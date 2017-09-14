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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:27
ЛАД написав:
Но, Славко, наверное, лучше знает.
У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ?
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fox767676
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:38
tester7336 написав: stm написав:
Это не противозаконно. Мобилизация в военное положение является нормой.
то что вам не зашла суть сообщения говорит только об одном - вы зеленофилка до мозга костей.
Так же как и ваше сообщение говорит о непонимании сути мобилизации. Бывает. Казнокрадов, как и Летусрока не бусифицируют. Могу я сделать вывод что лапочка Летусрок казнокрад?
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stm
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:38
Сьогодні на співбесіду приходив хлопець: 29 років, має посвідчення УБД.
Питаю, що в тебе з військ.обліком, бо потрібно буде при працевлаштуванні оповістити ТЦК. Каже, тимчасово знятий з обліку. Питаю, тимчасово - це як?, до якої дати тимчасово? Не знає. А що в тебе в Резерв+ написано. "Знято з обліку. Причина: інше".
Що сталося, поранення?
Ні. Були в окопах, пустили на них хлорпікрін. Всих кого вразило, забрали в госпіталь. В легенях новоутворення. Про хлорпікрін сказали мовчати, всим поставили діагноз "туберкульоз". Після рубцевання уражень в легенях комісували з госпіталя.
Людина постраждала внаслідок бойових дій, зазнала шкоди здоров'ю на службі вітчізні. Але у всіх зненацька з'явився "туберкульоз", виплат не буде.
Пачіму ви нє хотітє служіть?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:40
tester7336 написав: stm написав:
Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.
безуглая была камнем предткновения. теперь все как вжух и на москву.
хотя если вы сторонник что бы все было шито крыто не взирая на все прой**пы - то можете седня тяпнуть
Безуглая как была так и останется некрасивой подругой Слуг Народа. Таких не бросают. Международный комитет тоже политическая фигура. Вы мне будете сообщать, я за ней не слежу.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:41
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.
безуглая была камнем предткновения. теперь все как вжух и на москву.
хотя если вы сторонник что бы все было шито крыто не взирая на все прой**пы - то можете седня тяпнуть
Безуглая как была так и останется некрасивой подругой Слуг Народа.
А Віталіку подобається
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:50
stm написав: tester7336 написав: fler написав:
То нехай "знімає завісу" на тому рівні, де вона сидить - нехай волає у вуха Зе чи когось ще, хто на її думку може вирішити питання. Якого біса нести все це лайно на вентилятор, підриваючи тим самим обороноздатність країни? Треба не роздмухувати проблеми, а вирішувати їх.
Якби Безмозгла ініціювала якісь законопроекти чи нормативні акти на підтримку військових чи заходи хоча б організувала, чи у парнерів щось випросила на допомогу військовим, тобто займалася безпосередньо своїми обов'язками, як це роблять інші, зокрема ті, кого вона критикує. А так, створюється враження, що вона лише звиздить замість того, щоб працювати.
взагалі то безугла винесла на публіку те що перевіряючого зняли з посади після того як він склав результати перевірки де вказував на недоліки.
ось це і намагається донести безугла - що навіть перевіряючим в своїх рапортах натякають нічого поганого не писати. навіть якщо доповідають наверх. тобто все повинно бути шито-крито.
Ушла красиво. Больше Безуглая не является представителем комитета по обороне. Уволилась, проголосовали. Теперь будет комментировать международную политику. Держите меня в курсе.
Заздріть мовчки.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:51
stm написав: tester7336 написав: stm написав:
Это не противозаконно. Мобилизация в военное положение является нормой.
то что вам не зашла суть сообщения говорит только об одном - вы зеленофилка до мозга костей.
Так же как и ваше сообщение говорит о непонимании сути мобилизации. Бывает. Казнокрадов, как и Летусрока не бусифицируют. Могу я сделать вывод что лапочка Летусрок казнокрад?
Эко куда вас понесло. А суть сообщения была намного проще. Скучная вы.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:53
fox767676 написав: ЛАД написав:
Но, Славко, наверное, лучше знает.
У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ?
Славко хоч документи читає, і на їх основі робить розповіді (а в багатьох турбопатріотів дислексія).
Але ЛАДу як ще був в піонерах вбили в голову, що ОУН/УПА посіпаки нацистів, так цей імпринтінг не виведеш.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 19 вер, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:55
flyman написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
Но, Славко, наверное, лучше знает.
У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ?
Славко читає хоч домументи, і на їх основі робить розповіді.
Але ЛАДу як ще був в піонерах вбили в голову, що ОУН/УПА посіпаки нацистів, так цей імпринтінг не виведеш.
ОУН/УПА - сталінські посіпаки ??
іноваційненько
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Додано: Чет 19 вер, 2024 15:57
detroytred написав: sashaqbl написав:
Більше журналів богу журналів. Дайош принтер на кожен РОП.
Журнал обліку стріляних гільз
Журнал обліку трофейного майна.
Журнал обліку трофейних гільз...
)))
Так журналів по фігні повно...
І нічого))
А по зброї, виявляється, навіть отакий один не потрібен.
По буквах -- один. В кого саме вона. Зброя. Не розхідна, а персонально отримана.
По буквах -- не гільзи тощо, а зброя.
Так все є
- журнал видачі/повернення
- журнал обліку для РАО
- при закріпленні номер автомата вписується в військовий квиток
- в "штатку" відділення
- в "штатку" підрозділу(рота або окремий взвод)
журналу обліку гільз здається нема, а от по патронах після інвентаризації подавалась інфа для РАО з розбивкою по серіях, відповідно в підрозділі є інфа про БК не просто "Вася - 4магазини 5.45", а серія всіх виданих йому 120-ти патронів.
А зброю залишену СЗЧ-шниками не пролюблюють тому що як мінімум матеріальна відповідальність за неї все-одно на командирі (або ГС) підрозділу, і в випадку чого - оплата її 3х (здається) кратної вартості буде найменшою з їхніх проблем.
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