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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 99469947994899499950>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:29

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"

Це жесть. Якщо це буде масово то це поразка і нічого не вдієш.
"Капітуляція" яку пропонував путін 3 місяці тому буде за щастя.


Треба було восени 2022 виходити "моральними переможцями" без цієї ганьби і зневіри
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:33

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:Кожна дія/бездіяльність ОКРЕМО, чітко оцінюється відповідно до ДІЮЧОГО Законодавства.
Наприклад, куріння у під'їзді це адміністративне порушення, але, якщо за це куріння хтось проломить голову курцю, то це вже ОКРЕМЕ, більш тяжке, кримінальне правопорушення, зі своїми наслідками.
Чи по Вашому вони пов'язані, і той хто вчинив друге внаслідок першого не винний?
По Закону, повинні буди покарані двоє, перший - адміністративний шраф, другий - нанесення середніх/тяжких тілесних ушкоджень, і це вже кримінальна відповідальність. :lol:

По панятіям, перший сам винний, другий молодець, нагородити! :lol:
Крім емоцій, оцінку відповідно до Закону, а не по понятіям, є шо сказати?

ІМХО. Вже добрий десяток разів, обговорювали, не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю. Ну не заходить суспільству, тут пересічні виконуйте, а представники державної влади, будуть робити як їм зручно і як вони вважаьть за необхідне. Це СУТЬ проблеми. :mrgreen:

все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...

зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...

Ну тоді в такій логиці виникає питання: чому, знаючи про можливість отакої війни (отаких руйнувань, втрат і т.д.) не примушували?????
Отже війна почалася ще в 2014-му.
Чому. Зловживали. Демократією.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:37

  detroytred написав:
Про те і мова: що буде, якщо зникне отой рюкзак?

Згорить в підбитім бтр.)
Війна іде.
Не може бути такої армії , яку ви придумали і уставів понаписували.
Забрали в військових зброю, закрили в сейф, а сейф закували в окрему кімнату ,ключ оддали черговому )
Це ж як треба не довіряти своїм громадянам?
Зара іще всп накатали рекомендацію не ходити військовим зі зброєю в громадських місцях поза зоною ведення бойових дій. :lol:
Сикуни. Як сюди то мож любого засунути і дати зброю всім, даж засудженим а якщо в місті то вже і мені нізя носити? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Отже війна почалася ще в 2014-му.

а те що війна цілком можлива - з 2003
а в Україні насаджувались розпродажі, приватизації, "держава в смартфоні" та сльозинки соросят-понаїхів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:42

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"

Дюрі-бачі, ви розповідали файну історію про кума та німців. ви ж вже зробили заяву про скоєння карного злочину? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:45

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
Про те і мова: що буде, якщо зникне отой рюкзак?

Згорить в підбитім бтр.)
Війна іде.
Не може бути такої армії , яку ви придумали і уставів понаписували.
Забрали в військових зброю, закрили в сейф, а сейф закували в окрему кімнату ,ключ оддали черговому )
Це ж як треба не довіряти своїм громадянам?
Зара іще всп накатали рекомендацію не ходити військовим зі зброєю в громадських місцях поза зоною ведення бойових дій. :lol:
Сикуни. Як сюди то мож любого засунути і дати зброю всім, даж засудженим а якщо в місті то вже і мені нізя носити? :lol:

Справа не в сейфі тощо.
А у обєзлічіванії відповідальності.
Не за конхфети, а за зброю.
Ніяких проблем визначити відповідального за рюкзак зі зброєю убувшого нема.
От ніяких. Абсолютно ніяких.
А якщо ще й під підпис в журналі, то і овсі норм.
Які проблеми? Чи витрати сил, часу чи ще чогось.

Мене дивує що?
Да те, що якусь хрєнь типу доповідей та паперів з вас вимагають і ви! виконуєте! в отих умовах! аж бігом.
А дійсно серйозну справу (поводження зі зброєю) -- да похер... Всім. Що верхнім, які вимагають хфігню, що вам.
Але папери не пофіг. І сили, і час, все є.

