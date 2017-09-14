detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА? А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник? От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА? А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник? От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
Так чого хочуть від України поляки? Які проблеми віддати останки?
detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА? А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник? От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
Так чого хочуть від України поляки? Які проблеми віддати останки?
хз, на це мав би скласти потужний план "неунывающий и мужественный командор"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 19 вер, 2024 14:00, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:А дійсно серйозну справу (поводження зі зброєю) -- да похер... Всім. Але папери не пофіг. До речі, то не примха ВСП (рекомендація ВСП), а наказ МОУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text Зміни вносили вже і після 2014-го. Останнє у 2022.
хай мене виженуть з армії раз є такий наказ) і зброю вилучать . ) з чого б це зброя така серйозна справа?) В нас от солдатів часом ловлять пяних і дзвонять їхайте заберіть. Робити нам нєфіг. Самі привозьте! Адресу можем скинути)))
detroytred написав:....... І на совдеп свалити теж не вийде, бо зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.
Это когда?
В сенсі коли? До самого розвалу.
Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.
detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Корінець в тому, бійня була в межах спільного проживання поляків і українців. А воно трохи ширше меж Волині, відповідно, це все стосується не тільки України, а й Польщі, і навіть трохи Білорусі. Але поляки зводять все до України, тим часом проблема з похованнями українців у Польші не менша.
Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.
Десятиліття ядерні держави світу витратили на те, щоб переконати інші держави: ядерна зброя не сильно вам і потрібна. Вона дорога, складна, її використання для вас не буде порятунком від усіх бід. Вона потрібна лише «великим» державам для однієї задачі - уникнення великої світової війни за прямої їхньої участі.
І, загалом, саме таким був політичний мейнстрим десятиліттями.
Що відбувається зараз? Всі бачать, як неядерна держава (Україна) зазнає агресії з боку ядерної держави, і Україні її партнери з усіх сил зв’язують руки, аби вона не могла повною мірою захищатися навіть звичайним, конвенційним озброєнням.
Драматизму історії додає той факт, що Україна була ядерною державою, але відмовилася від цього статусу під гарантії якраз цих великих держав.
При цьому, російські агресори не гребують жодними методами включно з терористичними: невибіркові обстріли великих міст, ракетні атаки дитячих лікарень, знищення цілих міст, тортури і страти військовополонених та звичайних цивільних громадян. Але захищатися Україна повною мірою не може, адже російські агресори представляють ядерну державу.
Висновок? У ядерного озброєння немає альтернатив.
Колись я знайшов на ютубі сюжет південнокорейського телебачення про укладання договору між Росією та КНДР. Завдяки автоматичному перекладачу я почитав коментарі. Переважна їх більшість стосувалася вимог до уряду про ядерний статус для Республіки Корея. І хоча подібні зміни можуть поставити під питання відносини Південної Кореї та США, але все ж, підозрюю, вони рухатимуться у цьому напрямку. Як і багато інших держав, що мають відповідні ресурси та фінанси.
Хочеш бути суверенним — розробляй ядерну зброю. Та навіть не суверенним. Якщо просто хочеш врятувати своїх громадян від геноциду та державного тероризму. Таке повідомлення Держдеп послав світу, явно цього не бажаючи.
й перші в черзі на отримання ядерної зброї - Японія та Німеччина. й якщо пацифізм Німеччині зайшов надто далеко, й можливі варіанти, то у Японії просто немає вибору.
це буде сюрреалістичний наслідок боротьби Раші з фашизмом...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 19 вер, 2024 14:16, всього редагувалось 1 раз.