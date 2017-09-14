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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9947994899499950>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:53

  detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.

Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА?
А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник?
От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:56

  detroytred написав:.......
І на совдеп свалити теж не вийде, бо зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.

Это когда?
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:56

  flyman написав:
  detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.

Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА?
А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник?
От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).

Так чого хочуть від України поляки?
Які проблеми віддати останки?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:58

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
І на совдеп свалити теж не вийде, бо зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.

Это когда?

В сенсі коли?
До самого розвалу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:58

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.

Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА?
А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник?
От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).

Так чого хочуть від України поляки?
Які проблеми віддати останки?

хз, на це мав би скласти потужний план "неунывающий и мужественный командор"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 19 вер, 2024 14:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:59

  flyman написав:
  ЛАД написав:Понятно, ОУН (в частности, Боровец) - агенты Кремля. :)
Цените Славка - источник знаний.

для ЛАДів Сталін це луч свєта, Бандера асчадіє ада, а "Краткій курс істроіїї ВКП(б)" отченаш.

Когда человек дурак, то это надолго. Возможно, навсегда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:05

  detroytred написав:А дійсно серйозну справу (поводження зі зброєю) -- да похер... Всім.
Але папери не пофіг.
До речі, то не примха ВСП (рекомендація ВСП), а наказ МОУ:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text
Зміни вносили вже і після 2014-го.
Останнє у 2022.

хай мене виженуть з армії раз є такий наказ) і зброю вилучать . )
з чого б це зброя така серйозна справа?) В нас от солдатів часом ловлять пяних і дзвонять їхайте заберіть. Робити нам нєфіг. Самі привозьте! Адресу можем скинути)))
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:08

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.......
І на совдеп свалити теж не вийде, бо зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.

Это когда?

В сенсі коли?
До самого розвалу.

Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає?
Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки???
Корінець там в чомусь повинен бути.
І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.

Корінець в тому, бійня була в межах спільного проживання поляків і українців. А воно трохи ширше меж Волині, відповідно, це все стосується не тільки України, а й Польщі, і навіть трохи Білорусі. Але поляки зводять все до України, тим часом проблема з похованнями українців у Польші не менша.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:11

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Это когда?

В сенсі коли?
До самого розвалу.

Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.

Ключове слово - "забув".
detroytred
 
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