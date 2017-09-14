|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:07
_Mykola_ написав:
Напевно здивую... але відгуків після подачі на опубліковані спеціалізовані вакансії у війську, від тих хто їх подавав і волає що у них немає людей з необхідними спеціальними знаннями ... немає... місяцями.
Не здивували))
Я в одного ... питав вже: кажеш людей в тебе не вистачає. То клітини вільні чи як?
Мовчить))
Так і не добився відповіді.
От не знаю я повної картини. По багатьом питанням. Тому й оперую інфо від безпосередбньо самих учасників процесів.
І в основному утримуюсь від своєї оцінки. Тільки підкреслюю питання, які виникають ого-го.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 19 вер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30283
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:10
tumos написав: ЛАД написав:
Для санкций тоже нужны доказательства.
Но если не ошибаюсь, при финансовых обвинениях суд обычно накладывает такие ограничения с самого начала процесса, чуть ли не одновременно с рассмотрением вопроса о мерах пресечения.
Задачку вы подкинули. ) Помогите понять. Почему между двумя равными на ваш взгляд вариантами (санкции РНБО и открытие уголовного производства) к контрабандистам власть выбрала путь санкций ?
Такую задачу решить не могу. Хотя бы потому, что не знаю, что власть выбрала путь санкций, а не уголовных производств.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30230
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:11
fler написав: tester7336 написав:Безугла: На вимогу Сирського Умєров звільнив адмірала Воронченка, який викрив на ставці правду про катастрофу з підготовкою в навчальних центрах
“Відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського. Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашою ППО літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також ГІМО супроводжувала аудит використання техніки та озброєння, наданих нам партнерами тощо”, – написала вона.
На думку народної обраниці, настав момент, коли необхідно міняти Сирського та Умєрова.
Мабуть, на місце Сирського тре поставити Безмозглу. Вона порішає нам всі проблеми - і на фронті, і в МО.
Давно Залужного змінили? Щорічно будемо їх міняти?
Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи? Ворога тішити/інформувати про наші слабкі місця? Збільшувати масштаби розбрату і зневіри в народі?
Розумію, що для зарубіжних партнерів потрібно показувати боротьбу з корупцією і викривати злодіїв високого рангу за помилки на фронті і т.д., але ж можна знайти для цього інші приклади (або принаймні подавати в іншому ракурсі), щоб не підривати довіру партнерів і народу, а навпаки, зміцнювати її.
Это не "військові пройопи".
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30230
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:17
Bobua написав:
призводять, наприклад, до поранення половини групи за лічені години -- це втрата?
Гадаю, що поранені (навіть з тимчасовим вибуттям зі строю) теж вважаються, як втрата.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30283
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:19
flyman написав: Wirująświatła написав:
Цікаво, чому має відповісти Україна, а не СРСР?
Як було з заощадженнями в Ощадбанку - правонаступництва РФ,тому є підстави вважати винною одних,а притягнути до відповіді інших
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17776
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:23
_Mykola_ написав: detroytred написав:
Тонко натякну --- в армії є військові хірурги, програмісти і т.д. Чому кращі (тобто професійні) хірурги, програмісти не в армії (не йдуть в армію) хоч в мирний, хоч у воєнний час?
Халяви не буде...
Які б пафосні гасла та промови хто б не вів.
Саме про це головне в статті...
Я вище надав цитату.
Де про це прямо в лоба.
Наслідком же буде наявність отих професіоналів. У війську.
Напевно здивую... але відгуків після подачі на опубліковані спеціалізовані вакансії у війську, від тих хто їх подавав і волає що у них немає людей з необхідними спеціальними знаннями ... немає... місяцями.
Чому на всю Україну лише біля 200К працює в ІТ? Чому не бусифікують в ІТ, а для сенйорів-програмістів усміхненні дівчата пропонують роботу на $5К якщо не в офісі, з печенюжками, до віддалено із гнучким графіком? І з всього того ІТ лише десь 10% працюють так сказати, на фронт-енді, решта десь "в тилу".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36455
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:28
_Mykola_ написав:
Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте?
Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .
Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .
.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .
Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .
ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4819
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4130 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:30
tester7336 написав: budivelnik написав: andrijk777 написав:
Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших
Людина недавно повернулась з Словаччини.
Сказала досить. Буде там робити те саме що й тут - от тільки заробляти в 3 рази більше.
Техніка дешевше, шмотки дешевше, продукти дорожче. Але в середньому - такі ж витрати як в Україні. Тільки з/п от там буде більша.
Так що фантазуйте далі як ще когось відправити на фронт але не вас з синами.
Розкажіть про ціну м2
Скільки там? 3.5 в умовних кошицях? В >5 разів від ІФ...
Але якщо можна жити в наметі -- то норм.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2360
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:32
холява написав: _Mykola_ написав:
Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте?
Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .
Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .
.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .
Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .
ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....
Моделюємо сітуацію ....
Як пише хотаб, за $150 в місяць, хіба що гумова Зіна погодиться подружній "давити борг". Як би не закликав, і не спирався би на Закони, Кони, Веди, Саги, Коран, Тору, навіть, Камасутру.
Семінарист забув "не той ВОС", "сорт вищий", "гайка замість болта"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36455
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2792 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 19 вер, 2024 11:42
холява написав: _Mykola_ написав:
Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте?
Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .
Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .
.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .
Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .
ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....
Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства.
Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками.
Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний?
По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність.
По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити!
Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?
ІМХО. Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважаьть за необхідне. Це СУТЬ проблеми.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 19 вер, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5137
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 694 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20
|66487
|
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
|
|1493
|228218
|
|
|6076
|716344
|
|