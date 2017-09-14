Shaman написав:це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації.
Ничего подобного. Наоборот, если мобилизацию проводить такими методами, то в окупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
Можно начать с такой 1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:
1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
Для санкций тоже нужны доказательства. Но если не ошибаюсь, при финансовых обвинениях суд обычно накладывает такие ограничения с самого начала процесса, чуть ли не одновременно с рассмотрением вопроса о мерах пресечения.
detroytred написав:............ Це примусу або неволі може бути більше або менше, а свободи, гідність та недоторканність - вони або є, або порушуються і їх нема.
Не буду спорить. но не вижу разницы - если "неволі може бути більше або менше", то и свободы тоже. Абсолютная и неограниченная свобода может быть только на необитаемом острове. Или ещё где-нибудь в полном отрыве от общества.