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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9943994499459946>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:07

  _Mykola_ написав:Напевно здивую... але відгуків після подачі на опубліковані спеціалізовані вакансії у війську, від тих хто їх подавав і волає що у них немає людей з необхідними спеціальними знаннями ... немає... місяцями. :lol:

Не здивували))
Я в одного ... питав вже: кажеш людей в тебе не вистачає. То клітини вільні чи як?
Мовчить))
Так і не добився відповіді.

От не знаю я повної картини. По багатьом питанням. Тому й оперую інфо від безпосередбньо самих учасників процесів.
І в основному утримуюсь від своєї оцінки. Тільки підкреслюю питання, які виникають ого-го.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 вер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:10

  tumos написав:
  ЛАД написав:Для санкций тоже нужны доказательства.
Но если не ошибаюсь, при финансовых обвинениях суд обычно накладывает такие ограничения с самого начала процесса, чуть ли не одновременно с рассмотрением вопроса о мерах пресечения.

Задачку вы подкинули. ) Помогите понять. Почему между двумя равными на ваш взгляд вариантами (санкции РНБО и открытие уголовного производства) к контрабандистам власть выбрала путь санкций ?

Такую задачу решить не могу. Хотя бы потому, что не знаю, что власть выбрала путь санкций, а не уголовных производств.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:11

  fler написав:
  tester7336 написав:Безугла: На вимогу Сирського Умєров звільнив адмірала Воронченка, який викрив на ставці правду про катастрофу з підготовкою в навчальних центрах
“Відверта й детальна доповідь Воронченка вразила всіх і викликала неабиякий гнів у Сирського. Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашою ППО літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також ГІМО супроводжувала аудит використання техніки та озброєння, наданих нам партнерами тощо”, – написала вона.
На думку народної обраниці, настав момент, коли необхідно міняти Сирського та Умєрова.


Мабуть, на місце Сирського тре поставити Безмозглу. Вона порішає нам всі проблеми - і на фронті, і в МО. :mrgreen: Давно Залужного змінили? Щорічно будемо їх міняти?
Не розумію, для чого її тримають. Всі в курсі, що не помиляється лише той, хто нічого не робить. Але навіщо виносити на публіку та роздмухувати військові пройопи? Ворога тішити/інформувати про наші слабкі місця? Збільшувати масштаби розбрату і зневіри в народі?
Розумію, що для зарубіжних партнерів потрібно показувати боротьбу з корупцією і викривати злодіїв високого рангу за помилки на фронті і т.д., але ж можна знайти для цього інші приклади (або принаймні подавати в іншому ракурсі), щоб не підривати довіру партнерів і народу, а навпаки, зміцнювати її.

Это не "військові пройопи".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:17

  Bobua написав:призводять, наприклад, до поранення половини групи за лічені години -- це втрата?

Гадаю, що поранені (навіть з тимчасовим вибуттям зі строю) теж вважаються, як втрата.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:19

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:

Цікаво, чому має відповісти Україна, а не СРСР?

Як було з заощадженнями в Ощадбанку - правонаступництва РФ,тому є підстави вважати винною одних,а притягнути до відповіді інших
sens
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:23

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Тонко натякну --- в армії є військові хірурги, програмісти і т.д. Чому кращі (тобто професійні) хірурги, програмісти не в армії (не йдуть в армію) хоч в мирний, хоч у воєнний час?

Халяви не буде...
Які б пафосні гасла та промови хто б не вів.
Саме про це головне в статті...
Я вище надав цитату.
Де про це прямо в лоба.

Наслідком же буде наявність отих професіоналів. У війську.

Напевно здивую... але відгуків після подачі на опубліковані спеціалізовані вакансії у війську, від тих хто їх подавав і волає що у них немає людей з необхідними спеціальними знаннями ... немає... місяцями. :lol:

Чому на всю Україну лише біля 200К працює в ІТ? Чому не бусифікують в ІТ, а для сенйорів-програмістів усміхненні дівчата пропонують роботу на $5К якщо не в офісі, з печенюжками, до віддалено із гнучким графіком? І з всього того ІТ лише десь 10% працюють так сказати, на фронт-енді, решта десь "в тилу".
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:28

  _Mykola_ написав:Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте? :lol:


Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .

Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .

.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .

Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .

ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:30

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Америка, Канада, Польща, Німеччина. Я не знаю де краще. Вам потрібно спитати у тих що втекли - вони вам скажуть де краще.
Трошки холодного душу на панікерів у яких за кордоном все буде малина....
1 СОЦІАЛЬНИЙ статус вашої сімї до третього покоління - завжди буде нижчим ніж соціальний статус місцевих ..в порівнянні з статусом який у вас є в Україні.
Тобто тільки внуки отримають права на рівні з місцевими
2 Ваші матеріальні здобутки будуть вищими від аналогічних в Україні в абсолюних цифрах...і нижчими в порівнянні з іншими мешканцями тієї Держави куди ви приїдете.
Розшифрую - в доларах ви заробите більше
Але якщо заробляючи в гривнях Ви входили в кінець списку з 10% найбагатших - то в еміграції в доларах ви потрапите в кращому випадку в кінець списку з 20% найбагатших


Людина недавно повернулась з Словаччини.
Сказала досить. Буде там робити те саме що й тут - от тільки заробляти в 3 рази більше.
Техніка дешевше, шмотки дешевше, продукти дорожче. Але в середньому - такі ж витрати як в Україні. Тільки з/п от там буде більша.
Так що фантазуйте далі як ще когось відправити на фронт але не вас з синами.


Розкажіть про ціну м2
Скільки там? 3.5 в умовних кошицях? В >5 разів від ІФ...

Але якщо можна жити в наметі -- то норм.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:32

  холява написав:
  _Mykola_ написав:Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте? :lol:


Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .

Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .

.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .

Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .

ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....

Моделюємо сітуацію ....

Як пише хотаб, за $150 в місяць, хіба що гумова Зіна погодиться подружній "давити борг". Як би не закликав, і не спирався би на Закони, Кони, Веди, Саги, Коран, Тору, навіть, Камасутру.

Семінарист забув "не той ВОС", "сорт вищий", "гайка замість болта"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:42

  холява написав:
  _Mykola_ написав:Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте? :lol:


Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .

Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .

.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .

Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .

ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....


Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства.
Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками.
Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний?
По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність. :lol:

По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити! :lol:
Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?

ІМХО. Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважаьть за необхідне. Це СУТЬ проблеми. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 19 вер, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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