RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 99519952995399549955>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3391
З нами з: 17.12.22
Подякував: 89 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:14

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Но, Славко, наверное, лучше знает.

У нас любая ...куртизанка может играть в "інформаційний опір", а что Славку время от времени нельзя ? :mrgreen:

Славко хоч документи читає, і на їх основі робить розповіді (а в багатьох турбопатріотів дислексія).
Але ЛАДу як ще був в піонерах вбили в голову, що ОУН/УПА посіпаки нацистів, так цей імпринтінг не виведеш.

А вам как Славко рассказал, что Боровец по наущению "совков" начал Волынскую резню, так вы сразу и поверили?
И в "наущение", и в то, что Боровец "начал" (хотя даже росс. Вики его в этом не обвиняет).
Какой вы, однако , доверчивый. :)
Что ж вы не верите, что с врагом надо воевать, а не мечтать в схроне о филиппинке?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30243
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:21

Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року.
Ось вам новина:
https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html
2500 танків Т-72 - получите, распишитесь.
Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть.
Україні "союзники" дають 100-200 танків.
РФ "союзники" дадуть 2500.
Ось так "увесь світ" підтримує Україну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 19 вер, 2024 16:22, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5527
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:22

Михайло Федоров

200 розробок від учасників Brave1 відповідають стандартам НАТО
Кодифіковані розробки держава може контрактувати та постачати на фронт. Завдяки кодифікації різні країни використовують однакові назви й коди для військової техніки та запчастин.
Кодифіковані розробки містяться в одному реєстрі, це допомагає аналізувати потреби Сил оборони та інтегрує українські оборонні інновації в євроатлантичний простір.
Brave1 допомагає учасникам кластера успішно дійти до етапу кодифікації, залучити інвестиції, отримати грантову підтримку й випробувати розробку на полігоні, щоб рішення було максимально якісним та готовим до використання військовими.
Уже кодифіковано 200 розробок. Це класна цифра, яка, упевнений, зростатиме. Серед розробок:
— 110+ безпілотників
— 30+ наземних роботизованих комплексів
— 30+ засобів радіоелектронної боротьби
— засоби зв’язку, транспорт та інші технологічні оборонні рішення
Значну частину вже закуповують та активно використовують наші військові.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Масса и рабы в оркостане

а бусифікують у нас.
ох і смішні дописи))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 172
З нами з: 21.11.19
Подякував: 226 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:39

  andrijk777 написав:Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року.
Ось вам новина:
https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html
2500 танків Т-72 - получите, распишитесь.
Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть.
Україні "союзники" дають 100-200 танків.
РФ "союзники" дадуть 2500.
Ось так "увесь світ" підтримує Україну.

в рф танки вже закінчуються.

поки що це лише плани. як швидко їх будуть модернізувати, яку кількість на рік - це ще невідомо. про те, що танки поїдуть до Раші - в статті мовчок, це ваше особисте припущення. гадаю, НАШІ союзники натякнуть Індії, що не треба так робити. так що не треба паніки, немає поки що в перспективі танків у Раші.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 29.09.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:42

  BeneFuckTor написав:Масса и рабы в оркостане

а бусифікують у нас.
ох і смішні дописи))

Зображення
whois2010
 
Повідомлень: 684
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Хтось писав що танків в рфії вистачить до 2025 чи то до 2026 року.
Ось вам новина:
https://www.indiandefensenews.in/2024/0 ... xport.html
2500 танків Т-72 - получите, распишитесь.
Цих танків хватись ще на рік війни точно. А далі ще десь знайдуть.
Україні "союзники" дають 100-200 танків.
РФ "союзники" дадуть 2500.
Ось так "увесь світ" підтримує Україну.

Наразі індійські снаряди їдуть в Україну. Щоб в Росію їхали - ще не чув. Чи поїдуть індійські танки в Росію? Можливо. Але не факт...
Наразі попри плачі декого по жодній зі статей поставок РФії НЕ ПРОДАЛИ більше ніж нам ПЕРЕДАЛИ.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:14

А тим часом швидкість зняття зі зберігання техніки падає. Військовий віщун дає наступні цифри:
- по танкам:
Від 22 року до середини 23:
- Т-72 зникло 345 од.
- Т-62 зникло 554 од.
- Т-80 зникло 812 од
- Т-64 зникло 63 од.
- Т-55 зникло 56 од.
- Т-90 зникло 23 од.

Усього: 1853 танка

Від середини 2023 року до середини 2024:
- Т-72 зникло 198 од.
- Т-62 зникло 125 од.
- Т-80 зникло 273 од.
- Т-64 зникло 0 од.
- Т-55 зникло 41 од.
- Т-90 зникло 89 од.

Усього: 726 танків

- по іншій бронетехніці:
Загалом з баз зберігання зникло:

Від 22 року до середини 23:
- БМП-1/2/3 зникло 1834 од.;
- БТР-60/70/80 зникло 528 од.;
- МТ-ЛБ зникло 2101 од.;
- МТ-ЛБу зникло 270 од.;
- БРДМ-2 зникло 114 од.;
- БТР-50 зникло 73 од.;
- БМД зникло 300 од.

Усього: 5239 ББМ

Від середини 2023 року до середини 2024:
- БМП-1/2/3 зникло 498 од.;
- БТР-60/70/80 зникло 516 од.;
- МТ-ЛБ зникло 594 од.;
- МТЛБу зникло 179 од.;
- БРДМ-2 зникло 108 од.;
- БТР-50 зникло 0 од.;
- БМД зникло 105 од.

Усього: 2000 ББМ
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:16

  Banderlog написав:
  detroytred написав: Хоча записати "був в бронікє" теж нескладно. Не важче, ніж "сгоріла в бтр".
не знаю шо Вам на це сказати. За сзч по закону скільки положено?
За відмову од виконання наказу командира? За втрату зброї скільки дадуть?
На комроти майна мільйони висять. І не в складі за запечатаними дверима.
За рукоприкладство який срок положений? За бронежилет то ще фігня,
Чув що є случаї не в нашій частині, що померлих в тилу ,на відпочинку, од серця везуть на передок і підривають гранатами)
От правда цікаво скільки положено за втрату автомата крім аяяй?
Чув що до війни 14 р гільзи од автомата визбирували :lol:

Малось на увазі не втрата броніка, а коли загинув без броніка і тому проблеми з виплатою.
Хтось же чомусь записав, що без броніка.
По аналогії може і не записати про зброю, що "сгоріла в бтр". А записати - "залишив в рюкзаку".

Чому ви отак подумали, що я про втрату)))) броніка, я не знаю.
detroytred
 
Повідомлень: 30298
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 99519952995399549955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Banderlog, pesikot і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 228406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.