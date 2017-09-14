Додано: Чет 19 вер, 2024 00:31

tester7336 написав: ЛАД написав: Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу. Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу.



я прекрасно понимаю о чем вы говорите. но вы просто занялись манипуляцией.

в стиле - он же уже нарушил значит и нам можно. такое есть в законах?



ЗЫ

и кстати не факт что бусифицированный уже нарушил Закон. это вам так хочется для вашего оправдания и успокоения. я прекрасно понимаю о чем вы говорите. но вы просто занялись манипуляцией.в стиле - он же уже нарушил значит и нам можно. такое есть в законах?ЗЫи кстати не факт что бусифицированный уже нарушил Закон. это вам так хочется для вашего оправдания и успокоения.

В последний раз.Я не говорил: "он же уже нарушил значит и нам можно". Нельзя. Тем более, нельзя избивать.Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?И вы так и не ответили на вопрос - как быстро и эффективно провести мобилизацию, если люди массово уклоняются?Но в этом вы не одиноки. Я задавал этот вопрос много раз, но никто конкретного ответа не дал, только общие слова.