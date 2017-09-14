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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9950995199529953

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:14

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Но, Славко, наверное, лучше знает.

У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ? :mrgreen:

Славко хоч документи читає, і на їх основі робить розповіді (а в багатьох турбопатріотів дислексія).
Але ЛАДу як ще був в піонерах вбили в голову, що ОУН/УПА посіпаки нацистів, так цей імпринтінг не виведеш.

А вам как Славко рассказал, что Боровец по наущению "совков" начал Волынскую резню, так вы сразу и поверили?
И в "наущение", и в то, что Боровец "начал" (хотя даже росс. Вики его в этом не обвиняет).
Какой вы, однако , доверчивый. :)
Что ж вы не верите, что с врагом надо воевать, а не мечтать в схроне о филиппинке?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:21

Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року.
Ось вам новина:
https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html
2500 танків Т-72 - получите, распишитесь.
Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть.
Україні "союзники" дають 100-200 танків.
РФ "союзники" дадуть 2500.
Ось так "увесь світ" підтримує Україну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 19 вер, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:22

Михайло Федоров

200 розробок від учасників Brave1 відповідають стандартам НАТО
Кодифіковані розробки держава може контрактувати та постачати на фронт. Завдяки кодифікації різні країни використовують однакові назви й коди для військової техніки та запчастин.
Кодифіковані розробки містяться в одному реєстрі, це допомагає аналізувати потреби Сил оборони та інтегрує українські оборонні інновації в євроатлантичний простір.
Brave1 допомагає учасникам кластера успішно дійти до етапу кодифікації, залучити інвестиції, отримати грантову підтримку й випробувати розробку на полігоні, щоб рішення було максимально якісним та готовим до використання військовими.
Уже кодифіковано 200 розробок. Це класна цифра, яка, упевнений, зростатиме. Серед розробок:
— 110+ безпілотників
— 30+ наземних роботизованих комплексів
— 30+ засобів радіоелектронної боротьби
— засоби зв’язку, транспорт та інші технологічні оборонні рішення
Значну частину вже закуповують та активно використовують наші військові.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Масса и рабы в оркостане

а бусифікують у нас.
ох і смішні дописи))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:39

  andrijk777 написав:Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року.
Ось вам новина:
https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html
2500 танків Т-72 - получите, распишитесь.
Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть.
Україні "союзники" дають 100-200 танків.
РФ "союзники" дадуть 2500.
Ось так "увесь світ" підтримує Україну.

в рф танки вже закінчуються.

поки що це лише плани. як швидко їх будуть модернізувати, яку кількість на рік - це ще невідомо. про те, що танки поїдуть до Раші - в статті мовчок, це ваше особисте припущення. гадаю, НАШІ союзники натякнуть Індії, що не треба так робити. так що не треба паніки, немає поки що в перспективі танків у Раші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:42

  BeneFuckTor написав:Масса и рабы в оркостане

а бусифікують у нас.
ох і смішні дописи))

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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року.
Ось вам новина:
https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html
2500 танків Т-72 - получите, распишитесь.
Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть.
Україні "союзники" дають 100-200 танків.
РФ "союзники" дадуть 2500.
Ось так "увесь світ" підтримує Україну.

Наразі індійські снаряди їдуть в Україну. Щоб в Росію їхали - ще не чув. Чи поїдуть індійські танки в Росію? Можливо. Але не факт...
Наразі попри плачі декого по жодній зі статей поставок РФії НЕ ПРОДАЛИ більше ніж нам ПЕРЕДАЛИ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:14

А тим часом швидкість зняття зі зберігання техніки падає:
По танкам:
Від 22 року до середини 23:
- Т-72 зникло 345 од.
- Т-62 зникло 554 од.
- Т-80 зникло 812 од
- Т-64 зникло 63 од.
- Т-55 зникло 56 од.
- Т-90 зникло 23 од.

Усього: 1853 танка

Від середини 2023 року до середини 2024:
- Т-72 зникло 198 од.
- Т-62 зникло 125 од.
- Т-80 зникло 273 од.
- Т-64 зникло 0 од.
- Т-55 зникло 41 од.
- Т-90 зникло 89 од.

Усього: 726 танків

По іншій бронетехніці:
Загалом з баз зберігання зникло:

Від 22 року до середини 23:
- БМП-1/2/3 зникло 1834 од.;
- БТР-60/70/80 зникло 528 од.;
- МТ-ЛБ зникло 2101 од.;
- МТ-ЛБу зникло 270 од.;
- БРДМ-2 зникло 114 од.;
- БТР-50 зникло 73 од.;
- БМД зникло 300 од.

Усього: 5239 ББМ

Від середини 2023 року до середини 2024:
- БМП-1/2/3 зникло 498 од.;
- БТР-60/70/80 зникло 516 од.;
- МТ-ЛБ зникло 594 од.;
- МТЛБу зникло 179 од.;
- БРДМ-2 зникло 108 од.;
- БТР-50 зникло 0 од.;
- БМД зникло 105 од.

Усього: 2000 ББМ
sashaqbl
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