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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9949995099519952

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но, Славко, наверное, лучше знает.

У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ? :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:38

  tester7336 написав:
  stm написав:Это не противозаконно. Мобилизация в военное положение является нормой.


то что вам не зашла суть сообщения говорит только об одном - вы зеленофилка до мозга костей.

Так же как и ваше сообщение говорит о непонимании сути мобилизации. Бывает. Казнокрадов, как и Летусрока не бусифицируют. Могу я сделать вывод что лапочка Летусрок казнокрад?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні на співбесіду приходив хлопець: 29 років, має посвідчення УБД.
Питаю, що в тебе з військ.обліком, бо потрібно буде при працевлаштуванні оповістити ТЦК. Каже, тимчасово знятий з обліку. Питаю, тимчасово - це як?, до якої дати тимчасово? Не знає. А що в тебе в Резерв+ написано. "Знято з обліку. Причина: інше".
Що сталося, поранення?
Ні. Були в окопах, пустили на них хлорпікрін. Всих кого вразило, забрали в госпіталь. В легенях новоутворення. Про хлорпікрін сказали мовчати, всим поставили діагноз "туберкульоз". Після рубцевання уражень в легенях комісували з госпіталя.
Людина постраждала внаслідок бойових дій, зазнала шкоди здоров'ю на службі вітчізні. Але у всіх зненацька з'явився "туберкульоз", виплат не буде.
Пачіму ви нє хотітє служіть?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:40

  tester7336 написав:
  stm написав:Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.


безуглая была камнем предткновения. теперь все как вжух и на москву.
хотя если вы сторонник что бы все было шито крыто не взирая на все прой**пы - то можете седня тяпнуть

Безуглая как была так и останется некрасивой подругой Слуг Народа. Таких не бросают. Международный комитет тоже политическая фигура. Вы мне будете сообщать, я за ней не слежу.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:41

Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  tester7336 написав:
  stm написав:Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.


безуглая была камнем предткновения. теперь все как вжух и на москву.
хотя если вы сторонник что бы все было шито крыто не взирая на все прой**пы - то можете седня тяпнуть

Безуглая как была так и останется некрасивой подругой Слуг Народа.
А Віталіку подобається :)
Faceless
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  #<1 ... 9949995099519952
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