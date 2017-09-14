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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:11
Banderlog написав: detroytred написав:
Хто з тим чужим рюкзаком в разі переїзду тощо морочитися буде?
Під чесне піонерське?
Да. Під чесне піонерське. Сам дивуюсь. ) а ще, люди різні , часто нові. Ні разу не чув щоб щось в кого вкрали.
Да справа не в тому що вкрадуть (хоча всяко може бути), а банально проі-палося (от проіпався отой рюкзак зі зброєю), і що тоді?
Хто? Заявить -- да, це мені його залишили, але отак сталося.
Отже кому конкретно під його відповідальність нехай хоч під чесне піонерське залишається зброя???
Про те і мова: що буде, якщо зникне отой рюкзак?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:12
_hunter написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.
Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..."
Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы.
Это смелое утверждение нужно, наверное, как-то доказать?
не треба, це й так очевидно - бо причини, чому я не йду в тцк за ці декілька років називали різні ті ж самі люди. головне - в тцк так й не пішли...
бо справжня причина - страх, себе не треба обманювати.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:16
_hunter написав: ЛАД написав:
Вот просто интересно.
Тут многие часто пишут: "Вот если бы наказали всех взяточников и казнокрадов, причём быстро, за пару дней, вот тогда бы мы..."
Но ведь ложь чистой воды! Ничего бы не изменилось и очереди в ТРК не выстроились бы.
Это смелое утверждение нужно, наверное, как-то доказать?
Если такое произойдёт, вы тут же вернётесь и бегом в ТЦК?
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ЛАД
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:16
ЛАД написав:
Понятно, ОУН (в частности, Боровец) - агенты Кремля.
Боровец ляхов сильно не мордовал
наоборот, бандеровцы его жену-чешку убили
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fox767676
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:17
_Mykola_ написав:
Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства.
Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками.
Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний?
По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність.
По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити!
Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?
ІМХО. Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважаьть за необхідне. Це СУТЬ проблеми.
все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...
зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...
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Shaman
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:18
Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
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detroytred
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:22
Shaman написав:
зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...
так він не закінчиться, тим більш з такими постулатами
а може демократії трішки менше було виборювати на майданах, щоб нескінченого військового часу не було?
чому одноглазий найем братика до війська не бусифікує ?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:23
Примат написав: jump написав:
Зеленський заявив про повністю готовий план перемоги для України
нет конкретики, что там на выходе планируется по плану?
Бидлу по положено знати конкретику. Головне що план готовий.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:23
detroytred написав:
Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
мабуть на цих останках вже народне господарство, чи більш свіжіші останки
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Додано: Чет 19 вер, 2024 13:28
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
Це жесть. Якщо це буде масово то це поразка і нічого не вдієш.
"Капітуляція" яку пропонував путін 3 місяці тому буде за щастя.
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