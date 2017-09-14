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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:50
В Ужгороді ТЦК мобілізували весь технічний персонал музично-театрального проєкту МУР
Український гурт МУР заявив, що співробітники ТЦК мобілізували весь технічний персонал перед концертом в Ужгороді. Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.
“ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку підключають до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом”, – ідеться в повідомленні.
Також наголошується, що на сьогоднішній день технічна команда гурту вже склала присягу.
“Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю склали присягу – ми самотужки змогли збудувати все, хоч і з затримкою майже на дві години”, – зазначили представники гурту.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:51
sens написав:
На вчора маю такий досвід роботи з держслужбовцями , які мають повноваження і деякі не розуміють постанови 76 щодо бронювання, деякі гадки не мають що таке ВОД і постанова 559 , більшість в полях цитує постанови в яких про мобільний блокпост немає жодного спогаду. Чому в еру цифровізації, паспорт-книжка це архаїчно ,а в минулому лише з робочою спеціальністю "тварина" намагається спочатку бусифікувати людину, потім всіляко ображає і фізично наносить удари, після чого має право вводити в оману і заявляти що лише паперові книжки ( військовий білет ) має юридичну силу, чи шпала у формі не може сама пояснити що "воно" вважає законним документом до якого немає претензій....
Дуже, дуже багато проблем підкидають держслужбовці які якщо не можуть на Вас заробити , намагаються хоча б отримати психологічне задоволення від тиску на психіку звичайної людини. Більшість людей у формі не гідні статусу і звання - це військовий сюр.
Вы победили?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:51
detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав:
----------------------------ЛАД
...........
Я как то после учений забыл сдать свой пистолет и сейф с цинком патронов для пистолетов офицеров, приехал домой и завалился спать. Так за мной прислали посыльного на машине комбата, весь батальон на ушах стоял.
----------------------------
Ключове слово - "забув".
И что?
Вы же говорите:
зі зброєю ходити всл в совдепі навіть в мирний час було цілком можливо. І ходили, їздили.
Ви заперечуєте чи що?
Що саме заперечуєте?
А Вы своим: "Ключове слово - "забув"? В наряде, при патрулировании, ещё в некоторых случаях разрешалось. В остальное время всё оружие хранилось в части и никто не давал гулять по городу с пистолетом.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:52
tester7336 написав:
В Ужгороді ТЦК мобілізували весь технічний персонал музично-театрального проєкту МУР
Український гурт МУР заявив, що співробітники ТЦК мобілізували весь технічний персонал перед концертом в Ужгороді. Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.
“ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку підключають до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом”, – ідеться в повідомленні.
Також наголошується, що на сьогоднішній день технічна команда гурту вже склала присягу.
“Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю склали присягу – ми самотужки змогли збудувати все, хоч і з затримкою майже на дві години”, – зазначили представники гурту.
Это не противозаконно. Мобилизация в военное положение является нормой.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:54
Shaman написав:
звісно з корупцією треба боротися - я про це постійно кажу. але оце просте рішення з хлопчиками у шкіряних тужурках з холодними головами та гарячими серцями має шалені ризики, тому якщо ми боремося за право стати розвиненою країною - то треба йти за законом.
якщо сіромах бусифікувати то можна зняти рукавички бо необхідність
якщо ж це казнокради то ніззя бо ми хочемо стати розвиненою країною і треба йти по закону.
як все цікаво у торбопатріотів.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:57
tester7336 написав: Shaman написав:
звісно з корупцією треба боротися - я про це постійно кажу. але оце просте рішення з хлопчиками у шкіряних тужурках з холодними головами та гарячими серцями має шалені ризики, тому якщо ми боремося за право стати розвиненою країною - то треба йти за законом.
якщо сіромах бусифікувати то можна зняти рукавички бо необхідність
якщо ж це казнокради то ніззя бо ми хочемо стати розвиненою країною і треба йти по закону.
як все цікаво у торбопатріотів.
