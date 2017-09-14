detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА? А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник? От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА? А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник? От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
Так чого хочуть від України поляки? Які проблеми віддати останки?
detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА? А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник? От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
Так чого хочуть від України поляки? Які проблеми віддати останки?
хз, на це мав би скласти потужний план "неунывающий и мужественный командор"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 19 вер, 2024 14:00, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:А дійсно серйозну справу (поводження зі зброєю) -- да похер... Всім. Але папери не пофіг. До речі, то не примха ВСП (рекомендація ВСП), а наказ МОУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text Зміни вносили вже і після 2014-го. Останнє у 2022.
хай мене виженуть з армії раз є такий наказ) і зброю вилучать . ) з чого б це зброя така серйозна справа?) В нас от солдатів часом ловлять пяних і дзвонять їхайте заберіть. Робити нам нєфіг. Самі привозьте! Адресу можем скинути)))
detroytred написав:....... І на совдеп свалити теж не вийде, бо зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.
Это когда?
В сенсі коли? До самого розвалу.
Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.
detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Корінець в тому, бійня була в межах спільного проживання поляків і українців. А воно трохи ширше меж Волині, відповідно, це все стосується не тільки України, а й Польщі, і навіть трохи Білорусі. Але поляки зводять все до України, тим часом проблема з похованнями українців у Польші не менша.
Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.