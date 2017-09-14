ЛАД написав:.............. Не має. Но суд не визнає не по политической нецелесообразности, а просто по закону. Я не юрист, но чисто по-хлопські я не представляю себе, что можно назвать викраденням доставку чоловіка до ТЦК, для чего его посадили в машину и 15-20 мин. провезли до ТЦК.
Моделюємо ситуацію... Біля Вас на вулиці, зупиняється бус/автівка, Вас скручують, затягують до автівки, відбирають засоби зв'язку, везуть 15-20 хв, тримають до того поки Ви не підпишете необхідні папери, далі везуть на ферму працювати під наглядом, на строк від 2,5 років і далі. Це Ви як кваліфікуєте?
Як викрадення. Но кто вас заставлял что-то подписать? Били? Голодом морили? Но я говорил не о такой ситуации. Вас "покатали" 15-20 мин., в ТЦК вас не заставляют ничего подписывать, а заставляют пройти вполне законную процедуру ВЛК
Заставляют: подписывать согласие на влк. От этой процедуры - по Закону - можно отказаться. Но тцк из подвала не выпускает до прохождения. Что равно содержанию под стражей.
Ну и давайте немного пофантазируем: привезли на подвал и говорят "а ну сдавай кровь донорскую воинам на фронте!" - тоже "вполне законная процедура"
detroytred написав:Справа не в сейфі тощо. А у обєзлічіванії відповідальності. Не за конхфети, а за зброю. Ніяких проблем визначити відповідального за рюкзак зі зброєю убувшого нема. От ніяких. Абсолютно ніяких. А якщо ще й під підпис в журналі, то і овсі норм. Які проблеми? Чи витрати сил, часу чи ще чогось.
Більше журналів богу журналів. Дайош принтер на кожен РОП. Журнал обліку стріляних гільз Журнал обліку трофейного майна. Журнал обліку трофейних гільз... P.S. До речі, для Долярчика, за гільзи з Гвоздики на пунктах прийому макулатури непогано платять...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 19 вер, 2024 14:20, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Так в чому так корінець з отою Волинською? Хто знає? Не може ж бути проблемою лише дозволити перепоховати останки??? Корінець там в чомусь повинен бути. І чималий. Якщо отакі завіхріння відбуваються.
Хто є ОУН/УПА, кого вона представляла? волинських та галичанських селян? хто правонаступник ОУН/УПА? А яка держава брала у операції Вісла? Хто наступник? От поляки хай висуають претензії до ОУН/УПА. Може в Нюрбергу засудили ОУН/УПА? А от позов до РП міг би Сибіга накатати разом із Кулебою. Хай вертають і компенсують Хелм, Ряшув, Перемишль ... з одного боку, а Щецін, Вроцлав, Катовіце ... з іншого (Аналєна із Шольцем накатають маляву).
Так чого хочуть від України поляки? Які проблеми віддати останки?
Які проблеми не знаю. Думаю, чисто политические. Так же, как у поляков эти требования. Вся эта история, по-моему, используется польскими политиками в чисто внутриполитических целях, как у нас было с "мовним питанням". А умничанья флая насчёт возврата территорий... Давайте. А они тоже потребуют возврата своих... Пересмотр границ это сильно.
detroytred написав:А дійсно серйозну справу (поводження зі зброєю) -- да похер... Всім. Але папери не пофіг. До речі, то не примха ВСП (рекомендація ВСП), а наказ МОУ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0933-05#Text Зміни вносили вже і після 2014-го. Останнє у 2022.
хай мене виженуть з армії раз є такий наказ) і зброю вилучать . ) з чого б це зброя така серйозна справа?) В нас от солдатів часом ловлять пяних і дзвонять їхайте заберіть. Робити нам нєфіг. Самі привозьте! Адресу можем скинути)))
Так і я про те. Що доповіді, папірці тощо серйозні (жаліються всл, що багато часу займають, замість основних справ), а зброя ні.
І добре, якщо умови такі, що нема тих, хто заперечить, що "згоріла в бтр". Тільки якщо виключення станеться з цього правила, то тоді що? Отже комусь-то приходиться доказувати, наприклад, що був в бронікє. Хоча записати "був в бронікє" теж нескладно. Не важче, ніж "сгоріла в бтр".
ЛАД написав:........... Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.
Ключове слово - "забув".
И что? Вы же говорите:
зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.
detroytred написав:Справа не в сейфі тощо. А у обєзлічіванії відповідальності. Не за конхфети, а за зброю. Ніяких проблем визначити відповідального за рюкзак зі зброєю убувшого нема. От ніяких. Абсолютно ніяких. А якщо ще й під підпис в журналі, то і овсі норм. Які проблеми? Чи витрати сил, часу чи ще чогось.
Більше журналів богу журналів. Дайош принтер на кожен РОП. Журнал обліку стріляних гільз Журнал обліку трофейного майна. Журнал обліку трофейних гільз...
))) Так журналів по фігні повно... І нічого)) А по зброї, виявляється, навіть отакий один не потрібен. По буквах -- один. В кого саме вона. Зброя. Не розхідна, а персонально отримана. По буквах -- не гільзи тощо, а зброя.
ЛАД написав:........... Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.
Ключове слово - "забув".
И что? Вы же говорите:
зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.
detroytred написав:По буквах -- не гільзи тощо, а зброя.
А як без гільз? А ну хтось патрони додому відправить Новою Поштою, замість того, щоб вистріляти в напрямку ворога. Ще треба журнал обліку чек від гранат... А то відправляють додому, щоб рибу потім глушити на ставку...
detroytred написав: Хоча записати "був в бронікє" теж нескладно. Не важче, ніж "сгоріла в бтр".
не знаю шо Вам на це сказати. За сзч по закону скільки положено? За відмову од виконання наказу командира? За втрату зброї скільки дадуть? На комроти майна мільйони висять. І не в складі за запечатаними дверима. За рукоприкладство який срок положений? За бронежилет то ще фігня, Чув що є случаї не в нашій частині, що померлих в тилу ,на відпочинку, од серця везуть на передок і підривають гранатами) От правда цікаво скільки положено за втрату автомата крім аяяй? Чув що до війни 14 р гільзи од автомата визбирували