katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі?
й часто правда в художніх фільмах, часто використовують фразу, що згідно повноважень, які спецслужби отримали після 11 вересня, якщо хтось буде дуже сильно виступати й не хоче співпрацювати, то йому просто надягнуть мішок на голову, й вийде на свободу ця людина не дуже скоро
у нас йде війна, й у військовий час не всі права мирного життя діють. скажіть просто - нам лячно. всім страшно - питання, хто як цей страх опановує...
Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf
А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?
Гуантанамо...
я прихильник західної демократії та розвинених країн. але ще й реаліст, й розумію що коли цивілізована людина стикається з дикунами, то не завжди вдається домовитися, й інколи перчатки доводиться знімати. тоді інколи й залучають ПВК замість армії та таке інше. чули колись про сомалійських піратів? а тепер чуєте? а що ж сталося?
це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?
втомили, заховалися - то краще не відсвічуйте - а то як знайдуть
katso написав:А что это еще если не выкрадення? Арест, администратывне затримання - так там решение суда/следователя, протокол , понятые, адвокаты, четкая процедура где и как арестованного содержат, сколько раз кормят и какие права он имеет. А тут что - побили заломали и погрузили в авто (на белых номерах зачастую), что это еще, предложение помощи от которого нельзя отказаться? В Штатах за такое дают 20 лет, и 2 года дают тому кто видел как человека пакуют в машину и не позвонил в полицию.
а знаєте, чому Гуантанамо на Кубі?
й часто правда в художніх фільмах ...
Дадада, просто наденут "мешок на голову". Ничего подобного. Как раз у них там у них все четко по процедуре - Сенат уполномочил Президента организовывать задержания людей планирующих атаки на США аналогичные 11.09, по предоставлению спецслужбами их фамилий и оформлением документов, по этой теме были слушания, все на официальном сайте - https://www.justice.gov/archive/opa/doc ... t-auth.pdf
А согласно какой процедуре работники ТЦК задерживают гражданских лиц на улицах?
ну человек же написал - "в художніх фільмах" - он, наверное, еще и предвыборный сериал смотрел...
Военные совершают преступления в военное время- похищения гражданских, избиение. Ну какое это к черту военное преступление? Я полностью согласен
А если полицейские (оборотни в погонах) захватывают и удерживают в лесу привязанного к йолке - то «полицейское преступление». А если железнодорожник -проводник удерживает в своем купе и избивает или насилует - то «железнодорожное преступление». А если муха заберет кого на свой подвал в ни капли не сексуальное рабство - то «айтишное преступление».
Я смотрю с законами все так же плохо. Не доходят простые вещи. Еще раз , раз и навсегда: «не важно кто по профессии в твоем родном тыловом городе незаконно тебя куда-то увозит или бьет, или отбирает документы: проводник поезда тащит тебя к бригадиру, кондуктор из троллейбуса тащит тебя в депо, или сотрудник ТЦК к себе. . . Это просто человек. И отвечает , если надо, он как просто человек»
Международное гуманитарное право и «военные преступления» - это всегда по отношению к чужому населению. Для вас ЗСУ чужие?? Ездят гады на пиксельных машинах , мешают ухмыляться…
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 вер, 2024 23:05, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав: Речь о взаимоотношениях "тцкашника" и "ухилянта". Вы почему-то доказываете, что нарушает закон только "тцкашник" (он, действительно, нарушает), но "забываете, что первым нарушил закон "ухилянт". Причём при встрече "ухилянт" закон уже нарушил, а "ухилянт" только нарушит в будущем, когда силой принудит "ухилянта" пройти в ТЦК.
в 100500 раз. я обсуждаю действия со стороны государства к разным категориям граждан Украины действия которых негативно влияют на нашу обороноспособность. если государство считает что кто то казнокрад-коррупционер то запускается строго законный механизм. если же тцк считает что работяга ухылянт - по почкам и в бус. минуя законную процедуру.
Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу.[/quote] Скажите, тестер ведёт себя, прям как я ))) только не будем раскрывать феминитив сказанного для Сенса )))[/quote] На чому зупинилося - желе,холодне чи ваш (твій) варіант пане?
Сенс, а ведь stm - это тоже «Толик Шевченко». Инфа верняк. Да и вам упрощение: запомнили одну комбинацию имени и фамилии - и можно не напрягаясь наваливать ее каждому. Я так подозреваю, что у вас и на пати, когда приходите в новую компанию, вы всех Толиками Шевченками называете. Вам даже прощают такую шалость , просто «понимают»