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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 вер, 2024 09:38
Shaman написав: tester7336 написав: Shaman написав:
це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації. а ось там ви дізнаєтесь, що таке порушення прав - як легко можна на підвал потрапити, якщо у вас конфіскують машину, треба лише казати дякую та таке інше. там реально цих відео спротиву озброєним людям немає - як гадаєте, чому?
так і бюджет тріщить. а вони ще й крадуть з нього.
чому ж казнокрадів не пресують знявши рукавички як ви казали. а строго по закону.
як гадаєте, чому
?
відповідайте вже, а то лише натякаєте та натякаєте
звісно з корупцією треба боротися - я про це постійно кажу. але оце просте рішення з хлопчиками у шкіряних тужурках з холодними головами та гарячими серцями має шалені ризики, тому якщо ми боремося за право стати розвиненою країною - то треба йти за законом.
я вже мовчу, як формували армію за часів цих хлопчиків - я не надто цікавився цією історією, але гадаю пану Троцькому було не до сантиментів. але як результат оця армія перемогла всю українську вольницю тих часів - під час війни диктатура більш ефективна в певних рішеннях, особливо над анархією.
маячня прихильника воєнного комунізму у 21 ст.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 09:45
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Додано: Чет 19 вер, 2024 09:50
fler написав: detroytred написав: fler написав:
Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи?
Є купа заяв вояків (того ж Сліпа, Кузика комбатів, і т.д.), де вони волають, що край, вже край - треба витягати народ з теплої ванни.
Треба щось змінювати, інакше капець.
По суті Безугла (нехай і з помилками та трешем, але) діє саме в цьому напрямку --- знімає завісу з красивої картинки "всьо харашо, прекрасная маркіза".
То нехай "знімає завісу" на тому рівні, де вона сидить - нехай волає у вуха Зе чи когось ще, хто на її думку може вирішити питання. Якого біса нести все це лайно на вентилятор, підриваючи тим самим обороноздатність країни? Треба не роздмухувати проблеми, а вирішувати їх.
Якби Безмозгла ініціювала якісь законопроекти чи нормативні акти на підтримку військових чи заходи хоча б організувала, чи у парнерів щось випросила на допомогу військовим, тобто займалася безпосередньо своїми обов'язками, як це роблять інші, зокрема ті, кого вона критикує. А так, створюється враження, що вона лише звиздить замість того, щоб працювати.
Так відповідь на поверхні!
Безугла робить публічні заяви саме по тій же причині, чому Сліп, Кузик та ін. (роблять подібні публічні заяви. В ЗМІ!!!.)
Якщо їм не вдається достукатися непублічно, то вони виходять в публічний простір. Сподіваються достукатися через суспільство.
Вважаєте, що вони не знають про вказану вами негативну сторону таких дій?
Відмінно знають.
Але.
Вважають, що або вже край, або позитив перевищить негатив.
Вони. Так. Бачать. Вважають.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 09:56
ЛАД написав:
Вот просто интересно.
Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..."
Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы.
Это смелое утверждение нужно, наверное, как-то доказать?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 09:58
Shaman написав: katso написав: Shaman написав:
це приклади з іншої опери. а в нашому випадку так не виходить у ТЦК виконувати плани про мобілізації строго за законом. а якщо ці плани не виконати, то можна просто потрапити в окупації.
Ничего подобного. Наоборот, если мобилизацию проводить такими методами, то в окупацию попасть будет проще чем если ее проводить по принципу "только тех кто пришел сам". Потому что руководство не видит реальных военных ресурсов - на бумагах люди есть - а по факту их нет, ну то есть они есть но воевать настолько не мотивированы, что их как бы и нет - а потом мы удивляемся странным полководческим решениям.
...
до методів, які використовують рашковани, ми звісно не дійдемо, хоча вони показують свою певну ефективність, на жаль...
Потому, что они -- позади?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 09:58
Shaman написав:
тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:03
flyman
Чому Усик не на ЛБЗ? Він що "непридатний", не М2560,
А Флуман по якій причині? Бо ще не виходив на платформу ШРТ?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:06
Дюрі-бачі написав:
бо були ветерани, які не пускали.
Про неминучість переходу кількості в нову якість (наслідки від цього) зверталась увага тут десь ще рік тому.
От на що вдовгу розраховують управлінці?
Сподобався виступ Фурси Єгора у Пінчука нещодавно. Де були Мадяр, комбриги та ін. Велика конференція якась.
Він вказав, що основне ураження наносять вони, дронщики.
Але... без піхоти в окопах їх робота була б неможлива. Неможлива. Без піхоти в окопах.
Мадяр про це наче не казав. Вказував, що втрати в нього менш 1%, пораненими 3-4%.
Що вражають 800-1000 цілей в місяць.
А от про те, що втрати замість них несе ота піхота в окопах, забув.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 19 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:13
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:
бо були ветерани, які не пускали.
Про неминучість переходу кількості в нову якість (наслідки від цього) зверталась увага тут десь ще рік тому.
От на що вдовгу розраховують управлінці?
А расчитывают ли?
-- на что надеялись в 21м: когда что Остин что Бернс зелю о неотвратимости вторжения предупреждали?..
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Додано: Чет 19 вер, 2024 10:16
Дюрі-бачі написав:
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
Їм нічого й не роблять.
Я ж кажу, успіх вас вводить в оману - ми не на марсі)
Війна онлайн. Відійшов 10 км і поїхав маршруткою на київ. Сзчшника скоріше вдома по другому кругу бусифікують ніж зупинять тут. І ніхто не шукає , хіба зі зброєю піде.
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