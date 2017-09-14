діду, ти в брєду.
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Додано: Сер 18 вер, 2024 23:15
Додано: Сер 18 вер, 2024 23:41
Ничего подобного. Наоборот, если мобилизацию проводить такими методами, то в окупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
Додано: Чет 19 вер, 2024 00:05
Для санкций тоже нужны доказательства.
Но если не ошибаюсь, при финансовых обвинениях суд обычно накладывает такие ограничения с самого начала процесса, чуть ли не одновременно с рассмотрением вопроса о мерах пресечения.
Додано: Чет 19 вер, 2024 00:17
Не буду спорить. но не вижу разницы - если "неволі може бути більше або менше", то и свободы тоже.
Абсолютная и неограниченная свобода может быть только на необитаемом острове. Или ещё где-нибудь в полном отрыве от общества.
Додано: Чет 19 вер, 2024 00:31
В последний раз.
Я не говорил: "он же уже нарушил значит и нам можно". Нельзя. Тем более, нельзя избивать.
Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?
И вы так и не ответили на вопрос - как быстро и эффективно провести мобилизацию, если люди массово уклоняются?
Но в этом вы не одиноки. Я задавал этот вопрос много раз, но никто конкретного ответа не дал, только общие слова.
Додано: Чет 19 вер, 2024 00:41
Вы правильно цитируете Вики, но сомневаюсь, что хоть какой-нибудь суд сочтёт достойным наказания "викрадення" на 15- 20 мин., за которые человека только прокатили на машине и ничего ему не сделали. Да и человек в такой ситуации вряд ли пойдёт в суд.
Додано: Чет 19 вер, 2024 00:59
Я не просил у вас принять или даже разработать закон. Спросил личное мнение.
О какой "відповідальності" вы говорите?
Додано: Чет 19 вер, 2024 01:13
так і бюджет тріщить. а вони ще й крадуть з нього.
чому ж казнокрадів не пресують знявши рукавички як ви казали. а строго по закону.
як гадаєте, чому?
Додано: Чет 19 вер, 2024 01:22
На Закарпатті ТЦК викрали чоловіка з 2-ю групою інвалідності та забрали його авто
працівники ТЦК вирішили затримати чоловіка, бо запідозріли, що його військово-облікові документи можуть бути підроблені
пофик на документы. они же эксперты определять подделку. главно похитить и отвезти в тцк.
Додано: Чет 19 вер, 2024 01:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ВСЕ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ВСЕ ХОРОШО.
САП: Обвинувачений “слуга народу” Одарченко незаконно втік з України
Нардеп від “Слуги народу” Андрій Одарченко в середу, 18 вересня, не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, де його судять за обвинуваченням у корупції. Про це стало відомо під час чергового засідання, яке транслювалося в Youtube.
Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради.
На початку засідання адвокат нардепа повідомив, що йому не відомо, де перебуває їхній клієнт, тоді як прокурорка САП припустила, що депутат незаконно виїхав за межі України.
“Є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном. Паспорти його здані. За оперативною інформацією, можливо, перетнув поза межами контролю”, – сказала прокурорка САП.
“У нас сьогодні запланований допит обвинуваченого. Він про це знав, і, напевно, в передчутті того, що після допиту послідують дебати, останнє слово і вирок, не став чекати”, – сказала вона.
У зв’язку з цим прокурорка внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.
За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область. Як відзначила сторона обвинувачення, нардеп мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою.
“Прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00”, — йдеться у повідомленні САП.
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