Додано: Сер 18 вер, 2024 19:50

Він запевнив, що президент США використає місяці, які йому залишилося попрацювати на цій посаді, для зміцнення України. "Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги", - цитує Саллівана агентство AFP."Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - Ред.) були сильними в цих переговорах", - сказав Салліван, додавши, що Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією.Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що, хоч Україна і здійснила "сміливі та рішучі кроки у війні", утім "район навколо Покровська викликає особливе занепокоєння". За його словами, "з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми повинні робити більше, і ми повинні робити краще".Що стосується поставок зброї ЗСУ, то, за словами Саллівана, це не є питанням політичної волі. "Це питання прориву через цю складну і заплутану логістику", - зауважив він.Салліван також зазначив, що питання зняття обмежень на завдання ЗСУ ударів західною далекобійною зброєю по території вглибині РФ є предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками та буде обговорюватись Байденом і Зеленським.При прямій залежності, як нашої майбутньої позиції, так і ситуації під Покровськом, від постачання зброї і від дозволів партнерами (і головне Штатами), отаке заявляти -- про викликає занепокоєння; заплутану логістику та (повільні) консультації.