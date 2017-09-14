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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9938993999409941>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 23:15

  Shaman написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Shaman написав:це образний вислів - чобіт немає, а чогось від кожного скрипу трусишся :lol:

добре що ти у нас такий хоробрий ухилянт ))

ти вже забув, що таке писав? :lol:

діду, ти в брєду.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 23:41

  Shaman написав:це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації.


Ничего подобного. Наоборот, если мобилизацию проводить такими методами, то в окупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:05

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  tumos написав:..............
Зачем в обход закона ? По зубам казнокрадам законом Про санкции. :) Решением РНБО.

Какие санкции? :shock:


Из перечня закона.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text

Можно начать с такой
1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:

1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

Для санкций тоже нужны доказательства.
Но если не ошибаюсь, при финансовых обвинениях суд обычно накладывает такие ограничения с самого начала процесса, чуть ли не одновременно с рассмотрением вопроса о мерах пресечения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:17

  detroytred написав:............
Це примусу або неволі може бути більше або менше, а свободи, гідність та недоторканність - вони або є, або порушуються і їх нема.

Не буду спорить. но не вижу разницы - если "неволі може бути більше або менше", то и свободы тоже.
Абсолютная и неограниченная свобода может быть только на необитаемом острове. Или ещё где-нибудь в полном отрыве от общества.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:31

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Я вам объяснил разницу. Вы её понять не хотите - ничего сделать не могу. Спорить с вами дальше смысла не вижу.


я прекрасно понимаю о чем вы говорите. но вы просто занялись манипуляцией.
в стиле - он же уже нарушил значит и нам можно. такое есть в законах?

ЗЫ
и кстати не факт что бусифицированный уже нарушил Закон. это вам так хочется для вашего оправдания и успокоения.

В последний раз.
Я не говорил: "он же уже нарушил значит и нам можно". Нельзя. Тем более, нельзя избивать.
Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?
И вы так и не ответили на вопрос - как быстро и эффективно провести мобилизацию, если люди массово уклоняются?
Но в этом вы не одиноки. Я задавал этот вопрос много раз, но никто конкретного ответа не дал, только общие слова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:41

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.


Ви́крадення люди́ни — протиправна заборона людині вибирати за своєю волею місце перебування або таємне чи відкрите її захоплення.

Вы правильно цитируете Вики, но сомневаюсь, что хоть какой-нибудь суд сочтёт достойным наказания "викрадення" на 15- 20 мин., за которые человека только прокатили на машине и ничего ему не сделали. Да и человек в такой ситуации вряд ли пойдёт в суд.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 00:59

  sens написав:
  ЛАД написав:
  sens написав:-------------------------------
ЛАД
......
Пока что на волю это временно, до суда.
Если виновен, то после суда сядет на несколько лет.
По крайней мере, так должно быть.
-------------------------------
Нагадайте що саме повинно бути?)
По-перше, в таких випадках засідання суду проходять повільно, по-друге, якщо треба буде призупинити провадження, напишуть клопотання і піде в батальйон Тиса

Какой вариант вы предлагаете?
Расстрел на месте по законам военного времени?
Революционные тройки?
Есть другие варианты?

З00 з гаком депутатів вирішують такі питання, недоречно перекладати відповідальність

Я не просил у вас принять или даже разработать закон. Спросил личное мнение.
О какой "відповідальності" вы говорите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 01:13

  Shaman написав:це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?


так і бюджет тріщить. а вони ще й крадуть з нього.
чому ж казнокрадів не пресують знявши рукавички як ви казали. а строго по закону.
як гадаєте, чому?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 01:22

  ЛАД написав:Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?


На Закарпатті ТЦК викрали чоловіка з 2-ю групою інвалідності та забрали його авто

працівники ТЦК вирішили затримати чоловіка, бо запідозріли, що його військово-облікові документи можуть бути підроблені

пофик на документы. они же эксперты определять подделку. главно похитить и отвезти в тцк.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 01:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВСЕ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ВСЕ ХОРОШО.

САП: Обвинувачений “слуга народу” Одарченко незаконно втік з України

Нардеп від “Слуги народу” Андрій Одарченко в середу, 18 вересня, не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, де його судять за обвинуваченням у корупції. Про це стало відомо під час чергового засідання, яке транслювалося в Youtube.

Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради.

На початку засідання адвокат нардепа повідомив, що йому не відомо, де перебуває їхній клієнт, тоді як прокурорка САП припустила, що депутат незаконно виїхав за межі України.

“Є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном. Паспорти його здані. За оперативною інформацією, можливо, перетнув поза межами контролю”, – сказала прокурорка САП.

“У нас сьогодні запланований допит обвинуваченого. Він про це знав, і, напевно, в передчутті того, що після допиту послідують дебати, останнє слово і вирок, не став чекати”, – сказала вона.

У зв’язку з цим прокурорка внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.

За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область. Як відзначила сторона обвинувачення, нардеп мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою.

“Прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00”, — йдеться у повідомленні САП.
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