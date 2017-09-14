Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали. Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
Це жесть. Якщо це буде масово то це поразка і нічого не вдієш. "Капітуляція" яку пропонував путін 3 місяці тому буде за щастя.
Треба було восени 2022 виходити "моральними переможцями" без цієї ганьби і зневіри
_Mykola_ написав:Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства. Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками. Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний? По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність.
По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити! Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?
ІМХО. Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважаьть за необхідне. Це СУТЬ проблеми.
все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...
зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...
Ну тоді в такій логиці виникає питання: чому, знаючи про можливість отакої війни (отаких руйнувань, втрат і т.д.) не примушували????? Отже війна почалася ще в 2014-му. Чому. Зловживали. Демократією.
detroytred написав: Про те і мова: що буде, якщо зникне отой рюкзак?
Згорить в підбитім бтр.) Війна іде. Не може бути такої армії , яку ви придумали і уставів понаписували. Забрали в військових зброю, закрили в сейф, а сейф закували в окрему кімнату ,ключ оддали черговому ) Це ж як треба не довіряти своїм громадянам? Зара іще всп накатали рекомендацію не ходити військовим зі зброєю в громадських місцях поза зоною ведення бойових дій. Сикуни. Як сюди то мож любого засунути і дати зброю всім, даж засудженим а якщо в місті то вже і мені нізя носити?
Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали. Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
Дюрі-бачі, ви розповідали файну історію про кума та німців. ви ж вже зробили заяву про скоєння карного злочину?
detroytred написав: Про те і мова: що буде, якщо зникне отой рюкзак?
Згорить в підбитім бтр.) Війна іде. Не може бути такої армії , яку ви придумали і уставів понаписували. Забрали в військових зброю, закрили в сейф, а сейф закували в окрему кімнату ,ключ оддали черговому ) Це ж як треба не довіряти своїм громадянам? Зара іще всп накатали рекомендацію не ходити військовим зі зброєю в громадських місцях поза зоною ведення бойових дій. Сикуни. Як сюди то мож любого засунути і дати зброю всім, даж засудженим а якщо в місті то вже і мені нізя носити?
Справа не в сейфі тощо. А у обєзлічіванії відповідальності. Не за конхфети, а за зброю. Ніяких проблем визначити відповідального за рюкзак зі зброєю убувшого нема. От ніяких. Абсолютно ніяких. А якщо ще й під підпис в журналі, то і овсі норм. Які проблеми? Чи витрати сил, часу чи ще чогось.
Мене дивує що? Да те, що якусь хрєнь типу доповідей та паперів з вас вимагають і ви! виконуєте! в отих умовах! аж бігом. А дійсно серйозну справу (поводження зі зброєю) -- да похер... Всім. Що верхнім, які вимагають хфігню, що вам. Але папери не пофіг. І сили, і час, все є.
До речі, то не примха ВСП (рекомендація ВСП), а наказ МОУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text Зміни вносили вже і після 2014-го. Останнє у 2022. І на совдеп свалити теж не вийде, бо зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 вер, 2024 13:53, всього редагувалось 3 разів.
Shaman написав:зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...
так він не закінчиться, тим більш з такими постулатами а може демократії трішки менше було виборювати на майданах, щоб нескінченого військового часу не було? чому одноглазий найем братика до війська не бусифікує ?
й майдан не такий, й соросята. все з твоєю антизахідною позицією зрозуміло.
але зараз воно трохи простіше, полутони зникають. не вийде накидати на Захід й боротися з Рашею. якщо накидаєш на Захід, то стаєш ситуативним союзником Раші - бо ця війна вона трохи ширша за конфлікт Раша-Україна...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 вер, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.
Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали. Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"
Це жесть. Якщо це буде масово то це поразка і нічого не вдієш. "Капітуляція" яку пропонував путін 3 місяці тому буде за щастя.
На жаль марафоні потужно-незламні вкраїнчики, які з диванів верещать про "мінську зраду", у більшості своїй так і не зрозуміли до чого все йде, куди заведе державу наш "неунывающий и мужественный командор".
ЛАД написав:.............. Не має. Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.
Моделюємо ситуацію... Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі. Це Ви як кваліфікуєте?
Як викрадення. Но кто вас заставлял что-то подписать? Били? Голодом морили? Но я говорил не о такой ситуации. Вас "покатали" 15-20 мин., в ТЦК вас не заставляют ничего подписывать, а заставляют пройти вполне законную процедуру ВЛК (которую вы обязаны были по закону пройти давно самостоятельно) и выписывают "боевую" повестку. Или не выписывают, а просто ставят на учёт. Чисто юридически это вряд ли потянет на "викрадення". Хотя какую-то статью наверняка подобрать можно. Но, скорее всего, это будет админка (если без побоев). Но согласен с Вами:
Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.
и
не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю
Может быть, надо было записать в законе право ТЦК задержать человека с необновлёнными данными и доставить его в ТЦК. Но, как уже писали, непонятно, как это согласуется с другими законами. Возможно, это потребует переработки большого количества законов и/или даже изменения Конституции. Тогда этот закон выйдет через много лет. Это, конечно, всё равно надо делать, но к тому моменту может потерять актуальность. У нас до сих пор во многом советское законодательство. Возможно, для своего времени оно хорошо работало, но сегодня оно не соответствует реалиям. Почему при таком количестве в стране юристов разного толка это не сделано, я не знаю и не понимаю. Менять всё это надо было давно.