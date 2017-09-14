Додано: Чет 19 вер, 2024 08:54

– Нам зараз бракує людей у війську. Вмотивовані вже пішли давно. Як зараз нам залучити людей з мотивацією до армії?– Нам потрібно створити ПВК. Олігархи можуть продати декілька своїх яхт, замків, які в них є, і побудувати приватні військові компанії, але тут же постає питання загрози державі. Потрібно домовитися, що ПВК будуть в структурі держави, і воювати лише в її інтересах...Ми самі все це робили, а нам тепер розповідають, як нам воювати. Політики не мають взагалі лізти в бойові дії, і тоді не буде проблем.Якщо політика пересікається з військовою справою, то це вже не війна. Це бозна що, коли нам забороняють туди або сюди стріляти, де потрібно. Їм в Києві, мабуть, просто видніше куди стріляти, а куди ні, ніж нам на позиціях. І це ми спостерігаємо протягом 10 років.Ми зможемо переламити хід цієї війни. Підпишіть якийсь указ, що після цієї війни всі, хто виживуть, будуть забезпечені, як ветерани Другої світової війни, достойної пенсії. І мені здається, люди, які прожили пекло, не мають переживати, чим їм займатися після війни. Ось це дуже великий фактор, який впливає на військового.Якщо мені дадуть гарантії якісь, то я готовий ще більше, ніж я роблю, хоча мені здається, як військовий, я роблю все, що я можу. І навіть більше. І таких хлопців тисячі в армії, тисячі і тисячі, які надлюдські зусилля прикладають для перемоги. Дайте нам гарантії, дайте нам якусь повагу в суспільстві.