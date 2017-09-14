холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .
Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.
Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?
ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 19 вер, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали. Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
холява написав:Зараз ви дуже схожі на Тестера і Сенса .
Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважають за необхідне. Це СУТЬ проблеми.
Той факт не мають прав, але перевищують свої повноваження відповідно до закону, є?
ІМНО. Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.
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Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали. Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
той самий дивний випадок. втік - ну сховайся та не відсвічуй. але він ще й інших підбиває. хоча логіка є - якщо багато, то типу нічого не зроблять. тобто відчуває, що може бути відповідальність. а потім - "хлопці, а куди ви мене тягнете?"...