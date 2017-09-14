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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 994499459946994799489949>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:51

  холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .


Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.

Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?

ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 19 вер, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:55

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:59

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:

Цікаво, чому має відповісти Україна, а не СРСР?

Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:02

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:

Цікаво, чому має відповісти Україна, а не СРСР?

Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?

А відповідь за Смоленську катастрофу полякам слабо затребувати?
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:08

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .


Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.

Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?

ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.

шлях чучхе
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:10

  ЛАД написав:Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?

https://www.youtube.com/watch?v=AuJjdjrMUlo&t=185s

Може ще в Катині бажає ЛАД знайти "візитку Яроша"?
  d44 написав:А відповідь за Смоленську катастрофу полякам слабо затребувати?

#єтадругойє
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:31

  detroytred написав: Хто з тим чужим рюкзаком в разі переїзду тощо морочитися буде?
Під чесне піонерське?

Да. Під чесне піонерське. Сам дивуюсь. ) а ще, люди різні , часто нові. Ні разу не чув щоб щось в кого вкрали.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:01

  d44 написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Цікаво, чому має відповісти Україна, а не СРСР?

Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?

А відповідь за Смоленську катастрофу полякам слабо затребувати?

1. Требуют. Но не вижу связи. Одна трагедия не отменяет другую.
2. Почитайте https://www.bbc.com/ukrainian/features-62966588. Статья от 20 вересня 2022.
опубліковані в понеділок дані соцопитування, проведеного маркетинговою компанією United Service для сервісу WP.pl, показали: майже 60% поляків вважають, що Антоній Мацеревич вводить громадську думку в оману у справі про смоленську катастрофу, тоді як вірять йому лише 24% респондентів.

Комиссия Мацеревича доказывает, что авиакатастрофа следствие взрывов на борту самолёта, а не ошибок экипажа.
2. В Смоленской катастрофе погибло 96 чел.
В Волыни согласно резолюции Сейма от 22.07.2016 погибло 100 тыс. поляков. Цифра, правда, весьма сомнительная, но
Голова УІНП Володимир В'ятрович вважає, що, імовірно, найдостовірнішими є дані істориків, які говорять, що в польсько-українському конфлікті вбито близько 16 000 українців і близько 30 000—40 000 поляків, а дані про 100 000 загиблих поляків і 5000 — українців, які навів Президент Польщі Анджей Дуда, «абсолютно необґрунтовані жодними історичними чи демографічними дослідженнями»

http://surl.li/bysuzo

А вообще всё это политические игры.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:09

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"

той самий дивний випадок. втік - ну сховайся та не відсвічуй. але він ще й інших підбиває. хоча логіка є - якщо багато, то типу нічого не зроблять. тобто відчуває, що може бути відповідальність. а потім - "хлопці, а куди ви мене тягнете?"...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:10

  flyman написав:
  ЛАД написав:Какое отношение к Волынской трагедии имеет СССР?

https://www.youtube.com/watch?v=AuJjdjrMUlo&t=185s
[youtube]AuJjdjrMUlo...
Може ще в Катині бажає ЛАД знайти "візитку Яроша"?
  d44 написав:А відповідь за Смоленську катастрофу полякам слабо затребувати?

#єтадругойє

Понятно, ОУН (в частности, Боровец) - агенты Кремля. :)
Цените Славка - источник знаний.
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