До речі, то не примха ВСП (рекомендація ВСП), а наказ МОУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text
Зміни вносили вже і після 2014-го.
Останнє у 2022.
І на совдеп свалити теж не вийде, бо зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 вер, 2024 13:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:46

  fox767676 написав:
  Shaman написав:зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...

так він не закінчиться, тим більш з такими постулатами
а може демократії трішки менше було виборювати на майданах, щоб нескінченого військового часу не було?
чому одноглазий найем братика до війська не бусифікує ?

й майдан не такий, й соросята. все з твоєю антизахідною позицією зрозуміло.

але зараз воно трохи простіше, полутони зникають. не вийде накидати на Захід й боротися з Рашею. якщо накидаєш на Захід, то стаєш ситуативним союзником Раші - бо ця війна вона трохи ширша за конфлікт Раша-Україна...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 вер, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:46

  ЛАД написав:Понятно, ОУН (в частности, Боровец) - агенты Кремля. :)
Цените Славка - источник знаний.

для ЛАДів Сталін це луч свєта, Бандера асчадіє ада, а "Краткій курс істроіїї ВКП(б)" отченаш.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 19 вер, 2024 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:47

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:тобто захищатися, коли немає солдат простіше, ніж коли вони є, але немотивовані - дивна логика.

Тут сусід, якого бусифікували 5 місяців тому, повернувся (СЗЧ). Каже, що в них у взводі всі були бусифіковані в 2024, тому в перу же ніч, як їх випустили на бойові позиції, вони розвернулись і пішки пішли в Покровськ звідки їх за гроші повезли по домам. Раніше в СЗЧ не йшов, бо були ветерани, які не пускали.
Ну і дзвонить всім знайомим в ЗСУ і теж рекламує, що треба йти додому, бо "якщо нас буде багато, то нічого нам не зроблять"

Це жесть. Якщо це буде масово то це поразка і нічого не вдієш.
"Капітуляція" яку пропонував путін 3 місяці тому буде за щастя.

На жаль марафоні потужно-незламні вкраїнчики, які з диванів верещать про "мінську зраду", у більшості своїй так і не зрозуміли до чого все йде, куди заведе державу наш "неунывающий и мужественный командор".
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:51

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:..............
Не має.
Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.

Моделюємо ситуацію...
Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі.
Це Ви як кваліфікуєте? :lol:

Як викрадення.
Но кто вас заставлял что-то подписать? Били? Голодом морили?
Но я говорил не о такой ситуации.
Вас "покатали" 15-20 мин., в ТЦК вас не заставляют ничего подписывать, а заставляют пройти вполне законную процедуру ВЛК (которую вы обязаны были по закону пройти давно самостоятельно) и выписывают "боевую" повестку. Или не выписывают, а просто ставят на учёт.
Чисто юридически это вряд ли потянет на "викрадення". Хотя какую-то статью наверняка подобрать можно. Но, скорее всего, это будет админка (если без побоев).
Но согласен с Вами:
Шлях коли представники влади та армії починають сприйматися як ті хто може порушувати закони, це шлях в нікуди.

и
не можна по Закону, МІНЯТИ треба Закони щоб МОЖНА було, а не вчиняти БЕЗЗАКОННЯ прикриваючись нагальною необхідністю

Может быть, надо было записать в законе право ТЦК задержать человека с необновлёнными данными и доставить его в ТЦК. Но, как уже писали, непонятно, как это согласуется с другими законами. Возможно, это потребует переработки большого количества законов и/или даже изменения Конституции. Тогда этот закон выйдет через много лет. Это, конечно, всё равно надо делать, но к тому моменту может потерять актуальность.
У нас до сих пор во многом советское законодательство. Возможно, для своего времени оно хорошо работало, но сегодня оно не соответствует реалиям. Почему при таком количестве в стране юристов разного толка это не сделано, я не знаю и не понимаю. Менять всё это надо было давно.
ЛАД
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