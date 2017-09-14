ЛАД написав:Конкретнее можно? Что для них изменилось при Черчилле?
Нема бажання шукати. Але людина, яка "Занимает ключевые посты в правительстве Великобритании, Уинстон Черчилль определяет политику страны и стратегию ведения военных действий Британскими вооруженными силами во время Второй мировой войны" досягає від підлеглих цього як? Вимогами...
Тобто заміню: не примусом, а вимогами до посадовців.
Вимоги не изменились, остались совершенно обычными. Госзаказы изменились, ограничения изменились (карточки и т.п.).
ЛАД написав:Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.
бо політично нецелесообразно. а по факту тцк немає повноважень когось затримувати навіть, не те що доставляти
Не має. Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.
pesikot написав:Ти вже програв ) Є факти, ти хочешь здати теріторії України
Загугли що таке факти, інтелектуал))
Факт (від лат. factum — зроблене) — подія, що відбулася в дійсності, певним чином зафіксована
Розважай мене далі ))
Факт може розумітися як явище або подія, що об'єктивно відбулися насправді, і це може бути підтверджено засобами чуттєвого сприйняття та показаннями приладів. Факт являє собою одиничний випадок, в якому представлено вияв певного закону світу; а закон зі свого боку узагальнює факти. Факт об'єктивний і відносно незалежний від способів його виявлення, а тому в процесах пізнання і мислення відіграє роль свідчень про істинний стан речей. Факт слугує вихідним пунктом проникнення в сутність природного і соціального світу[1]. Найпростіший факт (елементарний факт) відображає якість одного об'єкта або відношення між двома чи більше об'єктами, що не може поділятися на менші одиниці інформації[2].
Також факт може тлумачитися як знання, вірогідність якого не викликає сумніву, забезпечується прямим зіставленням з реальною ситуацією насправді за допомогою відчуттів, сприймання, уявлення. Факт тут — це знання безпосереднє, наочно-образне і підкріплене досвідом. На базі системи фактів, які підтверджують або спростовують певну думку, вибудовується теорія. Теорія систематизує факти, описує і пояснює їх, чим передбачає нові, ще невідомі факти[1].
Факт може мати й значення судження або висловлення, що мають статус істинних, а тому в процесах пізнання та мислення виступають підставами для визначення істинності інших суджень або висловлювань, входячи до складу процедур доведення та логічного доказу. При логічній дедукції судження чи висловлювання в формі фактів слугують засновками, з яких випливають логічні наслідки або висновки. Застосовуючись при індукції, факти виступають аргументами, що більшою чи меншою мірою підтверджують або спростовують тезу — положення або систему положень, істинність яких встановлюється[1].
Российский город Торопец (Тверская область) атаковали беспилотники - под ударом оказался склад с боеприпасами, начали раздаваться мощные взрывы. Местные власти утверждают, что "прилетов" не было. ... Местные власти утверждают, что дроны, атаковавшие Торопец, "сбила" российская система противовоздушной обороны, а в результате "падения обломков" произошел пожар.