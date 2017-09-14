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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9952995399549955

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 42
до кінця 2024 року
21%
9
до квітня 2025 року
5%
2
до липня 2025 року
5%
2
до жовтня 2025 року
5%
2
до кінця 2025 року
17%
7
до липня 2026 року
7%
3
до кінця 2026 року
5%
2
йтиме до 2027 чи довше
36%
15
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:50

  ЛАД написав:Всё равно не понял.
Если можно было "з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати", то почему был переполох из-за того, что я её не сдал (забыл) и пошёл спать?

Тому що повинні були здати після закінчення стрільб, але не здали. Ви ж не попередили нікого, що не здасте вчасно зброю, а підете відпочивати?
Якщо б, наприклад, авто в автопарк не повернули вчасно, теж був би переполох. Бо визначено, що на 21.00 всі авто в автопарку повинні бути.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:12

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Всё равно не понял.
Если можно было "з отриманою зброєю, гуляти містом, якщо її не здав з якоїсь причини. Навіть з причини - що забув здати", то почему был переполох из-за того, что я её не сдал (забыл) и пошёл спать?

Тому що повинні були здати після закінчення стрільб, але не здали. Ви ж не попередили нікого, що не здасте вчасно зброю, а підете відпочивати?
Якщо б, наприклад, авто в автопарк не повернули вчасно, теж був би переполох. Бо визначено, що на 21.00 всі авто в автопарку повинні бути.

Это были не стрельбы, а многодневные окружные учения, но не суть.
Т.е. я должен был просто предупредить, что сдавать оружие не буду и цинк с патронами тоже?
Ну, не знаю, так делать не пробовал, но ни разу не видел, чтобы кто-то просто так гулял с оружием.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:28

  Shaman написав:все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...

зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...

Я так розумію, ви за беззаконня? :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа ...

Росіяни вдарили по геріатричному центру в Сумах: є загиблий і поранені – фото
Удень у четвер, 19 вересня, росіяни завдали удару по обласному геріатричному центру в Сумах. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
...
За його словами, в пансіонаті під час атаки окупантів перебували понад 200 людей похилого віку, з них 87 – потребували сторонньої допомоги. Артюх зазначив, що наразі триває евакуація людей в інші заклади.
...
ДОПОВНЕНО О 18:10. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що частково зруйновані технічний та п’ятий поверхи пансіонату. З будівлі евакуйовано 147 осіб.

Людей під завалами немає. Загинула одна людина, ще 12 – отримали поранення.

Росіяни вміють воювати лише з немічними ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:37

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:все так розумно написано. в житті по-іншому - якби потрапили на підвал в окупації, то швиденько змогли б обгрунтувати за що на пляшку посадили. а якби довго думали, то один вид пляшки з-під шампанського прискорив би розумову діяльність...

зловживання демократією в військовий час може вилізти боком...

Я так розумію, ви за беззаконня? :mrgreen:

неправильно розумієте, я якраз за виконання законів ;)

щоб всі оновили свої дані, як мінімум. може обговоримо, чому багато хто проігнорував це?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:38

  ЛАД написав:Т.е. я должен был просто предупредить, что сдавать оружие не буду и цинк с патронами тоже?
Ну, не знаю, так делать не пробовал, но ни разу не видел, чтобы кто-то просто так гулял с оружием.

Як мінімум, попередити.
А ваш начальник вже сам прийняв рішення дозволити чи ні.
Але відмова не була б на підставі, що образно ВСП (МО) забороняє таке зробити.

Приклад гуляння: отримав зброю зранку для заступання черговим по гарнізону (заступати в 17.00) і йди гуляй. Хоч куди.
Або змінився ... час здачі чергування може затягнутися, а може швидко. Швидко змінився і гуляй зі зброєю, де хоч. До 23.00. А якщо затримка, то перед доповідями свого чергового частини вище в 23.00 попередь про те, щоб відмітив, що затримуєшся в гарнізоні.
Змінишся в час ночі, то дуєш спати. Зранку здаси.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:43

Вибачте, але сьогодні день поганих новин.
Перше місце по смертності в світі(з хорошим відривом від інших): Україна 18.6 -
https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/
Останнє місце по народжуваності в світі(228 країн): Україна 6 -
https://www.cia.gov/the-world-factbook/ ... omparison/

І в розрізі таких даних всі хто заявляють що "тил не відчуває війни" напевно сильно не праві.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 2 ...

Понад 20 танків Leopard і мільйонів патронів: Німеччина передала нову військову допомогу Україні
Сили оборони України отримали:

→ 22 танки Leopard 1A5 із запчастинами в рамках німецько-датської програми;
→ 22 машини із захистом від мін і засідок (MRAP);
→ п'ять багатоцільових гусеничних машин Bandvagn 206 (BV-206);
→ один всюдихід на гусеничному ходу Warthog;
→ три зенітні самохідні танки Gepard із запчастинами;
→ дві системи радіолокації TRML-4D для спостереження за повітряним простором;
→ 61 000 снарядів калібру 155 мм;
→ 30 розвіддронів VECTOR із запчастинами;
→ 20 розвіддронів RQ-35 HEIDRUN;
→ 12 розвідувальних дронів SONGBIRD;
→ 20 надводних дронів;
→ шість дронів Hornet XR;
→ три танки-мостоукладачі Biber із запчастинами;
→ один інженерний танк DACHS із запчастинами;
→ шість танків для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
→ 16 РЛЗ наземного спостереження;
→ дві системи протиракетного самозахисту AMPS для гелікоптерів;
→ дві прикордонні машини;
→ 112 автомобілів (вантажні автомобілі, мікроавтобуси, позашляховики);
→ вісім вантажівок Zetros;
→ 10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та затворами;
→ 1 млн набоїв до стрілецької зброї;
→ 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitzen 2000.
pesikot
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