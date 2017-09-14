Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел. Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза. Плохо, что бандитов не накажут
У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ?
Славко хоч документи читає, і на їх основі робить розповіді (а в багатьох турбопатріотів дислексія). Але ЛАДу як ще був в піонерах вбили в голову, що ОУН/УПА посіпаки нацистів, так цей імпринтінг не виведеш.
А вам как Славко рассказал, что Боровец по наущению "совков" начал Волынскую резню, так вы сразу и поверили? И в "наущение", и в то, что Боровец "начал" (хотя даже росс. Вики его в этом не обвиняет). Какой вы, однако , доверчивый. Что ж вы не верите, что с врагом надо воевать, а не мечтать в схроне о филиппинке?
Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року. Ось вам новина: https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html 2500 танків Т-72 - получите, распишитесь. Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть. Україні "союзники" дають 100-200 танків. РФ "союзники" дадуть 2500. Ось так "увесь світ" підтримує Україну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 19 вер, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
200 розробок від учасників Brave1 відповідають стандартам НАТО Кодифіковані розробки держава може контрактувати та постачати на фронт. Завдяки кодифікації різні країни використовують однакові назви й коди для військової техніки та запчастин. Кодифіковані розробки містяться в одному реєстрі, це допомагає аналізувати потреби Сил оборони та інтегрує українські оборонні інновації в євроатлантичний простір. Brave1 допомагає учасникам кластера успішно дійти до етапу кодифікації, залучити інвестиції, отримати грантову підтримку й випробувати розробку на полігоні, щоб рішення було максимально якісним та готовим до використання військовими. Уже кодифіковано 200 розробок. Це класна цифра, яка, упевнений, зростатиме. Серед розробок: — 110+ безпілотників — 30+ наземних роботизованих комплексів — 30+ засобів радіоелектронної боротьби — засоби зв’язку, транспорт та інші технологічні оборонні рішення Значну частину вже закуповують та активно використовують наші військові.
andrijk777 написав:Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року. Ось вам новина: https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html 2500 танків Т-72 - получите, распишитесь. Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть. Україні "союзники" дають 100-200 танків. РФ "союзники" дадуть 2500. Ось так "увесь світ" підтримує Україну.
в рф танки вже закінчуються.
поки що це лише плани. як швидко їх будуть модернізувати, яку кількість на рік - це ще невідомо. про те, що танки поїдуть до Раші - в статті мовчок, це ваше особисте припущення. гадаю, НАШІ союзники натякнуть Індії, що не треба так робити. так що не треба паніки, немає поки що в перспективі танків у Раші.
andrijk777 написав:Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року. Ось вам новина: https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html 2500 танків Т-72 - получите, распишитесь. Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть. Україні "союзники" дають 100-200 танків. РФ "союзники" дадуть 2500. Ось так "увесь світ" підтримує Україну.
Наразі індійські снаряди їдуть в Україну. Щоб в Росію їхали - ще не чув. Чи поїдуть індійські танки в Росію? Можливо. Але не факт... Наразі попри плачі декого по жодній зі статей поставок РФії НЕ ПРОДАЛИ більше ніж нам ПЕРЕДАЛИ.