Это не сиромаха. Это гражданин Украины. У него есть права и обязанности. Масса и рабы в оркостане.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 14:58
fler написав:
То нехай "знімає завісу" на тому рівні, де вона сидить - нехай волає у вуха Зе чи когось ще, хто на її думку може вирішити питання. Якого біса нести все це лайно на вентилятор, підриваючи тим самим обороноздатність країни? Треба не роздмухувати проблеми, а вирішувати їх.
Якби Безмозгла ініціювала якісь законопроекти чи нормативні акти на підтримку військових чи заходи хоча б організувала, чи у парнерів щось випросила на допомогу військовим, тобто займалася безпосередньо своїми обов'язками, як це роблять інші, зокрема ті, кого вона критикує. А так, створюється враження, що вона лише звиздить замість того, щоб працювати.
взагалі то безугла винесла на публіку те що перевіряючого зняли з посади після того як він склав результати перевірки де вказував на недоліки.
ось це і намагається донести безугла - що навіть перевіряючим в своїх рапортах натякають нічого поганого не писати. навіть якщо доповідають наверх. тобто все повинно бути шито-крито.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:03
tester7336 написав: fler написав:
То нехай "знімає завісу" на тому рівні, де вона сидить - нехай волає у вуха Зе чи когось ще, хто на її думку може вирішити питання. Якого біса нести все це лайно на вентилятор, підриваючи тим самим обороноздатність країни? Треба не роздмухувати проблеми, а вирішувати їх.
Якби Безмозгла ініціювала якісь законопроекти чи нормативні акти на підтримку військових чи заходи хоча б організувала, чи у парнерів щось випросила на допомогу військовим, тобто займалася безпосередньо своїми обов'язками, як це роблять інші, зокрема ті, кого вона критикує. А так, створюється враження, що вона лише звиздить замість того, щоб працювати.
взагалі то безугла винесла на публіку те що перевіряючого зняли з посади після того як він склав результати перевірки де вказував на недоліки.
ось це і намагається донести безугла - що навіть перевіряючим в своїх рапортах натякають нічого поганого не писати. навіть якщо доповідають наверх. тобто все повинно бути шито-крито.
Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:11
detroytred написав: sashaqbl написав: detroytred написав:
Справа не в сейфі тощо.
А у обєзлічіванії відповідальності.
Не за конхфети, а за зброю.
Ніяких проблем визначити відповідального за рюкзак зі зброєю убувшого нема.
От ніяких. Абсолютно ніяких.
А якщо ще й під підпис в журналі, то і овсі норм.
Які проблеми? Чи витрати сил, часу чи ще чогось.
Більше журналів богу журналів. Дайош принтер на кожен РОП.
Журнал обліку стріляних гільз
Журнал обліку трофейного майна.
Журнал обліку трофейних гільз...
)))
Так журналів по фігні повно...
І нічого))
А по зброї, виявляється, навіть отакий один не потрібен.
По буквах -- один. В кого саме вона. Зброя. Не розхідна, а персонально отримана.
По буквах -- не гільзи тощо, а зброя.
журнал це добре. А зі зброєю вбитих як? Та даж ранених. Он мене в чужій частині контузило минулого року і чутка память одбило. В лікарню зі зброєю не беруть. Там і лишив на 10 днів , лиш номер телефона взяв капітана якого перший раз бачив і як його звати тоді не міг запамятати .
не в охраняємій частині в замкненій кімнаті та замкненому сейфі а в покинутому селі, в засраному совіцькому клубі і народ там теж... один прийшов другий пішов. Хз хто. Кого по обявлєянію набрали, кого повісткою а кого й бусифікували. Тут правда ще є такі , що хотять щоб були і відпущені з тюрми.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:23
_hunter написав:
Заставляют: подписывать согласие на влк.
От этой процедуры - по Закону - можно отказаться. Но тцк из подвала не выпускает до прохождения. Что равно содержанию под стражей.
Ну и давайте немного пофантазируем: привезли на подвал и говорят "а ну сдавай кровь донорскую воинам на фронте!" - тоже "вполне законная процедура"
[/quote]
Та що там кров .....пряму кішку , колінні сустави , щелепу ,міжхребцеві з'єднання .
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