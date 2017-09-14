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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9938993999409941

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 01:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Безугла: На вимогу Сирського Умєров звільнив адмірала Воронченка, який викрив на ставці правду про катастрофу з підготовкою в навчальних центрах

Міністр оборони Рустем Умєров вчора звільнив головного інспектора Міністерства оборони України Ігоря Воронченка відразу після того, як той доповів на Ставці про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ. Про це повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

“Відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського. Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашою ППО літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також ГІМО супроводжувала аудит використання техніки та озброєння, наданих нам партнерами тощо”, – написала вона.

Безугла додала, що нещодавно Умєров позбувся своєї заступниці Наталії Калмикової, як тільки вона розгорнула зміну кадрової політики та медичного забезпечення ЗСУ і зʼявились перші результати.

На думку народної обраниці, настав момент, коли необхідно міняти Сирського та Умєрова. При цьому вона закликала президента Володимира Зеленського не дозволити ввести себе в оману та не залишатися байдужим.

Варто зазначити, що засідання Ставки, на якому Володимир Зеленський заслухав доповідь Воронченка, відбулося 16 вересня.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 02:29

  detroytred написав:Він запевнив, що президент США використає місяці, які йому залишилося попрацювати на цій посаді, для зміцнення України. "Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги", - цитує Саллівана агентство AFP.
"Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - Ред.) були сильними в цих переговорах", - сказав Салліван, додавши, що Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією.
Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що, хоч Україна і здійснила "сміливі та рішучі кроки у війні", утім "район навколо Покровська викликає особливе занепокоєння". За його словами, "з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми повинні робити більше, і ми повинні робити краще".
Що стосується поставок зброї ЗСУ, то, за словами Саллівана, це не є питанням політичної волі. "Це питання прориву через цю складну і заплутану логістику", - зауважив він.
Салліван також зазначив, що питання зняття обмежень на завдання ЗСУ ударів західною далекобійною зброєю по території вглибині РФ є предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками та буде обговорюватись Байденом і Зеленським.
https://www.dw.com/uk/bajden-i-zelenski ... a-70219346

При прямій залежності, як нашої майбутньої позиції, так і ситуації під Покровськом, від постачання зброї і від дозволів партнерами (і головне Штатами), отаке заявляти -- про викликає занепокоєння; заплутану логістику та (повільні) консультації.

Байден вже нічого не робить. Буквально. Він і до того мало працював, а зараз нічого не робить. Ходить на пляж, відпочиває і т.д.
Тому за "ці кілька місяців" нічого що стосується Байдена не буде. Просто будуть тріпати язиком.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 02:30

Вот просто интересно.
Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..."
Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы.
Все хотят соблюдения законов от кого-то - от президента, от полиции, ТРК, чиновников...
Только не от самих себя.
Да, при товарище Сталине всех этих казнокрадов и коррупционеров наказали бы очень быстро. Расстреляли бы. Или послали на Колыму, откуда они мечтали бы попасть на фронт.
Но и все, кто рассказывает, что не хочет воевать и хочет куда-то там убежать и он никому не обязан, и пискнуть бы об этом побоялись.
Так что не надо забывать, что у любой медали есть и обратная сторона.

Я уже далеко не ребёнок и на думал, что "все как один" побегут в военкомат записываться добровольцами и будут драться, кто первый. Таких в любом обществе меньшинство. Подавляющее большинство хочет тихой и спокойной жизни. Не без того, чтобы иногда хлебнуть адреналина, но изредка, понемногу и желательно безопасно. Но и такого, как сейчас, тоже не ожидал.
Уже давно писал, что если бы я читал только наш форум, то не сомневался бы в поражении Украины.
А вообще лучший пост за многое время сегодня у Сибарита - viewtopic.php?p=5768270#p5768270. Немного неточно, но по сути верно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 02:40

  katso написав:........
если мобилизацию проводить такими методами, то в оккупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.

Как надо проводить мобилизацию?
Только учтите, что "только тех кто пришел сам" банально не хватает, а, скорее всего, вообще нет. Добровольцы закончились года 2 назад. Сегодня ещё есть такие, которые придут по повестке. Разослать повестки всем, и призвать тех, кто явится? Такое пройдёт 1 раз, в следующий раз не придёт никто.
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