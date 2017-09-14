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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:27
ЛАД написав:
Но, Славко, наверное, лучше знает.
У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ?
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fox767676
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:38
tester7336 написав: stm написав:
Это не противозаконно. Мобилизация в военное положение является нормой.
то что вам не зашла суть сообщения говорит только об одном - вы зеленофилка до мозга костей.
Так же как и ваше сообщение говорит о непонимании сути мобилизации. Бывает. Казнокрадов, как и Летусрока не бусифицируют. Могу я сделать вывод что лапочка Летусрок казнокрад?
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stm
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:38
Сьогодні на співбесіду приходив хлопець: 29 років, має посвідчення УБД.
Питаю, що в тебе з військ.обліком, бо потрібно буде при працевлаштуванні оповістити ТЦК. Каже, тимчасово знятий з обліку. Питаю, тимчасово - це як?, до якої дати тимчасово? Не знає. А що в тебе в Резерв+ написано. "Знято з обліку. Причина: інше".
Що сталося, поранення?
Ні. Були в окопах, пустили на них хлорпікрін. Всих кого вразило, забрали в госпіталь. В легенях новоутворення. Про хлорпікрін сказали мовчати, всим поставили діагноз "туберкульоз". Після рубцевання уражень в легенях комісували з госпіталя.
Людина постраждала внаслідок бойових дій, зазнала шкоди здоров'ю на службі вітчізні. Але у всіх зненацька з'явився "туберкульоз", виплат не буде.
Пачіму ви нє хотітє служіть?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:40
tester7336 написав: stm написав:
Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.
безуглая была камнем предткновения. теперь все как вжух и на москву.
хотя если вы сторонник что бы все было шито крыто не взирая на все прой**пы - то можете седня тяпнуть
Безуглая как была так и останется некрасивой подругой Слуг Народа. Таких не бросают. Международный комитет тоже политическая фигура. Вы мне будете сообщать, я за ней не слежу.
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stm
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:41
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.
безуглая была камнем предткновения. теперь все как вжух и на москву.
хотя если вы сторонник что бы все было шито крыто не взирая на все прой**пы - то можете седня тяпнуть
Безуглая как была так и останется некрасивой подругой Слуг Народа.
А Віталіку подобається
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Faceless
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