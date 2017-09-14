Він запевнив, що президент США використає місяці, які йому залишилося попрацювати на цій посаді, для зміцнення України. "Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги", - цитує Саллівана агентство AFP. "Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - Ред.) були сильними в цих переговорах", - сказав Салліван, додавши, що Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією. Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що, хоч Україна і здійснила "сміливі та рішучі кроки у війні", утім "район навколо Покровська викликає особливе занепокоєння". За його словами, "з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми повинні робити більше, і ми повинні робити краще". Що стосується поставок зброї ЗСУ, то, за словами Саллівана, це не є питанням політичної волі. "Це питання прориву через цю складну і заплутану логістику", - зауважив він. Салліван також зазначив, що питання зняття обмежень на завдання ЗСУ ударів західною далекобійною зброєю по території вглибині РФ є предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками та буде обговорюватись Байденом і Зеленським. https://www.dw.com/uk/bajden-i-zelenski ... a-70219346
При прямій залежності, як нашої майбутньої позиції, так і ситуації під Покровськом, від постачання зброї і від дозволів партнерами (і головне Штатами), отаке заявляти -- про викликає занепокоєння; заплутану логістику та (повільні) консультації.
Дехто із союзників України починає обговорювати, як може завершитися її боротьба проти російського вторгнення. А це викликає занепокоєння в інших західних столицях, де побоюються, що ці розмови можуть призвести до того, що Київ буде змушений піти на передчасне припинення вогню. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела і зазначає, що ці дискусії є частиною ширшого обговорення стратегії на наступний рік. Високопоставлені співрозмовники агенції наголосили, що будь-яке рішення про початок переговорів має ухвалювати лише Київ, і що ніхто не чинитиме тиск на Володимира Зеленського, аби той почав переговори. При цьому, як зазначає Bloomberg, український президент непохитно дотримується позиції – як у публічних виступах, так і в приватних розмовах, що будь-які територіальні поступки Росії були б несправедливими. З урахуванням цього, а також того, що і Росія не виявляє намірів переглядати свої цілі у війні з Україною, реальні переговори виглядають віддаленою перспективою. З іншого боку, пише Bloomberg, наближається зима, і якихось ознак, що ситуація на фронті може різко змінитися, немає. Саме це і змушує партнерів України починати намацувати способи, в які дипломати зможуть запропонувати вихід із глухого кута. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c98yd0nx42wo
ЛАД написав:Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.
Ви́крадення люди́ни — протиправна заборона людині вибирати за своєю волею місце перебування або таємне чи відкрите її захоплення.
А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
Да ладно. Несут за ноги и руки в бус. Аккуратно запихивают ногами по туловищу для компактности. При этом запихиваемый иногда впервые получает экстаз до эпилепсии. Связи с упакованным нет. Он внезапно исчезает.
Что-то тут нечисто. Не складывается 2+2. Не похоже на похищение. Оно больше похоже на пикник с одноклассниками.