ЛАД написав:Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.
бо політично нецелесообразно. а по факту тцк немає повноважень когось затримувати навіть, не те що доставляти
Не має. Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.
А что бы братки должника посадили в машину и 15-20 мин. провезли до подвала -- можете себе представить? -- а Закон что одним что другим на такие действия полномочий не давал...
ЛАД написав:С казнокрадом. 1. Выгорит, но долго и муторно. Срочности нет. Если даже он действительно казнокрад, то он арестован и/или (как минимум) отстранён от должности на время следствия и суда. Т.е. возможности дальнейшего нарушения казнокрад лишён. Преступление не очевидно и требует доказательств. 2. Политическая необходимость есть. Но она требует неотвратимости наказания, а не срочности. Причём именно наказания. С заключением в тюрьму, возможно, с последующим ограничением прав. 3. Как действовать в обход закона? Посадить его в тюрьму, конфисковать имущество, лишить прав в будущем без суда? Хотите такой вариант? Уже было.
Просто разные требования. И не по принципу бедный/богатый. Разные по сути.
Зачем в обход закона ? По зубам казнокрадам законом Про санкции. Решением РНБО.
ЛАД написав: Речь о взаимоотношениях "тцкашника" и "ухилянта". Вы почему-то доказываете, что нарушает закон только "тцкашник" (он, действительно, нарушает), но "забываете, что первым нарушил закон "ухилянт". Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил, а "ухилянт" только нарушит в будущем, когда силой принудит "ухилянта" пройти в ТЦК.
в 100500 раз. я обсуждаю действия со стороны государства к разным категориям граждан Украины действия которых негативно влияют на нашу обороноспособность. если государство считает что кто то казнокрад-коррупционер то запускается строго законный механизм. если же тцк считает что работяга ухылянт - по почкам и в бус. минуя законную процедуру.
Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу.
Скажите, тестер ведёт себя, прям как я ))) только не будем раскрывать феминитив сказанного для Сенса )))
Можно начать с такой 1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:
1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
detroytred написав:З.и. і да -- тут знов класика від влади: зробити частину справи (закон), але не надати законних повноцінних інструментів реалізації. І вашим, і нашим --- "я приніс вам посилку для вашого хлопчика, але я вам її не дам")))
Саме так, але є одне але: це дозволено тількі державі і наближеним до держави структурам. Коли приватна особа, підприємець, юридична особа без тісних зв'язків з державними колами стикається із ситуацією, що закон вимагає вчинення певних дій, але вчинити їх можливості відсутні, то це проблема особи чи підприємця, але йому ніколи не дозволено порушувати порядок. Коли ж така само ситуація виникає у держави, то посадові особи вважають за можливе діяти на свій розсуд, прикриваючись необхідністю виконувати закон, і їх не зупиняє навіть коли вони юридично скоюють злочин. І це при тому, що держава має можливість привести закон у відповідність до своїх потреб, а особа чи підприємець - ні.
ЛАД Ми з вами про різне говоримо, бо різне бачимо. Кнопати пояснення не бачу сенсу, тут і пояснень в формі розмови буде на часи. І теж скоріш за все разногласіє залишиться. Бо стосовно, наприклад, питання про Черчіля -- ну повне нерозуміння. Ви про одне, я про інше. Обмінялися думками і добре.
Про гідність ... так і овсі. Здивували.
Приземлено в мене все. Я кажу, що раз отой ідеал недоступний, то і нефіг їм прикриватися. Це примусу або неволі може бути більше або менше, а свободи, гідність та недоторканність - вони або є, або порушуються і їх нема.