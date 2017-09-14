katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі?
й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро
у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...
Бетон написав:Да ладно. Несут за ноги и руки в бус. Аккуратно запихивают ногами по туловищу для компактности. При этом запихиваемый иногда впервые получает экстаз до эпилепсии. Связи с упакованным нет. Он внезапно исчезает.
Что-то тут нечисто. Не складывается 2+2. Не похоже на похищение. Оно больше похоже на пикник с одноклассниками.
Коли Штати, Байден має інтерес надати допомогу, то Пентагон заявляє: "Заяви росіян щодо можливого застосування ядерної зброї не вплинуть на надання США та їхніми союзниками військової допомоги Україні Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер у коментарі журналістам 22 вересня, передає Укрінформ" https://espreso.tv/pogrozi-rf-shchodo-z ... i-pentagon Тобто, що їм пофіг загроза. Навіть отак: "Це ескалація, тому що потенційно задіюються сили, які в разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато більш небезпечною, наголосив чиновник. "Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування", — заявив він чиновник." https://www.unian.ua/world/pentagon-vid ... 21610.html Це 2022 рік. Коли критично важлива допомога.
А от потім! Коли вже критичність зникла, а допомога лише регулює просування. І ціна не втрата державності, а лише територій, і до того ж компенсується лише втратами. З боку українців. То оці пісні пішли про побоювання ескалації.
katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі?
й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро
у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...
Ви хоч себе читайте -- самі ж прямо вказали "що згідно повноважень, які спецслужби отримали". Повноваження. Отримали.
katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють.
не война, а военное положение... не все, но 29 Статья относится к Неотчуждаемым...
katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі?
й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро
у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...
Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf
А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?