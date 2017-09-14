_Mykola_ написав:Моделюємо ситуацію... Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі. Це Ви як кваліфікуєте?
Моделюємо сітуацію .... Напали на державу . Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .
Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини . Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .
.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають . Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони . Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится . Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще . Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .
Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги . А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато . То не треба тут вигукивати гасла . Переважна більшість з вас ті хто ви є .
ОБ.......С .....ЦІ Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє . Це не пафос і ви це усвідомлюєте . Це про то , чому нас не люблять .....
Моделюємо сітуацію ....
Як пише хотаб, за $150 в місяць, хіба що гумова Зіна погодиться подружній "давити борг". Як би не закликав, і не спирався би на Закони, Кони, Веди, Саги, Коран, Тору, навіть, Камасутру.
Семінарист забув "не той ВОС"
На вчора маю такий досвід роботи з держслужбовцями , які мають повноваження і деякі не розуміють постанови 76 щодо бронювання, деякі гадки не мають що таке ВОД і постанова 559 , більшість в полях цитує постанови в яких про мобільний блокпост немає жодного спогаду. Чому в еру цифровізації, паспорт-книжка це архаїчно ,а в минулому лише з робочою спеціальністю "тварина" намагається спочатку бусифікувати людину, потім всіляко ображає і фізично наносить удари, після чого має право вводити в оману і заявляти що лише паперові книжки ( військовий білет ) має юридичну силу, чи шпала у формі не може сама пояснити що "воно" вважає законним документом до якого немає претензій.... Дуже, дуже багато проблем підкидають держслужбовці які якщо не можуть на Вас заробити , намагаються хоча б отримати психологічне задоволення від тиску на психіку звичайної людини. Більшість людей у формі не гідні статусу і звання - це військовий сюр.
_Mykola_ написав:Моделюємо ситуацію... Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі. Це Ви як кваліфікуєте?
Моделюємо сітуацію .... Напали на державу . Держава закликає її захищати , щоб відстояти незалежність , свободу співвітчизників .
Багато людей відгукнулись і пішли на захист Батьківщини . Багато продовжують ризикувати своїм життям , а багато і загиблих .
.....а деякі , наприклад з цього форуму , (імен за горізонт ) кажуть що нічого не бажають . Бажають щоб їх не трогали , бо спочатку син Мосійчук , бо хто ще незнаю хто , аби не вони . Спочатку , хай виконють мої умови , а умови такі що , відправте мене подалі бо тут стріляють , може коли і приїду , як все закінчится . Бо вони дуже АХУЄННІ програмисти , виробники , завгаражами , і Бог знає хто ще . Деякі взагалі зїбнули , а зараз пишаются цім .
Це форум не про війну з супротивником , це форум для тих хто не бажає щось робити для перемоги . А давайте здамося , з закарпаття , а андрійка ....що нам зроблять ... та прикладів багато . То не треба тут вигукивати гасла . Переважна більшість з вас ті хто ви є .
ОБ.......С .....ЦІ Я навіть зараз чую гволкіт копит героїчних хлопців які на їх думку так необхідні державі , але суті то не меняє . Це не пафос і ви це усвідомлюєте . Це про то , чому нас не люблять .....
Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства. Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками. Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний? По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність.
По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити! Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?
холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .
Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.
Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?
ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 19 вер, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали. Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .
Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.
Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?
ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.