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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9934993599369937

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:15

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:20

  ЛАД написав:Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу.


я прекрасно понимаю о чем вы говорите. но вы просто занялись манипуляцией.
в стиле - он же уже нарушил значит и нам можно. такое есть в законах?

ЗЫ
и кстати не факт что бусифицированный уже нарушил Закон. это вам так хочется для вашего оправдания и успокоения.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:33

  ЛАД написав:Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.


Ви́крадення люди́ни — протиправна заборона людині вибирати за своєю волею місце перебування або таємне чи відкрите її захоплення.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 19:50

Це зветься єзуїтство

Він запевнив, що президент США використає місяці, які йому залишилося попрацювати на цій посаді, для зміцнення України. "Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги", - цитує Саллівана агентство AFP.
"Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - Ред.) були сильними в цих переговорах", - сказав Салліван, додавши, що Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією.
Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що, хоч Україна і здійснила "сміливі та рішучі кроки у війні", утім "район навколо Покровська викликає особливе занепокоєння". За його словами, "з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми повинні робити більше, і ми повинні робити краще".
Що стосується поставок зброї ЗСУ, то, за словами Саллівана, це не є питанням політичної волі. "Це питання прориву через цю складну і заплутану логістику", - зауважив він.
Салліван також зазначив, що питання зняття обмежень на завдання ЗСУ ударів західною далекобійною зброєю по території вглибині РФ є предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками та буде обговорюватись Байденом і Зеленським.
https://www.dw.com/uk/bajden-i-zelenski ... a-70219346

При прямій залежності, як нашої майбутньої позиції, так і ситуації під Покровськом, від постачання зброї і від дозволів партнерами (і головне Штатами), отаке заявляти -- про викликає занепокоєння; заплутану логістику та (повільні) консультації.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:38

Дехто із союзників України починає обговорювати, як може завершитися її боротьба проти російського вторгнення. А це викликає занепокоєння в інших західних столицях, де побоюються, що ці розмови можуть призвести до того, що Київ буде змушений піти на передчасне припинення вогню.
Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела і зазначає, що ці дискусії є частиною ширшого обговорення стратегії на наступний рік.
Високопоставлені співрозмовники агенції наголосили, що будь-яке рішення про початок переговорів має ухвалювати лише Київ, і що ніхто не чинитиме тиск на Володимира Зеленського, аби той почав переговори.
При цьому, як зазначає Bloomberg, український президент непохитно дотримується позиції – як у публічних виступах, так і в приватних розмовах, що будь-які територіальні поступки Росії були б несправедливими.
З урахуванням цього, а також того, що і Росія не виявляє намірів переглядати свої цілі у війні з Україною, реальні переговори виглядають віддаленою перспективою.
З іншого боку, пише Bloomberg, наближається зима, і якихось ознак, що ситуація на фронті може різко змінитися, немає. Саме це і змушує партнерів України починати намацувати способи, в які дипломати зможуть запропонувати вихід із глухого кута.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c98yd0nx42wo
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:09

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:15

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.


Ви́крадення люди́ни — протиправна заборона людині вибирати за своєю волею місце перебування або таємне чи відкрите її захоплення.

И дальнейшим удержанием в самодельных тюрьмах.

Какие ещё хлопские домыслы можно иметь по этому поводу - обескураживает

Кстати, это одно из тяжких преступлений, подпадающим под действие международного права, Женевской конвенции и международного уголовного суда.

Здесь все против называть эти преступления военными, но от этого их последствия не менее значимы.
Бетон
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