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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9934993599369937>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:20

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.

бо політично нецелесообразно.
а по факту тцк немає повноважень когось затримувати навіть, не те що доставляти

Не має.
Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.

А что бы братки должника посадили в машину и 15-20 мин. провезли до подвала -- можете себе представить? :lol: -- а Закон что одним что другим на такие действия полномочий не давал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:20

  ЛАД написав:С казнокрадом.
1. Выгорит, но долго и муторно. Срочности нет. Если даже он действительно казнокрад, то он арестован и/или (как минимум) отстранён от должности на время следствия и суда. Т.е. возможности дальнейшего нарушения казнокрад лишён.
Преступление не очевидно и требует доказательств.
2. Политическая необходимость есть. Но она требует неотвратимости наказания, а не срочности. Причём именно наказания. С заключением в тюрьму, возможно, с последующим ограничением прав.
3. Как действовать в обход закона? Посадить его в тюрьму, конфисковать имущество, лишить прав в будущем без суда?
Хотите такой вариант? Уже было.

Просто разные требования. И не по принципу бедный/богатый. Разные по сути.

Зачем в обход закона ? По зубам казнокрадам законом Про санкции. :) Решением РНБО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:25

  tumos написав:..............
Зачем в обход закона ? По зубам казнокрадам законом Про санкции. :) Решением РНБО.

Какие санкции? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:27

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав: Речь о взаимоотношениях "тцкашника" и "ухилянта". Вы почему-то доказываете, что нарушает закон только "тцкашник" (он, действительно, нарушает), но "забываете, что первым нарушил закон "ухилянт". Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил, а "ухилянт" только нарушит в будущем, когда силой принудит "ухилянта" пройти в ТЦК.


в 100500 раз.
я обсуждаю действия со стороны государства к разным категориям граждан Украины действия которых негативно влияют на нашу обороноспособность.
если государство считает что кто то казнокрад-коррупционер то запускается строго законный механизм.
если же тцк считает что работяга ухылянт - по почкам и в бус. минуя законную процедуру.

Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу.

Скажите, тестер ведёт себя, прям как я ))) только не будем раскрывать феминитив сказанного для Сенса )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:38

  andrijk777 написав: Тепер попередник Зе - сам Зе. :D :D

То був інший, в костюмчику, бадьорий, життєрадісний, поголений.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:38

  ЛАД написав:
  tumos написав:..............
Зачем в обход закона ? По зубам казнокрадам законом Про санкции. :) Решением РНБО.

Какие санкции? :shock:


Из перечня закона.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text

Можно начать с такой
1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:

1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/astrapress/64591
https://t.me/astrapress/64555
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:47

  detroytred написав:З.и. і да -- тут знов класика від влади: зробити частину справи (закон), але не надати законних повноцінних інструментів реалізації.
І вашим, і нашим --- "я приніс вам посилку для вашого хлопчика, але я вам її не дам")))
Саме так, але є одне але: це дозволено тількі державі і наближеним до держави структурам. Коли приватна особа, підприємець, юридична особа без тісних зв'язків з державними колами стикається із ситуацією, що закон вимагає вчинення певних дій, але вчинити їх можливості відсутні, то це проблема особи чи підприємця, але йому ніколи не дозволено порушувати порядок. Коли ж така само ситуація виникає у держави, то посадові особи вважають за можливе діяти на свій розсуд, прикриваючись необхідністю виконувати закон, і їх не зупиняє навіть коли вони юридично скоюють злочин. І це при тому, що держава має можливість привести закон у відповідність до своїх потреб, а особа чи підприємець - ні.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 18:50

  _hunter написав:А при чем тут "арестовывает"? -- доставке в тцк непонятные люди из этого самого тцк не дают выйти. Если это не "триматися під вартою" -- то что?

політична доцільність
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:05

ЛАД
Ми з вами про різне говоримо, бо різне бачимо.
Кнопати пояснення не бачу сенсу, тут і пояснень в формі розмови буде на часи. І теж скоріш за все разногласіє залишиться.
Бо стосовно, наприклад, питання про Черчіля -- ну повне нерозуміння. Ви про одне, я про інше.
Обмінялися думками і добре.

Про гідність ... так і овсі. Здивували.

Приземлено в мене все.
Я кажу, що раз отой ідеал недоступний, то і нефіг їм прикриватися.
Це примусу або неволі може бути більше або менше, а свободи, гідність та недоторканність - вони або є, або порушуються і їх нема.
detroytred
 
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