараз ця тема стихла. Напевно тому що пішов другий строк Зеленського. Тепер попередник Зе - сам Зе. :D :D

То, что у всьому винен Порошенко, не писал никто.
То, что он виноват во многом, так же, как и Зеленский и др. президенты, писали многие. И я в том числе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:16

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Но какие "права і свободи" вони обмежують?

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Право на гідність.
Більше не став дивитись, які ще.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом. ...

При доставке в ТЦК никто не принижує його гідність и т.д. и никто его не арестовывает.
Избиение в ТЦК это уже чистое нарушение закона. Такое бывает и в полиции. В таких случаях надо подавать в суд.

А при чем тут "арестовывает"? -- доставке в тцк непонятные люди из этого самого тцк не дают выйти. Если это не "триматися під вартою" -- то что?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А поки Letusrock чеше та тішить свою сцикливість

1) Удар по крупному складу боеприпасов в РФ: россиянам "выдали порцию лапши" (видео)
Российский город Торопец (Тверская область) атаковали беспилотники - под ударом оказался склад с боеприпасами, начали раздаваться мощные взрывы. Местные власти утверждают, что "прилетов" не было.
...
Местные власти утверждают, что дроны, атаковавшие Торопец, "сбила" российская система противовоздушной обороны, а в результате "падения обломков" произошел пожар.

2) Удар по складу БК у Тверській області спричинив вибух потужністю землетрусу
Пожежі у результаті атаки на склад окупантів в місті Торопець були настільки інтенсивними, що їх зафіксували супутники NASA.

Водночас норвезьке моніторингове агентство NORSAR сприйняло вибух за землетрус магнітудою 2,8 бала. Поштовхи зафіксували приблизно о 04:00 за місцевим часом за 17 км від Торопця.


PS. ІЩСХ, Letusrock ніколи про таке не пише, а от про "злобне" ТЦК майже завжди пише
pesikot
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