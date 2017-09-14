Shaman написав:це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?
так і бюджет тріщить. а вони ще й крадуть з нього. чому ж казнокрадів не пресують знявши рукавички як ви казали. а строго по закону. як гадаєте, чому?
САП: Обвинувачений “слуга народу” Одарченко незаконно втік з України
Нардеп від “Слуги народу” Андрій Одарченко в середу, 18 вересня, не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, де його судять за обвинуваченням у корупції. Про це стало відомо під час чергового засідання, яке транслювалося в Youtube.
Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради.
На початку засідання адвокат нардепа повідомив, що йому не відомо, де перебуває їхній клієнт, тоді як прокурорка САП припустила, що депутат незаконно виїхав за межі України.
“Є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном. Паспорти його здані. За оперативною інформацією, можливо, перетнув поза межами контролю”, – сказала прокурорка САП.
“У нас сьогодні запланований допит обвинуваченого. Він про це знав, і, напевно, в передчутті того, що після допиту послідують дебати, останнє слово і вирок, не став чекати”, – сказала вона.
У зв’язку з цим прокурорка внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.
За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область. Як відзначила сторона обвинувачення, нардеп мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою.
“Прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00”, — йдеться у повідомленні САП.
detroytred написав:Він запевнив, що президент США використає місяці, які йому залишилося попрацювати на цій посаді, для зміцнення України. "Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги", - цитує Саллівана агентство AFP. "Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - Ред.) були сильними в цих переговорах", - сказав Салліван, додавши, що Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією. Коментуючи ситуацію на фронті, він зазначив, що, хоч Україна і здійснила "сміливі та рішучі кроки у війні", утім "район навколо Покровська викликає особливе занепокоєння". За його словами, "з огляду на те, з чим зіткнулася Україна, ми повинні робити більше, і ми повинні робити краще". Що стосується поставок зброї ЗСУ, то, за словами Саллівана, це не є питанням політичної волі. "Це питання прориву через цю складну і заплутану логістику", - зауважив він. Салліван також зазначив, що питання зняття обмежень на завдання ЗСУ ударів західною далекобійною зброєю по території вглибині РФ є предметом "інтенсивних консультацій" між союзниками та буде обговорюватись Байденом і Зеленським. https://www.dw.com/uk/bajden-i-zelenski ... a-70219346
При прямій залежності, як нашої майбутньої позиції, так і ситуації під Покровськом, від постачання зброї і від дозволів партнерами (і головне Штатами), отаке заявляти -- про викликає занепокоєння; заплутану логістику та (повільні) консультації.
Байден вже нічого не робить. Буквально. Він і до того мало працював, а зараз нічого не робить. Ходить на пляж, відпочиває і т.д. Тому за "ці кілька місяців" нічого що стосується Байдена не буде. Просто будуть тріпати язиком.
Вот просто интересно. Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..." Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы. Все хотят соблюдения законов от кого-то - от президента, от полиции, ТРК, чиновников... Только не от самих себя. Да, при товарище Сталине всех этих казнокрадов и коррупционеров наказали бы очень быстро. Расстреляли бы. Или послали на Колыму, откуда они мечтали бы попасть на фронт. Но и все, кто рассказывает, что не хочет воевать и хочет куда-то там убежать и он никому не обязан, и пискнуть бы об этом побоялись. Так что не надо забывать, что у любой медали есть и обратная сторона.
Я уже далеко не ребёнок и на думал, что "все как один" побегут в военкомат записываться добровольцами и будут драться, кто первый. Таких в любом обществе меньшинство. Подавляющее большинство хочет тихой и спокойной жизни. Не без того, чтобы иногда хлебнуть адреналина, но изредка, понемногу и желательно безопасно. Но и такого, как сейчас, тоже не ожидал. Уже давно писал, что если бы я читал только наш форум, то не сомневался бы в поражении Украины. А вообще лучший пост за многое время сегодня у Сибарита - viewtopic.php?p=5768270#p5768270. Немного неточно, но по сути верно.
katso написав:........ если мобилизацию проводить такими методами, то в оккупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
Как надо проводить мобилизацию? Только учтите, что "только тех кто пришел сам" банально не хватает, а, скорее всего, вообще нет. Добровольцы закончились года 2 назад. Сегодня ещё есть такие, которые придут по повестке. Разослать повестки всем, и призвать тех, кто явится? Такое пройдёт 1 раз, в следующий раз не придёт никто.
18 вересня 2024 року, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №11417 про зміни до державного бюджету на 2024 рік, якими збільшив видатки для Сил оборони на майже 500 млрд грн.
У редакції, внесеній Кабміном до першого читання, законопроект передбачав збільшення таких видатків 👇🏻 ▫️ 185,8 млрд грн – на закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ; ▪️ 147,2 млрд грн – на ЗСУ; ▫️ 48,2 млрд грн – Національній гвардії; ▪️ 41,9 млрд грн – Державній прикордонній службі; ▫️ 40,7 млрд грн – Державній спеціальній службі транспорту Міноборони; ▪️ 15,2 млрд грн – Національній поліції; ▫️ 7,5 млрд грн – ГУР МО; ▪️ 5,1 млрд грн – СБУ; ▫️ 2,8 млрд грн – ДСНС; ▪️ 503 млн грн – СЗР; ▫️ 258,3 млн грн – Держспецзв'язку; ▪️ 138,7 млн грн – УДО.