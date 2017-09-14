ЛАД написав:Вот просто интересно. Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..." Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы. Все хотят соблюдения законов от кого-то - от президента, от полиции, ТРК, чиновников... Только не от самих себя. Да, при товарище Сталине всех этих казнокрадов и коррупционеров наказали бы очень быстро. Расстреляли бы. Или послали на Колыму, откуда они мечтали бы попасть на фронт. Но и все, кто рассказывает, что не хочет воевать и хочет куда-то там убежать и он никому не обязан, и пискнуть бы об этом побоялись. Так что не надо забывать, что у любой медали есть и обратная сторона.
Я уже далеко не ребёнок и на думал, что "все как один" побегут в военкомат записываться добровольцами и будут драться, кто первый. Таких в любом обществе меньшинство. Подавляющее большинство хочет тихой и спокойной жизни. Не без того, чтобы иногда хлебнуть адреналина, но изредка, понемногу и желательно безопасно. Но и такого, как сейчас, тоже не ожидал. Уже давно писал, что если бы я читал только наш форум, то не сомневался бы в поражении Украины. А вообще лучший пост за многое время сегодня у Сибарита - viewtopic.php?p=5768270#p5768270. Немного неточно, но по сути верно.
Ви уявляєте, що зниження рівня корупції у всіх її проявах та формах, це лише покарання корупціонерів, яке за думкою дописувачів повинно змінити їх світогляд та поведінку.
Ні. Якісне зниження корупції в державі-суспільстві можливе лише за умов "започаткування нових принципів у владі". Бо саме влада виступає в якості контролера, осудження та покарання. І головне -- наслідки. Це ж не тільки покарані корупціонери, а ... зовсім інші умови всюди, починаючи з комунальних підприємств та учбових всл центрів, тцк і до найвищого рівня обороноздатності, промисловості і т.д. країни.
А за інших умов цілком ймовірно і народ змінить своє відношення та поведінку.
З.и. і не орієнтується на форум. Цей. Тут роботяг звичайних мало, майже нема... Головне, аби у військомати "побігли" оті масові роботяги... Бо самий тягар тягнути їм. А до хфорумчан, які недурно влаштовані по житті, за вкрай потреби дотягуться й так.
Якби ви побачили цифру тих, кого рекрутували, ви б розплакалися. На превеликий жаль, вона просто жалюгідна, якщо чесно.
Є грубі, брутальні приклади порушень, і вони не досліджуються відповідними органами і не доводяться до рішень, які мали б випливати з українського законодавства. Є щонайменше два регіони – Одеська область і Закарпаття, де кількість таких порушень є критичною. Вони не єдині, але найбільша кількість звернень і скарг припадає саме на них.
ЛАД написав:Для санкций тоже нужны доказательства. Но если не ошибаюсь, при финансовых обвинениях суд обычно накладывает такие ограничения с самого начала процесса, чуть ли не одновременно с рассмотрением вопроса о мерах пресечения.
Задачку вы подкинули. ) Помогите понять. Почему между двумя равными на ваш взгляд вариантами (санкции РНБО и открытие уголовного производства) к контрабандистам власть выбрала путь санкций ?
tester7336 написав:Безугла: На вимогу Сирського Умєров звільнив адмірала Воронченка, який викрив на ставці правду про катастрофу з підготовкою в навчальних центрах “Відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського. Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашою ППО літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також ГІМО супроводжувала аудит використання техніки та озброєння, наданих нам партнерами тощо”, – написала вона. На думку народної обраниці, настав момент, коли необхідно міняти Сирського та Умєрова.
Мабуть, на місце Сирського тре поставити Безмозглу. Вона порішає нам всі проблеми - і на фронті, і в МО. Давно Залужного змінили? Щорічно будемо їх міняти? Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи? Ворога тішити/інформувати про наші слабкі місця? Збільшувати масштаби розбрату і зневіри в народі? Розумію, що для зарубіжних партнерів потрібно показувати боротьбу з корупцією і викривати злодіїв високого рангу за помилки на фронті і т.д., але ж можна знайти для цього інші приклади (або принаймні подавати в іншому ракурсі), щоб не підривати довіру партнерів і народу, а навпаки, зміцнювати її.
– Нам зараз бракує людей у війську. Вмотивовані вже пішли давно. Як зараз нам залучити людей з мотивацією до армії?
– Нам потрібно створити ПВК. Олігархи можуть продати декілька своїх яхт, замків, які в них є, і побудувати приватні військові компанії, але тут же постає питання загрози державі. Потрібно домовитися, що ПВК будуть в структурі держави, і воювати лише в її інтересах. .. Ми самі все це робили, а нам тепер розповідають, як нам воювати. Політики не мають взагалі лізти в бойові дії, і тоді не буде проблем.
Якщо політика пересікається з військовою справою, то це вже не війна. Це бозна що, коли нам забороняють туди або сюди стріляти, де потрібно. Їм в Києві, мабуть, просто видніше куди стріляти, а куди ні, ніж нам на позиціях. І це ми спостерігаємо протягом 10 років.
Ми зможемо переламити хід цієї війни. Підпишіть якийсь указ, що після цієї війни всі, хто виживуть, будуть забезпечені, як ветерани Другої світової війни, достойної пенсії. І мені здається, люди, які прожили пекло, не мають переживати, чим їм займатися після війни. Ось це дуже великий фактор, який впливає на військового.
Якщо мені дадуть гарантії якісь, то я готовий ще більше, ніж я роблю, хоча мені здається, як військовий, я роблю все, що я можу. І навіть більше. І таких хлопців тисячі в армії, тисячі і тисячі, які надлюдські зусилля прикладають для перемоги. Дайте нам гарантії, дайте нам якусь повагу в суспільстві. https://www.rbc.ua/rus/news/poloviy-kom ... 80593.html
fler написав:Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи?
Є купа заяв вояків (того ж Сліпа, Кузика комбатів, і т.д.), де вони волають, що край, вже край - треба витягати народ з теплої ванни. Треба щось змінювати, інакше капець. По суті Безугла (нехай і з помилками та трешем, але) діє саме в цьому напрямку --- знімає завісу з красивої картинки "всьо харашо, прекрасная маркіза".
Тобто два кардинально різні підходи. Кожен має право на існування.
І... коли Фрііз ото волав, або зара дивуються Бобуа, Успіх, Бандерлог, то це докочується до них звідки? Отож. Від ГК. А як ВГК визначає Саша... Їм усім потрібна, вкрай потрібна не красива картинко, а зміни.
суть статьи правильная - военный это профессия, которой нужно долго учиться и набираться опыта, точно так же, как это нужно, чтобы стать хирургом, стоматологом, программистом, плиточником, пилотом, ....
Президент Фінляндії Саулі Нііністе закликав до виключення Росії з Ради безпеки ООН через її ведення незаконної війни проти України. Під час виступу він заявив, що країни, які порушують міжнародне право, не мають місця у Радбезі. Також Нііністе запропонував реформувати Раду безпеки, розширивши кількість її постійних членів до 10, щоб забезпечити ширшу міжнародну репрезентацію. Крім того, він закликав світову спільноту підтримати виступ президента України Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН. https://t.me/kulgavysnayper