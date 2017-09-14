|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:16
katso написав: Shaman написав:
це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації.
Ничего подобного. Наоборот, если мобилизацию проводить такими методами, то в окупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
армії всіх країн мають певний інструментарій заставити робити свою справу навіть немотивованих бійців (не всі ці методи документовані
). таке життя
до методів, які використовують рашковани, ми звісно не дійдемо, хоча вони показують свою певну ефективність, на жаль...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6777
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1478 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:18
Примат написав:
суть статьи правильная - военный это профессия, которой нужно долго учиться и набираться опыта, точно так же, как это нужно, чтобы стать хирургом, стоматологом, программистом, плиточником, пилотом, ....
Тонко натякну --- в армії є військові хірурги, програмісти і т.д. Чому кращі (тобто професійні) хірурги, програмісти не в армії (не йдуть в армію) хоч в мирний, хоч у воєнний час?
Халяви не буде...
Які б пафосні гасла та промови хто б не вів.
Саме про це головне в статті...
Я вище надав цитату.
Де про це прямо в лоба.
Наслідком же буде наявність отих професіоналів. У війську.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30281
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:20
У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді.
У виданні Ukrainian Military Pages розповіли, що з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів АТ «Укрпошта».
Загалом «Укрпошта» отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.
При цьому, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих ТЦК, розповіли Ukrainian Military Pages представники Командування Сухопутних військ ЗС України.
а воєнком куму свату і брату обіцяв не надсилати повісток ))
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:22
tester7336 написав: Shaman написав:
це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?
так і бюджет тріщить. а вони ще й крадуть з нього.
чому ж казнокрадів не пресують знявши рукавички як ви казали. а строго по закону.
як гадаєте, чому
?
відповідайте вже, а то лише натякаєте та натякаєте
звісно з корупцією треба боротися - я про це постійно кажу. але оце просте рішення з хлопчиками у шкіряних тужурках з холодними головами та гарячими серцями має шалені ризики, тому якщо ми боремося за право стати розвиненою країною - то треба йти за законом.
я вже мовчу, як формували армію за часів цих хлопчиків - я не надто цікавився цією історією, але гадаю пану Троцькому було не до сантиментів. але як результат оця армія перемогла всю українську вольницю тих часів - під час війни диктатура більш ефективна в певних рішеннях, особливо над анархією.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6777
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1478 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:22
sergey_stasyuk555 написав:
У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді.
У виданні Ukrainian Military Pages розповіли, що з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів АТ «Укрпошта».
Загалом «Укрпошта» отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.
При цьому, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих ТЦК, розповіли Ukrainian Military Pages представники Командування Сухопутних військ ЗС України.
а воєнком куму свату і брату обіцяв не надсилати повісток ))
Обіцяв не мобілізувати.
Що і зробить.
Коли цей кум, сват, брат з'являться по повістці. До нього.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 19 вер, 2024 09:24, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30281
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:24
tester7336 написав:
На Закарпатті ТЦК викрали чоловіка з 2-ю групою інвалідності та забрали його автопрацівники ТЦК вирішили затримати чоловіка, бо запідозріли, що його військово-облікові документи можуть бути підроблені
ЛАД написав:
Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?
пофик на документы. они же эксперты определять подделку. главно похитить и отвезти в тцк.
й чим все закінчилося?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6777
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 651 раз.
- Подякували: 1478 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:31
Shaman написав: tester7336 написав:
На Закарпатті ТЦК викрали чоловіка з 2-ю групою інвалідності та забрали його автопрацівники ТЦК вирішили затримати чоловіка, бо запідозріли, що його військово-облікові документи можуть бути підроблені
ЛАД написав:
Мне не надо успокаиваться, но вы можете привести сегодня примеры бусификации человека, у которого все документы в порядке и обновлены?
пофик на документы. они же эксперты определять подделку. главно похитить и отвезти в тцк.
й чим все закінчилося?
главное, что все эти факты, плюс удаление постов, ... повышает мотивацию людей
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:32
jump написав:
В аеропорту Кракова в Усика виявили мирний план зеленського
план? хехе, кто в курсе, тот понял
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:34
jump написав:
Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України
нет конкретики, что там на выходе планируется по плану?
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 09:35
detroytred написав: fler написав:
Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи?
Є купа заяв вояків (того ж Сліпа, Кузика комбатів, і т.д.), де вони волають, що край, вже край - треба витягати народ з теплої ванни.
Треба щось змінювати, інакше капець.
По суті Безугла (нехай і з помилками та трешем, але) діє саме в цьому напрямку --- знімає завісу з красивої картинки "всьо харашо, прекрасная маркіза".
То нехай "знімає завісу" на тому рівні, де вона сидить - нехай волає у вуха Зе чи когось ще, хто на її думку може вирішити питання. Якого біса нести все це лайно на вентилятор, підриваючи тим самим обороноздатність країни? Треба не роздмухувати проблеми, а вирішувати їх.
Якби Безмозгла ініціювала якісь законопроекти чи нормативні акти на підтримку військових чи заходи хоча б організувала, чи у парнерів щось випросила на допомогу військовим, тобто займалася безпосередньо своїми обов'язками, як це роблять інші, зокрема ті, кого вона критикує. А так, створюється враження, що вона лише звиздить замість того, щоб працювати.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5257
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20
|66481
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|228211
|
|
|6076
|716339
|
|