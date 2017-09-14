Додано: Чет 19 вер, 2024 01:38

ВСЕ ХОРОШО ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА, ВСЕ ХОРОШО.



САП: Обвинувачений “слуга народу” Одарченко незаконно втік з України



Нардеп від “Слуги народу” Андрій Одарченко в середу, 18 вересня, не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду, де його судять за обвинуваченням у корупції. Про це стало відомо під час чергового засідання, яке транслювалося в Youtube.



Одарченка сьогодні не було і в стінах Верховної Ради.



На початку засідання адвокат нардепа повідомив, що йому не відомо, де перебуває їхній клієнт, тоді як прокурорка САП припустила, що депутат незаконно виїхав за межі України.



“Є оперативна інформація, що він перебуває за кордоном. Паспорти його здані. За оперативною інформацією, можливо, перетнув поза межами контролю”, – сказала прокурорка САП.



“У нас сьогодні запланований допит обвинуваченого. Він про це знав, і, напевно, в передчутті того, що після допиту послідують дебати, останнє слово і вирок, не став чекати”, – сказала вона.



У зв’язку з цим прокурорка внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.



За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область. Як відзначила сторона обвинувачення, нардеп мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою.



“Прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук. Судом прийнято рішення про застосування приводу до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначено на 19 вересня 2024 року на 08:00”, — йдеться у повідомленні САП.