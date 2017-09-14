холява написав:

_Mykola_ написав: Моделюємо ситуацію...

Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.

Це Ви як кваліфікуєте? Моделюємо ситуацію...Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.Це Ви як кваліфікуєте?

Моделюємо сітуацію ....Напали на державу .Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини .Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих ......а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають .Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони .Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится .Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще .Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги .А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато .То не треба тут вигукивати гасла .Переважна більшість з вас ті хто ви є .ОБ.......С .....ЦІЯ навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє .Це не пафос і ви це усвідомлюєте .Це про то , чому нас не люблять .....