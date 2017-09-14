Безугла: На вимогу Сирського Умєров звільнив адмірала Воронченка, який викрив на ставці правду про катастрофу з підготовкою в навчальних центрах
Міністр оборони Рустем Умєров вчора звільнив головного інспектора Міністерства оборони України Ігоря Воронченка відразу після того, як той доповів на Ставці про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.
“Відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського. Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашою ППО літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також ГІМО супроводжувала аудит використання техніки та озброєння, наданих нам партнерами тощо”, – написала вона.
Безугла додала, що нещодавно Умєров позбувся своєї заступниці Наталії Калмикової, як тільки вона розгорнула зміну кадрової політики та медичного забезпечення ЗСУ і зʼявились перші результати.
На думку народної обраниці, настав момент, коли необхідно міняти Сирського та Умєрова. При цьому вона закликала президента Володимира Зеленського не дозволити ввести себе в оману та не залишатися байдужим.
Варто зазначити, що засідання Ставки, на якому Володимир Зеленський заслухав доповідь Воронченка, відбулося 16 вересня.