RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9943994499459946

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:44

  flyman написав:
  холява написав:
  _Mykola_ написав:Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте? :lol:


Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .

Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .

.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .

Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .

ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....

Моделюємо сітуацію ....

Як пише хотаб, за $150 в місяць, хіба що гумова Зіна погодиться подружній "давити борг". Як би не закликав, і не спирався би на Закони, Кони, Веди, Саги, Коран, Тору, навіть, Камасутру.

Семінарист забув "не той ВОС"


На вчора маю такий досвід роботи з держслужбовцями , які мають повноваження і деякі не розуміють постанови 76 щодо бронювання, деякі гадки не мають що таке ВОД і постанова 559 , більшість в полях цитує постанови в яких про мобільний блокпост немає жодного спогаду. Чому в еру цифровізації, паспорт-книжка це архаїчно ,а в минулому лише з робочою спеціальністю "тварина" намагається спочатку бусифікувати людину, потім всіляко ображає і фізично наносить удари, після чого має право вводити в оману і заявляти що лише паперові книжки ( військовий білет ) має юридичну силу, чи шпала у формі не може сама пояснити що "воно" вважає законним документом до якого немає претензій....
Дуже, дуже багато проблем підкидають держслужбовці які якщо не можуть на Вас заробити , намагаються хоча б отримати психологічне задоволення від тиску на психіку звичайної людини. Більшість людей у формі не гідні статусу і звання - це військовий сюр.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17776
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:47

  _Mykola_ написав:
  холява написав:
  _Mykola_ написав:Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте? :lol:


Моделюємо сітуацію ....
Напали на державу .
Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .

Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .
Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .

.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .
Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .
Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .
Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .
Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .

Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .
А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .
То не треба тут вигукивати гасла .
Переважна більшість з вас ті хто ви є .

ОБ.......С .....ЦІ
Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .
Це не пафос і ви це усвідомлюєте .
Це про то , чому нас не люблять .....


Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства.
Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками.
Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний?
По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність. :lol:

По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити! :lol:
Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?



Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .
холява
2
 
Повідомлень: 4819
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4130 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:51

  холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .


Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.

Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?

ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 19 вер, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:55

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30230
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:59

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:

Цікаво, чому має відповісти Україна, а не СРСР?

Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30230
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:02

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:

Цікаво, чому має відповісти Україна, а не СРСР?

Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?

А відповідь за Смоленську катастрофу полякам слабо затребувати?
d44
 
Повідомлень: 448
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:08

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .


Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.

Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?

ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.

шлях чучхе
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36455
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:10

  ЛАД написав:Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?

https://www.youtube.com/watch?v=AuJjdjrMUlo&t=185s

Може ще в Катині бажає ЛАД знайти "візитку Яроша"?
  d44 написав:А відповідь за Смоленську катастрофу полякам слабо затребувати?

#єтадругойє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36455
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:31

  detroytred написав: Хто з тим чужим рюкзаком в разі переїзду тощо морочитися буде?
Під чесне піонерське?

Да. Під чесне піонерське. Сам дивуюсь. ) а ще, люди різні , часто нові. Ні разу не чув щоб щось в кого вкрали.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9943994499459946
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 228218
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716344
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4261)
19.09.2024 12:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.