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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99459946994799489949>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:11

  Banderlog написав:
  detroytred написав: Хто з тим чужим рюкзаком в разі переїзду тощо морочитися буде?
Під чесне піонерське?

Да. Під чесне піонерське. Сам дивуюсь. ) а ще, люди різні , часто нові. Ні разу не чув щоб щось в кого вкрали.

Да справа не в тому що вкрадуть (хоча всяко може бути), а банально проі-палося (от проіпався отой рюкзак зі зброєю), і що тоді?
Хто? Заявить -- да, це мені його залишили, але отак сталося.
Отже кому конкретно під його відповідальність нехай хоч під чесне піонерське залишається зброя???

Про те і мова: що буде, якщо зникне отой рюкзак?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:12

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Вот просто интересно.
Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..."
Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы.

Это смелое утверждение нужно, наверное, как-то доказать? :lol:

не треба, це й так очевидно - бо причини, чому я не йду в тцк за ці декілька років називали різні ті ж самі люди. головне - в тцк так й не пішли...

бо справжня причина - страх, себе не треба обманювати.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:16

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Вот просто интересно.
Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..."
Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы.

Это смелое утверждение нужно, наверное, как-то доказать? :lol:

Если такое произойдёт, вы тут же вернётесь и бегом в ТЦК? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Понятно, ОУН (в частности, Боровец) - агенты Кремля.

Боровец ляхов сильно не мордовал
наоборот, бандеровцы его жену-чешку убили
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:17

  _Mykola_ написав:Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства.
Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками.
Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний?
По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність. :lol:

По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити! :lol:
Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?

ІМХО. Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважаьть за необхідне. Це СУТЬ проблеми. :mrgreen:

все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...

зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:18

Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...

так він не закінчиться, тим більш з такими постулатами
а може демократії трішки менше було виборювати на майданах, щоб нескінченого військового часу не було?
чому одноглазий найем братика до війська не бусифікує ?
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:23

  Примат написав:
  jump написав:Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України

нет конкретики, что там на выходе планируется по плану?

Бидлу по положено знати конкретику. Головне що план готовий.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:23

  detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.

мабуть на цих останках вже народне господарство, чи більш свіжіші останки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"

Це жесть. Якщо це буде масово то це поразка і нічого не вдієш.
"Капітуляція" яку пропонував путін 3 місяці тому буде за щастя.
andrijk777
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