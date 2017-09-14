Додано: Сер 18 вер, 2024 22:58



Военные совершают преступления в военное время- похищения гражданских, избиение. Ну какое это к черту военное преступление? Я полностью согласен





А если полицейские (оборотни в погонах) захватывают и удерживают в лесу привязанного к йолке - то «полицейское преступление». А если железнодорожник -проводник удерживает в своем купе и избивает или насилует - то «железнодорожное преступление».А если муха заберет кого на свой подвал в ни капли не сексуальное рабство - то «айтишное преступление».Я смотрю с законами все так же плохо. Не доходят простые вещи.Еще раз , раз и навсегда: «не важно кто по профессии в твоем родном тыловом городе незаконно тебя куда-то увозит или бьет, или отбирает документы: проводник поезда тащит тебя к бригадиру, кондуктор из троллейбуса тащит тебя в депо, или сотрудник ТЦК к себе. . . Это просто человек. И отвечает , если надо, он как просто человек»Международное гуманитарное право и «военные преступления» - это всегда по отношению к чужому населению. Для вас ЗСУ чужие?? Ездят гады на пиксельных машинах , мешают ухмыляться…