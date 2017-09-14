katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі?
й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро
у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...
Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf
А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?
Гуантанамо...
я прихильник західної демократії та розвинених країн. але ще й реаліст, й розумію що коли цивілізована людина стикається з дикунами, то не завжди вдається домовитися, й інколи перчатки доводиться знімати. тоді інколи й залучають ПВК замість армії та таке інше. чули колись про сомалійських піратів? а тепер чуєте? а що ж сталося?
це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?
втомили, заховалися - то краще не відсвічуйте - а то як знайдуть
katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі?
й часто правда в художніх фільмах ...
Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf
А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?
ну человек же написал - "в художніх фільмах" - он, наверное, еще и предвыборный сериал смотрел...