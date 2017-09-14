RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 994099419942994399449945>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 40
до кінця 2024 року
23%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
15%
6
до липня 2026 року
8%
3
до кінця 2026 року
3%
1
йтиме до 2027 чи довше
38%
15
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:16

  katso написав:
  Shaman написав:це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації.

Ничего подобного. Наоборот, если мобилизацию проводить такими методами, то в окупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.

тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

армії всіх країн мають певний інструментарій заставити робити свою справу навіть немотивованих бійців (не всі ці методи документовані :D). таке життя

до методів, які використовують рашковани, ми звісно не дійдемо, хоча вони показують свою певну ефективність, на жаль...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 29.09.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:18

  Примат написав:

суть статьи правильная - военный это профессия, которой нужно долго учиться и набираться опыта, точно так же, как это нужно, чтобы стать хирургом, стоматологом, программистом, плиточником, пилотом, ....

Тонко натякну --- в армії є військові хірурги, програмісти і т.д. Чому кращі (тобто професійні) хірурги, програмісти не в армії (не йдуть в армію) хоч в мирний, хоч у воєнний час?

Халяви не буде...
Які б пафосні гасла та промови хто б не вів.
Саме про це головне в статті...
Я вище надав цитату.
Де про це прямо в лоба.

Наслідком же буде наявність отих професіоналів. У війську.
detroytred
 
Повідомлень: 30281
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:20

У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді.
У виданні Ukrainian Military Pages розповіли, що з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів АТ «Укрпошта».
Загалом «Укрпошта» отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.
При цьому, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих ТЦК, розповіли Ukrainian Military Pages представники Командування Сухопутних військ ЗС України.


а воєнком куму свату і брату обіцяв не надсилати повісток ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 21.05.23
Подякував: 24 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:22

  tester7336 написав:
  Shaman написав:це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?

так і бюджет тріщить. а вони ще й крадуть з нього.
чому ж казнокрадів не пресують знявши рукавички як ви казали. а строго по закону.
як гадаєте, чому?

відповідайте вже, а то лише натякаєте та натякаєте :D

звісно з корупцією треба боротися - я про це постійно кажу. але оце просте рішення з хлопчиками у шкіряних тужурках з холодними головами та гарячими серцями має шалені ризики, тому якщо ми боремося за право стати розвиненою країною - то треба йти за законом.

я вже мовчу, як формували армію за часів цих хлопчиків - я не надто цікавився цією історією, але гадаю пану Троцькому було не до сантиментів. але як результат оця армія перемогла всю українську вольницю тих часів - під час війни диктатура більш ефективна в певних рішеннях, особливо над анархією.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 29.09.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:22

  sergey_stasyuk555 написав:
У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді.
У виданні Ukrainian Military Pages розповіли, що з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів АТ «Укрпошта».
Загалом «Укрпошта» отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.
При цьому, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих ТЦК, розповіли Ukrainian Military Pages представники Командування Сухопутних військ ЗС України.


а воєнком куму свату і брату обіцяв не надсилати повісток ))

Обіцяв не мобілізувати.
Що і зробить.
Коли цей кум, сват, брат з'являться по повістці. До нього.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 вер, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30281
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:24

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?

На Закарпатті ТЦК викрали чоловіка з 2-ю групою інвалідності та забрали його авто

працівники ТЦК вирішили затримати чоловіка, бо запідозріли, що його військово-облікові документи можуть бути підроблені

пофик на документы. они же эксперты определять подделку. главно похитить и отвезти в тцк.

й чим все закінчилося?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6777
З нами з: 29.09.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:31

  Shaman написав:
  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?

На Закарпатті ТЦК викрали чоловіка з 2-ю групою інвалідності та забрали його авто

працівники ТЦК вирішили затримати чоловіка, бо запідозріли, що його військово-облікові документи можуть бути підроблені

пофик на документы. они же эксперты определять подделку. главно похитить и отвезти в тцк.

й чим все закінчилося?

главное, что все эти факты, плюс удаление постов, ... повышает мотивацию людей
Примат
 
Повідомлень: 568
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:32

  jump написав:В аеропорту Кракова в Усика виявили мирний план зеленського :lol:

план? хехе, кто в курсе, тот понял
Примат
 
Повідомлень: 568
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:34

  jump написав:Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України

нет конкретики, что там на выходе планируется по плану?
Примат
 
Повідомлень: 568
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 09:35

  detroytred написав:
  fler написав:Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи?

Є купа заяв вояків (того ж Сліпа, Кузика комбатів, і т.д.), де вони волають, що край, вже край - треба витягати народ з теплої ванни.
Треба щось змінювати, інакше капець.
По суті Безугла (нехай і з помилками та трешем, але) діє саме в цьому напрямку --- знімає завісу з красивої картинки "всьо харашо, прекрасная маркіза".

То нехай "знімає завісу" на тому рівні, де вона сидить - нехай волає у вуха Зе чи когось ще, хто на її думку може вирішити питання. Якого біса нести все це лайно на вентилятор, підриваючи тим самим обороноздатність країни? Треба не роздмухувати проблеми, а вирішувати їх.
Якби Безмозгла ініціювала якісь законопроекти чи нормативні акти на підтримку військових чи заходи хоча б організувала, чи у парнерів щось випросила на допомогу військовим, тобто займалася безпосередньо своїми обов'язками, як це роблять інші, зокрема ті, кого вона критикує. А так, створюється враження, що вона лише звиздить замість того, щоб працювати.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1195 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 994099419942994399449945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66481
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 228211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12709)
19.09.2024 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.