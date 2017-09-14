sens написав: На вчора маю такий досвід роботи з держслужбовцями , які мають повноваження і деякі не розуміють постанови 76 щодо бронювання, деякі гадки не мають що таке ВОД і постанова 559 , більшість в полях цитує постанови в яких про мобільний блокпост немає жодного спогаду. Чому в еру цифровізації, паспорт-книжка це архаїчно ,а в минулому лише з робочою спеціальністю "тварина" намагається спочатку бусифікувати людину, потім всіляко ображає і фізично наносить удари, після чого має право вводити в оману і заявляти що лише паперові книжки ( військовий білет ) має юридичну силу, чи шпала у формі не може сама пояснити що "воно" вважає законним документом до якого немає претензій.... Дуже, дуже багато проблем підкидають держслужбовці які якщо не можуть на Вас заробити , намагаються хоча б отримати психологічне задоволення від тиску на психіку звичайної людини. Більшість людей у формі не гідні статусу і звання - це військовий сюр.
Український гурт МУР заявив, що співробітники ТЦК мобілізували весь технічний персонал перед концертом в Ужгороді. Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.
“ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку підключають до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом”, – ідеться в повідомленні.
Також наголошується, що на сьогоднішній день технічна команда гурту вже склала присягу.
“Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю склали присягу – ми самотужки змогли збудувати все, хоч і з затримкою майже на дві години”, – зазначили представники гурту.
Это не противозаконно. Мобилизация в военное положение является нормой.
АМУР це московський уголовний розиск
Востаннє редагувалось sens в Чет 19 вер, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:звісно з корупцією треба боротися - я про це постійно кажу. але оце просте рішення з хлопчиками у шкіряних тужурках з холодними головами та гарячими серцями має шалені ризики, тому якщо ми боремося за право стати розвиненою країною - то треба йти за законом.
якщо сіромах бусифікувати то можна зняти рукавички бо необхідність якщо ж це казнокради то ніззя бо ми хочемо стати розвиненою країною і треба йти по закону. як все цікаво у торбопатріотів.
Это не сиромаха. Это гражданин Украины. У него есть права и обязанности. Масса и рабы в оркостане.
Вільна особа має права , солдат лише обов'язок - захист Батьківщини
Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел. Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза. Плохо, что бандитов не накажут
"Поганий Путін" винний , всі інші виконували накази .
detroytred написав:Ви заперечуєте чи що? Що саме заперечуєте?
А Вы своим: "Ключове слово - "забув"? В наряде, при патрулировании, ещё в некоторых случаях разрешалось. В остальное время всё оружие хранилось в части и никто не давал гулять по городу с пистолетом.
Я кажу, що ніхто не забороняв з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати. Переполох у вас був, тому що ви забули (здати зброю). А не тому що ви з нею "гуляли" (йшли спати).
Предметом було -- те, що всл "не рекомендується знаходитися" (чи як там вказав вище Бандерлог) поза зоною БД.
Бетон написав:Тцк-ашники и полицейский напали на 22 летнего студента. Пацан не успел достать документы. Полицейский коленом душил так, что хлопец не мог даже вякнуть, а ноги и руки выломали в морской узел. Хорошо, что заяву в ДБР написал, назначена судмед экспериза. Плохо, что бандитов не накажут
Побільше ємоцій, головне давити на ємоції ... факти - по фігу, посилання - по фігу ...
detroytred написав:.............. Я кажу, що ніхто не забороняв з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати. Переполох у вас був, тому що ви забули (здати зброю). А не тому що ви з нею "гуляли" (йшли спати).
Предметом було -- те, що всл "не рекомендується знаходитися" (чи як там вказав вище Бандерлог) поза зоною БД.
Всё равно не понял. Если можно было "з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати", то почему был переполох из-за того, что я её не сдал (забыл) и пошёл спать?
Banderlog написав:журнал це добре. А зі зброєю вбитих як? Та даж ранених. Он мене в чужій частині контузило минулого року і чутка память одбило. В лікарню зі зброєю не беруть. Там і лишив на 10 днів , лиш номер телефона взяв капітана якого перший раз бачив і як його звати тоді не міг запамятати . не в охраняємій частині в замкненій кімнаті та замкненому сейфі а в покинутому селі, в засраному совіцькому клубі і народ там теж... один прийшов другий пішов. Хз хто. Кого по обявлєянію набрали, кого повісткою а кого й бусифікували. Тут правда ще є такі , що хотять щоб були і відпущені з тюрми.
Там, де дійсно складнощі, я не торкаю. Не лізу в такі ситуації.
І головне з мого боку було інше. Не сама по собі необхідність обліку зброї в нескладних ситуаціях (наприклад, спокійно відбуваєш у відпустку), а зв'язка (подивіться, в мене всюди оця зв'язка) --- вимоги і якесь виконання по другорядним паперам є, а стосовно зброї, виходить, нема (поклав до рюкзака і все). Ось це здивувавало.
А так -- да хоч взагалі прибрати будь-який облік, контроль будь-чого можна. В принципі. Виконує підрозділ, частина функції, й гаразд. І нах Статути, інструкції, Накази. Запорізька Січ справлялася... Я ж не проти))