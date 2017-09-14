Свого часу в нас комчастини для офіц.складу саме в такий спосіб вирішував проблему стримування. Заборонив приймати зброю. Навіть в баню йшли з ак, пм та набором гранат. Єдина можливість була -- заступаєш черговим по частині і при зміні сам в себе приймаєш, в зброярню. Потім змінщику з усим здаєш.
Польща запропонувала передати Крим ООН для проведення референдуму
На думку очільника польського МЗС Радослава Сікорського, якби українці воювали в Криму — Володимир Путін не наважився б розпочинати бої за Донбас. "Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше… І ми могли б відкласти це на 20 років", — запропонував глава польського МЗС.
На момент публікації матеріалу Офіс президента та МЗС України не коментували пропозицію Сікорського.
ЛАД написав:Навряд чи хоч якийсь суд визнає викраденням доставку чоловіка до ТЦК.
бо політично нецелесообразно. а по факту тцк немає повноважень когось затримувати навіть, не те що доставляти
Не має. Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.
Моделюємо ситуацію... Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі. Це Ви як кваліфікуєте?
Свого часу в нас комчастини для офіц.складу саме в такий спосіб вирішував проблему стримування. Заборонив приймати зброю.
Не працює. В нас і нема куди здавати. Зброя на руках. Ідеш в отпуск лишаєш в рюкзаку. Напевно ніхто не хоче проблем в частині з пошуками тієї зброї. Про фіктивну подачу в сзч відмовників я чув. Но про фіктивну подачу в сзч зі зброєю не було такого. Часто уходять не повернувшись з отпуску чи з лікування.
Нічого собі! А рюкзак тоді на кого залишається? І як потім при поверненні довести, що залишив в рюкзаку, якщо її там не виявиться?? Хто з тим чужим рюкзаком в разі переїзду тощо морочитися буде? Під чесне піонерське?
detroytred написав: У зв'язку з піднятим питанням на цікавий законопроект натрапив:
*Командир, який при виконанні бойового наказу допустив втрату більше половини особового складу підрозділу (частини), має бути покараний не залежно від того, чи був такий наказ явно злочинним.
Таких командирів народні депутати пропонують карати службовим обмеженням на строк до 4 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років та/або позбавленням військового звання.
Якщо ж командир до того ж віддав явно злочинний наказ, що і привело до таких втрат, позбавлення волі буде безальтернативним — від 7 до 10 років із позбавленням військового звання або пониженням військовослужбовця у військовому званні на один ступінь.
Також до Кримінального кодексу вноситься окрема ст.4262 «Віддання явно злочинного наказу або розпорядження». Причому командир, який віддасть такий наказ в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці так само потрапить за ґрати на строк від 7 до 10 років, незалежно від того, чи понесе його підрозділ втрати в особовому складі.
До речі, явно злочинним пропонується визнавати, зокрема, наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу (частини) понад 50%.* https://zib.com.ua/ua/pda/160430.html
З комчастинами зрозуміло - втратити на одному завданні півбригади дуже малоймовірно. А от командиру відділення, взводу? І фактично автоматично винен..
Комвідділень чи взводів -- зазвичай в однакових умовах із солдатами.
Злочинні накази йдуть від комбатів та комбрижок та ін. чувачків, що сидять на рації у бліндажі за десяток-десятки км від нуля.
Ще цікаво, що таке “втрата особ.складу”. Якщо команди (і недостатня натренованість солдатів, зокрема як і не видати себе дронам... -- а саме так і є на всьому фронті!) призводять, наприклад, до поранення половини групи за лічені години -- це втрата? За це вже ж треба би судити? 🤔
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 19 вер, 2024 10:57, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Мабуть, на місце Сирського тре поставити Безмозглу. Вона порішає нам всі проблеми - і на фронті, і в МО. Давно Залужного змінили? Щорічно будемо їх міняти? Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи? Ворога тішити/інформувати про наші слабкі місця? Збільшувати масштаби розбрату і зневіри в народі?
Все просто. Для вас це певно неочевидно, але безглузда - це голос Зеленського/Єрмака. Гавкає на тих, на кого вони скажуть. Не може ж Зеленський нести відповідальність за те, що відбувається. А відбувається багато нехорошого. От безглузда і шукає цапів-відбувайлів.
detroytred написав:– Нам потрібно створити ПВК. Олігархи можуть продати декілька своїх яхт, замків, які в них є, і побудувати приватні військові компанії, але тут же постає питання загрози державі. Потрібно домовитися, що ПВК будуть в структурі держави, і воювати лише в її інтересах.
Кумедна думка людей, які не спілкувалися з найманцями. Одна справа підписатися на проводку караванів десь в Сирії, чи патрулювання кордонів з наркокартелями. І зовсім інша - сидіти в окопах, коли на тееб дрони полюють. Наша війна безперспективна для ПВК. Значна кількість найманців розривають контракт при першій нагоді...