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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9937993899399940

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 23:15

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:це образний вислів - чобіт немає, а чогось від кожного скрипу трусишся :lol:

добре що ти у нас такий хоробрий ухилянт ))

ти вже забув, що таке писав? :lol:

діду, ти в брєду.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 23:41

  Shaman написав:це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації.


Ничего подобного. Наоборот, если мобилизацию проводить такими методами, то в окупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:05

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  tumos написав:..............
Зачем в обход закона ? По зубам казнокрадам законом Про санкции. :) Решением РНБО.

Какие санкции? :shock:


Из перечня закона.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text

Можно начать с такой
1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:

1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

Для санкций тоже нужны доказательства.
Но если не ошибаюсь, при финансовых обвинениях суд обычно накладывает такие ограничения с самого начала процесса, чуть ли не одновременно с рассмотрением вопроса о мерах пресечения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:17

  detroytred написав:............
Це примусу або неволі може бути більше або менше, а свободи, гідність та недоторканність - вони або є, або порушуються і їх нема.

Не буду спорить. но не вижу разницы - если "неволі може бути більше або менше", то и свободы тоже.
Абсолютная и неограниченная свобода может быть только на необитаемом острове. Или ещё где-нибудь в полном отрыве от общества.
ЛАД
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