RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9952995399549955>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:25

detroytred писати можна все що завгодно. Тільки тіло потім в морг йде.
А шишкарь з пролюбленим майном ще так сяк можна списати.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1883
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:26

  stm написав:
  sens написав:
На вчора маю такий досвід роботи з держслужбовцями , які мають повноваження і деякі не розуміють постанови 76 щодо бронювання, деякі гадки не мають що таке ВОД і постанова 559 , більшість в полях цитує постанови в яких про мобільний блокпост немає жодного спогаду. Чому в еру цифровізації, паспорт-книжка це архаїчно ,а в минулому лише з робочою спеціальністю "тварина" намагається спочатку бусифікувати людину, потім всіляко ображає і фізично наносить удари, після чого має право вводити в оману і заявляти що лише паперові книжки ( військовий білет ) має юридичну силу, чи шпала у формі не може сама пояснити що "воно" вважає законним документом до якого немає претензій....
Дуже, дуже багато проблем підкидають держслужбовці які якщо не можуть на Вас заробити , намагаються хоча б отримати психологічне задоволення від тиску на психіку звичайної людини. Більшість людей у формі не гідні статусу і звання - це військовий сюр.

Вы победили?

Я у вас щось питав?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17781
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:27

  stm написав:
  tester7336 написав:В Ужгороді ТЦК мобілізували весь технічний персонал музично-театрального проєкту МУР

Український гурт МУР заявив, що співробітники ТЦК мобілізували весь технічний персонал перед концертом в Ужгороді. Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.

“ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку підключають до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом”, – ідеться в повідомленні.


Також наголошується, що на сьогоднішній день технічна команда гурту вже склала присягу.

“Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю склали присягу – ми самотужки змогли збудувати все, хоч і з затримкою майже на дві години”, – зазначили представники гурту.

Это не противозаконно. Мобилизация в военное положение является нормой.

АМУР це московський уголовний розиск
Востаннє редагувалось sens в Чет 19 вер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17781
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:29

  stm написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:звісно з корупцією треба боротися - я про це постійно кажу. але оце просте рішення з хлопчиками у шкіряних тужурках з холодними головами та гарячими серцями має шалені ризики, тому якщо ми боремося за право стати розвиненою країною - то треба йти за законом.


якщо сіромах бусифікувати то можна зняти рукавички бо необхідність
якщо ж це казнокради то ніззя бо ми хочемо стати розвиненою країною і треба йти по закону.
як все цікаво у торбопатріотів.

Это не сиромаха. Это гражданин Украины. У него есть права и обязанности. Масса и рабы в оркостане.

Вільна особа має права , солдат лише обов'язок - захист Батьківщини
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17781
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:32

  Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут


"Поганий Путін" винний , всі інші виконували накази .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17781
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:32

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Ви заперечуєте чи що?
Що саме заперечуєте?

А Вы своим: "Ключове слово - "забув"? В наряде, при патрулировании, ещё в некоторых случаях разрешалось. В остальное время всё оружие хранилось в части и никто не давал гулять по городу с пистолетом.

Я кажу, що ніхто не забороняв з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини.
Навіть з причини - що забув здати.
Переполох у вас був, тому що ви забули (здати зброю).
А не тому що ви з нею "гуляли" (йшли спати).

Предметом було -- те, що всл "не рекомендується знаходитися" (чи як там вказав вище Бандерлог) поза зоною БД.
detroytred
 
Повідомлень: 30298
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:35

  whois2010 написав:
  BeneFuckTor написав:Масса и рабы в оркостане

а бусифікують у нас.
ох і смішні дописи))

Зображення

саме зараз руські звісно такі картинки постять - не всьо так однозначно та таке інше, коли вони є явними агресорами та терористами. й ще нас звинувачують у всіх злочинах, які самі скоюють.

а от якщо натякнути, що ця картинка відображає події великої вітчизняної як вони кажуть - то це відразу екстремізм :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 29.09.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:36

  Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел.
Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза.
Плохо, что бандитов не накажут

Побільше ємоцій, головне давити на ємоції ... факти - по фігу, посилання - по фігу ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10309
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:42

  detroytred написав:..............
Я кажу, що ніхто не забороняв з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини.
Навіть з причини - що забув здати.
Переполох у вас був, тому що ви забули (здати зброю).
А не тому що ви з нею "гуляли" (йшли спати).

Предметом було -- те, що всл "не рекомендується знаходитися" (чи як там вказав вище Бандерлог) поза зоною БД.

Всё равно не понял.
Если можно было "з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати", то почему был переполох из-за того, что я её не сдал (забыл) и пошёл спать?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30243
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:44

  Banderlog написав:журнал це добре. А зі зброєю вбитих як? Та даж ранених. Он мене в чужій частині контузило минулого року і чутка память одбило. В лікарню зі зброєю не беруть. Там і лишив на 10 днів , лиш номер телефона взяв капітана якого перший раз бачив і як його звати тоді не міг запамятати .
не в охраняємій частині в замкненій кімнаті та замкненому сейфі а в покинутому селі, в засраному совіцькому клубі і народ там теж... один прийшов другий пішов. Хз хто. Кого по обявлєянію набрали, кого повісткою а кого й бусифікували. Тут правда ще є такі , що хотять щоб були і відпущені з тюрми. :lol:

Там, де дійсно складнощі, я не торкаю. Не лізу в такі ситуації.

І головне з мого боку було інше.
Не сама по собі необхідність обліку зброї в нескладних ситуаціях (наприклад, спокійно відбуваєш у відпустку), а зв'язка (подивіться, в мене всюди оця зв'язка) --- вимоги і якесь виконання по другорядним паперам є, а стосовно зброї, виходить, нема (поклав до рюкзака і все).
Ось це здивувавало.

А так -- да хоч взагалі прибрати будь-який облік, контроль будь-чого можна. В принципі. Виконує підрозділ, частина функції, й гаразд. І нах Статути, інструкції, Накази.
Запорізька Січ справлялася...
Я ж не проти))
detroytred
 
Повідомлень: 30298
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9952995399549955>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Banderlog, pesikot і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
20 66608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 17:21
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 228406
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 716569
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.