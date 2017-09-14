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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9936993799389939>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:50

  katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.

а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі? ;)

й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро 8)

у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:52

  Бетон написав:Да ладно.
Несут за ноги и руки в бус.
Аккуратно запихивают ногами по туловищу для компактности.
При этом запихиваемый иногда впервые получает экстаз до эпилепсии.
Связи с упакованным нет. Он внезапно исчезает.

Что-то тут нечисто. Не складывается 2+2. Не похоже на похищение.
Оно больше похоже на пикник с одноклассниками.

це клеймо на сім поколінь
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:54

  budivelnik написав:1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.


Нижче ніж у людини, яку можуть у будь-який момент запакувати в бусік ("ресурс"), социальний статус не буде ніде. За кордоном буде статус "гастарбайтер", можна буде планувати своє життя.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 21:58

  katso написав:
  budivelnik написав:1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.

Нижче ніж у людини, яку можуть у будь-який момент запакувати в бусік ("ресурс"), социальний статус не буде ніде. За кордоном буде статус "гастарбайтер", можна буде планувати своє життя.

чого це. людину лише готують до поважного статусу Захисник Батьківщини ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 18 вер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:03

  Wirująświatła написав:

Цирк на дроті))

Коли Штати, Байден має інтерес надати допомогу, то Пентагон заявляє:
"Заяви росіян щодо можливого застосування ядерної зброї не вплинуть на надання США та їхніми союзниками військової допомоги Україні
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер у коментарі журналістам 22 вересня, передає Укрінформ"
https://espreso.tv/pogrozi-rf-shchodo-z ... i-pentagon
Тобто, що їм пофіг загроза.
Навіть отак:
"Це ескалація, тому що потенційно задіюються сили, які в разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато більш небезпечною, наголосив чиновник.
"Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування", — заявив він чиновник."
https://www.unian.ua/world/pentagon-vid ... 21610.html
Це 2022 рік. Коли критично важлива допомога.

А от потім! Коли вже критичність зникла, а допомога лише регулює просування. І ціна не втрата державності, а лише територій, і до того ж компенсується лише втратами. З боку українців.
То оці пісні пішли про побоювання ескалації.

Єзуїти...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:06

  Shaman написав:Я ховаюсь від ТЦК й гордий від цього :lol:

вперше бачу такого гордого ухилянта ))
зазвичай як тільки відміняють пункт по якому відстрочка - зразу вся гординя тю-тю ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:06

  Shaman написав:
  katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.

а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі? ;)

й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро 8)

у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...


Ви хоч себе читайте -- самі ж прямо вказали "що згідно повноважень, які спецслужби отримали".
Повноваження. Отримали.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:08

  Shaman написав:
  katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.

у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють.

не война, а военное положение...
не все, но 29 Статья относится к Неотчуждаемым...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:09

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:Я ховаюсь від ТЦК й гордий від цього :lol:

вперше бачу такого гордого ухилянта ))
зазвичай як тільки відміняють пункт по якому відстрочка - зразу вся гординя тю-тю ))

я свою позицію не змінював. з ухилянтом ти промахнувся, але накидай далі :D

й чесно кажу - так, на фронті страшно. й не розповідаю, що ні, я сміливий, це лише мене не мають права забирати.

так що закопуйся ще глибше, де ти там ховаєшся - бо скрип чоботів все ближче :lol:

ps перекличка почалась...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:12

  Shaman написав:
  katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.

а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі? ;)

й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро 8)

у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...


Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf

А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?
katso
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