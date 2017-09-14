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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9936993799389939

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:19

  Shaman написав:так що закопуйся ще глибше, де ти там ховаєшся - бо скрип чоботів все ближче :lol:

ти настільки "дрєвній" що не знаєш - ніяких чобіт вже давно немає?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:23

  katso написав:
  Shaman написав:
  katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.

а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі? ;)

й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро 8)

у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...


Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf

А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?

Гуантанамо...

я прихильник західної демократії та розвинених країн. але ще й реаліст, й розумію що коли цивілізована людина стикається з дикунами, то не завжди вдається домовитися, й інколи перчатки доводиться знімати. тоді інколи й залучають ПВК замість армії та таке інше. чули колись про сомалійських піратів? а тепер чуєте? а що ж сталося? :D

це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?

втомили, заховалися - то краще не відсвічуйте - а то як знайдуть :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:24

  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:так що закопуйся ще глибше, де ти там ховаєшся - бо скрип чоботів все ближче :lol:

ти настільки "дрєвній" що не знаєш - ніяких чобіт вже давно немає?

це образний вислів - чобіт немає, а чогось від кожного скрипу трусишся :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:36

  Shaman написав:це образний вислів - чобіт немає, а чогось від кожного скрипу трусишся :lol:

добре що ти у нас такий хоробрий ухилянт ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 22:49

  katso написав:
  Shaman написав:
  katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.

а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі? ;)

й часто правда в художніх фільмах ...


Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf

А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?

ну человек же написал - "в художніх фільмах" :D
- он, наверное, еще и предвыборный сериал смотрел...
_hunter
 
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